Ферстаппен был на грани провала. А в итоге опять разгромил всех!

Вопреки опасениям основную квалификацию Гран-при Бельгии Формулы-1 удалось провести в пятницу. Да, начало сессии из-за мокрой трассы отложили на десять минут, но главное, что затем заезды проходили при адекватной видимости и даже под выглянувшим над «Спа-Франкоршам» солнцем – бывает и такое.
Q1: ошибка Риккардо и проблема Хюлькенберга
Несмотря на задержку со стартом сессии, в первом сегменте никакой альтернативы промежуточным шинам и быть не могло. При этом всём было очевидно, что раз нового заряда дождя не ожидается, то решающими окажутся последние круги в сегменте. Так и вышло.
На сей раз мы не потеряли никого из фаворитов. Да, Шарль Леклер пробился в топ-15 только под занавес, но всё-таки пробился, причём с огромным запасом. Так что среди неудачников оказались только середняки. Первым выбыл из борьбы Нико Хюлькенберг: на его «Хаасе» после первой попытки обнаружили утечку в гидравлической системе. Немца всё же выпустили обратно, но уже слишком поздно, чтобы успеть уйти на быстрый круг – 20-е место.
У Нико Хюлькенберга не было шансов пройти дальше
Фото: Mark Thompson/Getty Images
19-м оказался Даниэль Риккардо. Он проходил было дальше, но лишился быстрейшего круга: болид «Альфа Таури» снесло в начале «Радийона», и австралиец полностью оказался за пределами трассы. Увы, первая серьёзная ошибка Дэна после возвращения.
Помимо двух бывших напарников по «Рено», дальше не пробились Албон (вылет на финальном круге), Чжоу и Сарджент. Машину Логана после аварии на тренировке подготовили уже по ходу квалификации, но чуда не произошло: американец проиграл напарнику больше секунды. Ну а Чжоу на сей раз не сумел опередить Боттаса.
Q2: Ферстаппен на грани провала
Как и в случае с первым сегментом, всё должны были решить вторые попытки. После первых все гонщики сошлись на том, что трасса позволяет перейти на слики, и рванули в боксы за «софтом». Правда, поначалу пришлось непросто: на первых кругах зелёных секторов почти не было, зато произошло сразу два инцидента.
Сначала в небольшую аварию попал Окон: поскользнувшись, его болид доехал до стены в повороте «Брюссель». Передняя подвеска чудом уцелела, а вот антикрыло получило серьёзные повреждения. Затем в том же месте в гравий улетел уже Магнуссен. Датчанин подрифтил по обочине и задел задним антикрылом рекламные баннеры, ранее оторванные Оконом. Однако, в отличие от Окона, Кевин избежал повреждений машины и даже пошёл на последний быстрейший круг.
Возможно, колёса Магнуссена после инцидента были уже не в идеальной форме, и именно это помешало пилоту «Хааса» оформить сенсацию, выбив из топ-10 Макса Ферстаппена. Голландец проехал слабенький финальный круг и оказался на грани вылета, однако ни Магнуссен, ни Пьер Гасли, ехавшие позади голландца, не сумели выбить пилота «Ред Булл» и обеспечить нам интересную гонку с прорывом лидера чемпионата.
В итоге вновь обошлось без сенсаций. На 11-й позиции оказался Цунода, за ним расположились Гасли, Магнуссен, Боттас и Окон. Очередная неудача для «Альпин» на фоне увольнения всего нынешнего руководства. Ну а Кевину ещё и предстоит разбирательство за явную блокировку Шарля Леклера – почему Магнуссен отказался подвинуться с траектории, одному гонщику «Хааса» известно. Кстати, в теории штраф угрожает и Хэмилтону: он после вылета в «Радийоне» опасно вернулся на трассу перед Расселлом. Однако можем предположить, что тут всё обойдётся предупреждением.
Q3: «Феррари», «Макларен»… И убийство от Ферстаппена
Решающий сегмент проходил уже на полностью сухой трассе. И первые попытки внезапно остались за «Феррари»: Леклер опередил Ферстаппена на десятую с небольшим, а Сайнс занимал третью позицию с отставанием в четыре десятые. Неподалёку находились Пиастри и Норрис (австралиец смотрелся быстрее опытного британца), а вот «Мерседесы» не выглядели претендентами на поул: Хэмилтон уступал почти секунду, а Расселл проехал первый круг ещё на полсекунды медленнее.
На вторых попытках стали очевидны разные настройки лидеров: «Феррари» блистали на прямых первого и третьего сектора, «Макларен» заметно опережал «Скудерию» на втором. А потом свой круг проехал Ферстаппен – и просто собрал три быстрейших сектора. Полный разгром от Макса – он опередил ставшего вторым Леклера на восемь десятых! Наконец-то пристойная квалификация от Переса: да, проиграл напарнику почти девять десятых, но хотя бы оказался третьим.
Хэмилтон на четвёртой позиции – пилот «Мерседеса» проиграл Леклеру лишь десятую, и Льюису удалось опередить Сайнса, Пиастри и Норриса. При этом новичок Ф-1 быстрее Ландо на три десятые! Расселл показал лишь восьмое время с отставанием в семь десятых от напарника, а два пилота «Астон Мартин» оказались на пятом ряду решётки. Алонсо опередил Стролла на секунду.
Напомним, Ферстаппен должен получить штраф за замену коробки передач, так что основную гонку голландец в таком случае начнёт шестым, ну а Леклер и Перес окажутся на первой линии. Воскресная гонка Гран-при Бельгии Формулы-1 стартует в 16:00 мск, ну а завтра нас ожидает спринтерская часть уикенда: сначала спринт-квалификация в 13:00, а потом сам спринт в 17:30.
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