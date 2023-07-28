Над легендарным поворотом Ф-1 нависла угроза исчезновения. Можно ли спасти «Красную воду»?

Всё больше гонщиков выступает за борьбу со слишком быстрым местом трассы в Спа.

В последнее время всё чаще и чаще звучат призывы перестроить легендарный поворот автодрома «Спа-Франкоршам» «Красная вода». Катализатором для подобных разговоров стала гибель 18-летнего пилота серии ФРЕКА Дилано ван’т Хоффа. Взволнованную общественность легко можно понять – очередная трагическая гибель юного гонщика, причём на недавно реконструированной трассе, шокировала. Но действительно ли стоит реконструировать знаменитую связку поворотов и прямую после неё или гоночное сообщество рискует совершить большую ошибку?

Стролл, Чжоу и Вольф выступают за реконструкцию поворота. Ферстаппен — против

Поворот «Красная вода» на трассе «Спа-Франкоршам» – одно из самых культовых и в то же время опасных мест в мировом автоспорте. За последние четыре года скоростной выход из «Красной воды» («Радийон») унёс жизни двух молодых пилотов – Антуана Юбера и Дилано ван’т Хоффа. Недавняя гибель 18-летнего голландца спровоцировала новую волну разговоров о необходимости реконструкции «Красной воды».

Причём опасность представляет не столько сам поворот, сколько следующая после него секция. «Красная вода» проходится на полной скорости, поэтому практически сразу после выхода из поворота пилоты выезжают на длинную прямую «Кеммель», где достигают максимальной скорости. Именно поэтому гоночная общественность «воюет» именно с «Красной водой» – местом, где пилоты набирают бешеную скорость перед входом в опасную связку.

Лидеры пелотона уже преодолели «Красную воду» и устремляются в «Радийон» Фото: Vladimir Rys/Getty Images

«Мы потеряли молодого гонщика в Спа, и мои мысли с ним и его семьёй. То, что произошло, просто нечестно. Нужно изучить и изменить тот поворот, потому что потеряли двух молодых талантов за пять лет. Его необходимо изменить. Мы сами поедем туда через несколько недель, и то, что произошло сегодня, ужасно. Нам нужно серьёзно подумать, что делать с тем поворотом. Нет ничего весёлого, когда едешь там, ведь мы ставим на кон нашу жизнь. Внесённые изменения недостаточно хороши. Статус легендарного поворота? Мы теряем в нём жизни. Его надо изменить, для меня тут вообще нечего обсуждать» – первым из гонщиков Ф-1 высказался на злободневную тему Лэнс Стролл.

Поддержал коллегу пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу: «Я считаю, что необходимо изменить схему трассы. В 2019 году я потерял своего друга — Антуана, и боль у меня до сих пор не прошла. Конечно, это культовая связка поворотов, но здесь мы потеряли слишком многих, и думаю, что пришло время перемен. Я видел несколько видео, кажется, 1994 года. Я говорю о небольшой шикане. Полагаю, возвращение к ней стало бы шагом вперёд».

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф тоже за реконструкцию: «Нам нравится эта трасса, но мы должны подумать об этом. Как гонщик вы любите «Красную воду», но вы не можете просто оставить её в таком состоянии. Когда там погибают два молодых человека, нужно менять трассу».

Впрочем, среди представителей Формулы-1 нашлись и защитники легендарного поворота. Макс Ферстаппен вступился за «Спа-Франкоршам», попутно раскритиковав другую трассу: «Конечно, это довольно опасный поворот, но если привести в пример Джидду, то, как по мне, опасность там гораздо выше».

«Красной воде» необходима гравийная ловушка, а «молодёжкам» нужно запретить соревноваться в Спа

Ферстаппен – один из немногих, кто придерживается менее радикальных способов решения наболевшей проблемы. Голландец предлагает и поворот сохранить в неизменном виде, и уровень безопасности сложного участка повысить. В частности, Макс поднял вопрос о смещении вглубь барьеров безопасности, так как обе фатальные аварии сложились по схожему сценарию: столкновение болида с барьером безопасности, отбрасывание разбитой машины обратно на траекторию и последующее столкновение с не успевшим отвернуться соперником.

