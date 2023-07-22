Хэмилтон внезапно остановил доминирование Ферстаппена! Судьбу поула решили три тысячные

Квалификация Гран-при Венгрии Формулы-1 должна была оказаться интересной по определению — хотя бы из-за того, что впервые в истории чемпионата применялся экспериментальный регламент, при котором в первом сегменте все должны были использовать только шины «хард», во втором — «медиум», в третьем — «софт». Было интересно взглянуть, как это скажется на расстановке сил, тем более после специфических тренировок из-за недостатка комплектов шин (11 на уикенд вместо обычных 13).

Q1: провал Расселла и первый успех Риккардо

Серхио Перес решил, что пора бы заканчивать с квалификационными провалами, выехал на трассу первым и сразу показал достойный круг. Правда, мексиканца довольно быстро опередил Валттери Боттас на «Альфа Ромео» — и это не оказалось каким-то сбоем. Итало-швейцарская команда на «Хунгароринге» невероятно быстра, и по итогам первого сегмента лучший результат показал Гуаньюй Чжоу — шок!

На мы по традиции сосредоточимся на том, у кого проблемы. Под занавес сегмента вне топ-15 находился Льюис Хэмилтон, да и его напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл не мог чувствовать себя в безопасности. И если семикратный чемпион в итоге прибавил достаточно, то Джордж провалился — только 18-й результат и гнев Тото Вольфа в боксах! Как показал повтор, прямо перед пилотом «Мерседеса» на свой быстрый круг прошмыгнул кто-то из пилотов «Альпин», из-за чего Расселл проходил попытку в трафике — оправдание, от которого не легче.

Также не прошли дальше оба пилота «Уильямса»: Албон стал 16-м, ему не хватило всего 11 тысячных. При этом Алекс на две опередил Цуноду, который проиграл Даниэлю Риккардо первую совместную квалификацию. У Кевина Магнуссена провальное 19-е время с большим отставанием от Нико Хюлькенберга, а Логан Сарджент после очередной ошибки на быстром круге стал последним. Претензий к датчанину и американцу всё больше.

Q2: две «Альфы» в топ-10, Сайнс вылетает

Второй сегмент выбил из состава участников ещё одного представителя топ-команды. В конце сессии Карлос Сайнс улучшил только до девятой строчки протокола, и можно было предположить, что пилоты после него сумеют выбить испанца из десятки. Символично, что формально это сделал Шарль Леклер, который в итоге стал шестым.

При этом не сказать, что Карлос проехал на «медиуме» какой-то ужасный круг. Нет, он уступил лучшему результату всего 375 тысячных, но этого хватило лишь для 11-го времени. Обиднейший расклад: Сайнс проиграл две тысячные Алонсо и три — Чжоу. Невероятная плотность!

Также завершили выступления оба пилота «Альпин», причём у Гасли ещё и отобрали лучший круг, что отбросило Пьера на 15-е место. Между ним и Оконом расположились Риккардо и Стролл. Дэн достойно вернулся в Ф-1 с 13-й стартовой позицией, а вот Лэнс вновь провалился, проиграв Алонсо более четырёх десятых. При этом глобально «Астон» постепенно скатывается вниз в протоколах.

Q3: нет, не Ферстаппен!

После двух первых сегментов традиционное преимущество Ферстаппена в квалификациях было менее очевидно, чем очевидно. Неужели зреет сенсация? Первые попытки на «софте» ответили: вряд ли. На мягких шинах Макс наконец взобрался на первую позицию, пусть и не с очень большим отрывом. Ферстаппен опередил Хэмилтона на десятую с небольшим (хотя бы один «Мерседес» проснулся), а Норриса — на три. Перес занимал только пятое место с отставанием в полсекунды, Леклер — шестое. Оба проигрывали Алонсо и еле-еле опережали Боттаса. Но ещё оставалась вторая попытка.

На втором быстром круге Ферстаппен улучшить не смог, несмотря на быстрейший второй сектор, так что потом голландцу оставалось лишь следить за конкурентами. Норрису до Макса не хватило менее десятой, а вот Хэмилтон проехал два отличных сектора, чуть сбавил на третьем, но всё-таки опередил доминатора нынешнего сезона на три тысячные секунды! Поул — не у Ферстаппена, шок.

«Макларен» в полном составе занял вторую линию стартовой решётки благодаря хорошему кругу Пиастри — он в двух десятых от Норриса. Чжоу сенсационно опередил Леклера и стал пятым, на четвёртой линии оказались Боттас и Алонсо, на пятой — Перес (ужас, хоть и третий сегмент) и Хюлькенберг.

Воскресная гонка Гран-при Венгрии Формулы-1 стартует в 16:00 по московскому времени. Будет весело!