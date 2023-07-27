Как завершались великие победные серии в Ф-1. Когда-нибудь это произойдёт и с «Ред Булл»

В прошлое воскресенье Макс Ферстаппен принёс «Ред Булл» 12-ю победу подряд, что позволило «быкам» установить рекорд по количеству выигранных гонок подряд. Победная серия «Ред Булл» может расти и дальше, но рано или поздно она всё-таки прервётся. Самое время вспомнить, каким образом и при каких обстоятельствах завершались самые продолжительные победные серии команд в истории Формулы-1.

«Ред Булл» (2022) — 9 побед подряд. Серию прервал Джордж Расселл («Мерседес»)

К рекорду «Макларена» 1988 года «Ред Булл» стремительно двигался ещё в прошлом сезоне. После бодрого начала чемпионата «Феррари» достаточно быстро сникла, погрязнув во всевозможных проблемах, поэтому к экватору сезона у «быков» попросту не осталось конкурентов. Начиная с Гран-при Франции и вплоть до этапа в Мексике, «Ред Булл» бесперебойно побеждал, доведя победную серию до девяти гонок. А затем Формула-1 нагрянула в Бразилию.

С первыми проблемами на «Интерлагосе» «быки» столкнулись ещё во время спринта. Сначала Ферстаппен ошибся с выбором более жёсткого состава резины, а затем повредил переднее антикрыло, отбиваясь от атак Сайнса. Как итог — четвёртое место.

«Ред Булл» (2022) — девять побед подряд Фото: Mark Thompson/Getty Images

Столкновение Ферстаппена и Хэмилтона

Главная гонка для голландца также началась с проблем: в начале заезда он не поделил трассу с Хэмилтоном, во второй раз за второй день сломав передний спойлер. Вынужденный пит-стоп перечеркнул шансы Ферстаппена на победу – финиш на шестой позиции. Выиграл бразильский Гран-при Джордж Расселл, для которого эта победа стала первой в карьере. А что до «Ред Булл», то для австрийцев тот этап был ознаменован лёгким скандалом, вспыхнувшим между Максом и Серхио: на финише гонки Ферстаппен отказался пропускать напарника, который боролся за вице-чемпионство.

«Ред Булл» (2013) — 9 побед подряд. Серию прервал Нико Росберг («Мерседес»)

В какой-то степени сезон-2013 разделился на две части – до и после летней паузы. В первой половине чемпионата Феттель хоть и производил впечатление быстрейшего гонщика пелотона, но всё же тотальным доминатором не являлся: выиграл всего 4 гонки из 10, да и в целом находился в поле зрения ближайших преследователей в личном зачёте. А вот уже начиная с Гран-при Бельгии Феттель стал громить всё и вся. После летнего перерыва главные соперники «быков» переключили всё внимание на следующий сезон, который должен был стать первым в гибридной эпохе. Как итог, Феттель выиграл все девять оставшихся до конца сезона гонок.

В следующем году в Формуле-1 грянула новая эра, которая ознаменовалась доминированием «Мерседеса», поэтому победная серия «Ред Булл» завершилась уже в первом Гран-при сезона. Гонку в «Альберт-Парк» выиграл пролидировавший от старта до финиша Нико Росберг. Что же до пилотов «Ред Булл», то Себастьян Феттель сошёл с дистанции уже на третьем круге (да и стартовал он 12-м), а Дэн Риккардо, хоть и финишировал вторым, но позже был дисквалифицирован за некорректную работу топливной системы.

«Мерседес» (2015–2016) — 10 побед подряд. Серию прервал Макс Ферстаппен

Приготовьтесь, впереди будет много «Мерседеса». Доминировать «Серебряные стрелы» начали ещё в 2014-м, но до первой внушительной победной серии команда добралась только спустя два года.

Тандем Хэмилтона и Росберга выиграл шесть заключительных гонок сезона-2015. На старте следующего чемпионата Нико принёс «Мерседесу» ещё четыре победы, доведя триумфальную серию команды до десяти Гран-при. «Серебряные стрелы» имели все шансы продолжить победную поступь в Барселоне. Со старта гонки Хэмилтон и Росберг рванули вперёд, да только вот никому из них не удалось завершить даже первый круг: борьба двух напарников привела к легендарному столкновению, ставшему символом внутрикомандного сражения «Серебряных стрел».

Разбитый болид Льюиса Хэмилтона Фото: Clive Mason/Getty Images

После самоликвидации двух «Мерседесов» выяснилось, что выгоднее тактика с меньшим числом пит-стопов, так что борьба за победу развернулась между Кими Райкконеном и проводившим первую гонку за «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. В конечном итоге молодость взяла верх над опытом: 18-летний голландец отпраздновал дебютную победу в Формуле-1.

«Мерседес» (2016) — 10 побед подряд. Серию прервал Даниэль Риккардо

Прервав одну победную серию, «Мерседес» тут же начал вторую. После провала в Барселоне дуэт Хэмилтона и Росберга выиграл десять следующих гонок. Перед 16-м этапом в Малайзии ситуация в личном зачёте была накалена до предела: Льюис отставал от Нико всего на восемь очков.