Казалось бы, вот оно — решение актуальной проблемы, но на деле не всё так просто. Легко сказать «отодвиньте барьеры», но, чтобы изменить текущее состояние автодрома, придётся проделать гигантскую работу по всем направлениям. Не будем забывать, что любое перемещение границ трассы предполагает изменение окружающего гоночный трек ландшафта. В частности, не обойтись без вырубки деревьев – местным экологам (да и властям) такое развитие событий вряд ли понравится.

Прямая «Кеммель» довольно узкая, барьеры рядом с трассой Фото: Dan Mullan/Getty Images

Впрочем, существуют альтернативные методы повышения уровня безопасности опасной связки поворотов. Например, создание гравийной насыпи по левую сторону от «Красной воды». Подобный ход прежде всего заставит пилотов чуть медленнее и куда более аккуратно проходить опасный поворот – цеплять гравий точно никто не захочет. Также искусственная насыпь поможет замедлить вылетевшую с трассы машину перед столкновением с барьером.

В своё время разбитые машины в «Радийоне» тормозил гравий Фото: Michael Cooper/Getty Images

Помимо всевозможных трансформаций автодрома, можно рассмотреть ещё один способ минимизации вероятности фатальных аварий на «Спа-Франкоршам» – вычёркивание бельгийской трассы из календарей всех юниорских первенств. Звучит радикально, но определённая логика в этом есть.

Начнём с того, что болиды младших формул серьёзно уступают по уровню безопасности своему «старшему брату». Да и к тому же управляются эти машины малоопытными пилотами, которые развивают гигантскую скорость (меньше, чем в Ф-1, но тоже приличную), находясь при этом в опасной близости друг от друга – плотность пелотона в «молодёжках» (особенно во ФРЕКА) выше, чем в Ф-1. Неудивительно, что недавние фатальные аварии произошли именно во время соревнований юниоров.

Кайо Коллет и Виктор Мартинс на месте смертельной аварии Антуана Юбера Фото: Dan Mullan/Getty Images

Кстати, похожий на аварии Юбера и ван’т Хоффа инцидент в том же самом «Радийоне» произошёл два года назад во время гонки «24 часа Спа». В том заезде точно так же в отлетевшую от отбойника машину на высокой скорости влетел другой участник гонки. К счастью, техника класса GT продемонстрировала достойный уровень безопасности: сильнее всех пострадавший в той аварии Джек Эйткен (его машину вынесло на траекторию) отделался несколькими травмами и вернулся за руль спустя два месяца. По сравнению с Юбером и ван’т Хоффом, Джеку несказанно повезло.

Правда на видео принадлежат TotalEnergies 24 Hours of Spa. Видео доступно на канале Robin E в YouTube.

Стоит ли говорить, что в Формуле-1 уровень безопасности машин ещё выше. Несмотря на это, «Королева автоспорта» всё же рискует лишиться лучшего фрагмента легендарной трассы, пусть и из-за аварий в других сериях. Конечно, здесь можно возразить, что любые инициативы, ведущие к повышению уровня в безопасности в гонках, в своё время общественность воспринимала в штыки. К примеру, после гибели Жюля Бьянки в Формулу-1 была внедрена система «гало», которую поначалу также принимали далеко не все. Однако спустя два года «нимб» спас жизнь Ромену Грожану.

Значит ли это, что все инициативы, направленные на повышения уровня безопасности в гонках, стоит принимать? Нет. Всё-таки то же «гало» хоть и спасало в дальнейшем жизни пилотов, но никоим образом не вредило самому принципу гонок, лишь создавая небольшие аэродинамические и эстетические помехи. А вот реконструкция едва ли ни главного поворота в истории Формулы-1 может серьёзным образом ударить по спортивной составляющей главного гоночного чемпионата планеты.

А как вы считаете, Формуле-1 необходима реконструкция «Красной воды» или легендарный поворот следует оставить в неизменном виде? Голосуйте в нашем опросе!

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