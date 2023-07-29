Спринт Ф-1: Алонсо разбил машину в день рождения, суперновичку дали полидировать

Дожди в Арденнах продолжаются — после шутаута на подсыхающем асфальте участников ждал такой же спринт. С неба полилось буквально за пять минут до запланированного времени старта прогревочного круга, когда машины уже выстроились на решётке, и в итоге начало заездов вновь пришлось отложить.

Через 15 с небольшим минут после заявленного времени старта над трассой внезапно распогодилось — прогнозы обещали, что ближайший час пройдёт без осадков. В конце концов заезд начался с получасовым опозданием и за автомобилем безопасности, причём судьи обязали гонщиков стартовать на шинах для экстремального дождя.

Сейфти-кар возил пелотон за собой пять прогревочных кругов (дистанцию гонки в итоге сократили с 15 кругов до 11), и за это время трасса достаточно просохла для перехода на промежуточные шины. Поэтому сразу несколько пилотов отправились в боксы ещё до того, как Ферстаппен пересёк линию финиша. Первым на промежуточную резину перешёл Пиастри, за ним расположились Гасли, Перес, опередивший Хэмилтона, и пропустивший их обоих Сайнс.

Ферстаппен, Леклер, Норрис и остальные предпочли не рисковать столкновением на массовых пит-стопах и побывали в боксах кругом позже. И в итоге Макс вернулся на трассу в полутора секундах позади Пиастри. Гасли прорвался на третье место, а Леклер пропустил Переса, Хэмилтона и Сайнса и откатился на седьмую строчку. Норрис после своего пит-стопа вернулся в гонку восьмым.

Пиастри впереди Ферстаппена Фото: Mark Thompson/Getty Images

На третьем круге автомобиль безопасности вновь выехал на трассу — Фернандо Алонсо вылетел в «Пуоне». Для испанца это была вторая серьёзная ошибка в сезоне — ранее он вылетел в квалификации в Барселоне. Впрочем, на фоне проблем в утреннем шутауте, когда из-за аварии напарника Алонсо вообще не показал зачётного времени, шансов на очки у Фернандо изначально не было.

В боевом режиме заезд возобновился на пятом круге — и на выходе из «Красной воды» и «Радийона» Ферстаппен за счёт лучшего разгона опередил Пиастри и уже к концу прямой «Кеммель» возглавил гонку. Противопоставить «Ред Булл» Оскару было нечего, его «Макларен» стал постепенно отставать.

Тем временем чуть дальше Перес никак не мог пройти Гасли и в итоге оказался под прессингом сразу двух соперников. На седьмом круге Хэмилтон опередил Чеко по внешней траектории в «Ла Сурс», а перед «Красной водой» мексиканца оставил позади и Сайнс. Наконец в «Ле Комб» Серхио обогнал и Леклер — за несколько поворотов мексиканец откатился с четвёртого места на седьмое. Но даже на нём Перес не удержался — в «Ставло» мексиканца стащило в гравий, и на трассу он вернулся только 16-м.

Спустя несколько минут Чеко остановился в боксах и завершил гонку, и в тот же момент судьи объявили о пятисекундном штрафе для Льюиса Хэмилтона. В одном из эпизодов британец немного коснулся мексиканца, и дирекция гонки решила, что экс-чемпион тем самым спровоцировал столкновение.

Тем временем Ферстаппен под финиш оторвался от Пиастри почти на семь секунд, выиграл спринт и набрал восемь очков. Отрыв Макса от Переса — 118 очков — теперь гарантирует первую строчку турнирной таблицы на четыре этапа вперёд (включая завтрашний).

Ферстаппен в концовке был недосягаем Фото: Mark Thompson/Getty Images

Пиастри финишировал вторым, Гасли отстоял третью позицию под прессингом Хэмилтона, который после штрафа откатился на седьмую строчку. Сайнс и Леклер в итоге стали четвёртым и пятым, а на шестой строчке расположился Норрис. На восьмой строчку прорвался Расселл, порадовавший красивой борьбой с Оконом.

Теперь впереди главное событие уикенда — воскресный Гран-при Бельгии, который стартует 30 июля в 16:00 по московскому времени. Первый ряд разделят Шарль Леклер и Серхио Перес, со второго стартуют Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс, а оштрафованный Макс Ферстаппен разделит третий с Оскаром Пиастри.