Старт гонки на «Сепанге» сложился в пользу Хэмилтона: ему удалось сохранить лидерство, в то время как Росберг откатился в конец пелотона после разворота («Мерседес» Нико поддел Феттель). Таким образом, лидер чемпионата оказался отрезан от борьбы за победу. Все надежды Тото Вольфа на итоговый успех были возложены на Хэмилтона. Британец уверенно шёл к победе, но за 17 кругов до финиша не выдержал двигатель на его «Мерседесе» – сход с дистанции.

Горящий мотор на болиде Хэмилтона Фото: Charles Coates/Getty Images

Гонка на «Сепанге» завершилась триумфом «Ред Булл»: Риккардо и Ферстаппен принесли команде победный дубль. Что касается Росберга, то немецкому пилоту всё же удалось добраться до подиума. Финиш на третьем месте при сходе напарника во многом и предопределил исход чемпионской гонки.

«Мерседес» (2018–2019) — 10 побед подряд. Серию прервал Макс Ферстаппен

«Серебряные стрелы» выиграли восемь гонок со старта сезона-2019 (ещё две в концовке прошлого чемпионата), но по приезде в Австрию магическим образом оказались отрезаны от борьбы за победу. С самого начала гонки стартовавшие со второго ряда пилоты «Мерседеса» начали отставать от лидера Шарля Леклера.

В попытке догнать монегаска Хэмилтон был переведён на альтернативную стратегию с более поздней остановкой в боксах, но подобная тактика потеряла всякий смысл, когда британец повредил переднее антикрыло на одном из поребриков: пит-стоп длился 11 секунд. В итоге Льюис вернулся на трассу только лишь пятым, тем самым лишившись даже теоретической возможности побороться за победу.

Впереди Хэмилтона (на второй позиции) шёл его напарник Боттас, но темпа финну в тот день явно не хватало. Валттери мало того, что не мог подъехать к Леклеру, так ещё и пропустил вперёд Макса Ферстаппена. В конце концов именно голландец и бросил вызов лидировавшему пилоту «Феррари», опередив его за три круга до финиша. Это была одна из самых красочных побед в карьере Макса.

«Феррари» (2002) — 10 побед подряд. Серию прервал Дэвид Култхард («Макларен»)

В сезоне-2002 «Феррари» проиграла всего две гонки. Второе поражение «Скудерии» пришлось на седьмой этап чемпионата – в оставшихся десяти до окончания сезона Гран-при первенствовали исключительно «красные».

В следующем году былое доминирование «Феррари» сошло на нет: «Уильямс» и «Макларен» подтянулись к действующему чемпиону – Монтойя и Райкконен вступили в борьбу за титул. Впрочем, начало открывавшего сезон Гран-при Австралии никоим образом не намекало на предстоящее тройное сражение за чемпионство. Две «Феррари» уже по традиции заняли первый ряд стартового поля, однако с началом гонки удача резко отвернулась от «Скудерии».

Гран-при Австралии — 2003 Фото: Martin Rose/Getty Images

Шумахер и Баррикелло были одними из немногих пилотов, которые решились стартовать на промежуточной резине (гонка начиналась на влажной трассе). Как выяснится чуть позже, решение это было ошибочным: асфальт начал стремительно подсыхать. Уже на седьмом круге Михаэль направился в боксы (где его ожидала заминка), а его напарник до пит-стопа так и не дотянул, разбив машину двумя кругами ранее.

Со временем Шумахеру удалось наверстать упущенное и догнать лидера гонки Кими Райкконена. Впрочем, финн не собирался отдавать позицию, продемонстрировав чудеса обороны. В дальнейшем Михаэль наверняка бы смог выйти в лидеры гонки (учитывая штраф Райкконена), но впереди его ожидал неприятный сюрприз. На одном из поребриков он повредил боковой дефлектор, который вскоре начал болтаться. Дирекция гонки вывесила для немца чёрно-оранжевый флаг – обязательный заезд в боксы. На этом борьба за победу для Шумахера была окончательно завершена. Гонку Михаэль завершил на четвёртой позиции, а выиграл тот заезд Дэвид Култхард, для которого эта победа стала последней в Ф-1.

«Макларен» (1988) — 11 побед подряд. Серию прервал Герхард Бергер («Феррари»)

В 1988 году «Макларен» провёл легендарный сезон, одержав 15 побед из 16 возможных. Единственное поражение команды Рона Денниса пришлось на 12-й этап чемпионата, проходившего в Монце.

Поначалу ничего не предвещало беды для «Макларена»: Прост и Сенна со старта рванули вперёд выяснять друг с другом отношения – Айртон лидировал, француз – в роли догоняющего. На 34-м круге чаша весов качнулась в сторону Сенны: на «Макларене» Проста не выдержал мотор. Иных соперников у Айртона быть не могло, поэтому он в гордом одиночестве устремился к очередной победе.

Впрочем, выиграть в тот день Сенне было не суждено. За три круга до финиша, обгоняя кругового Жан-Луи Шлёссера, бразилец излишне самонадеянно нырнул в поворот прямо перед носом пилота «Уильямса». Среагировать на манёвр лидера француз не успел – столкновения было не избежать. Таким вот курьёзным образом Сенна упустил гарантированную победу.

К ликованию местных трибун, первым финишную черту пересёк пилот «Феррари» Герхард Бергер, второе место занял его напарник Микеле Альборето. На фоне недавней смерти Энцо Феррари эта победа имела особое значение для Маранелло.