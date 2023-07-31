Кто худший гонщик Гран-при Бельгии Формулы-1?

В этом сезоне Формулы-1 мы завели новую рубрику. Теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки. То есть получается этакая премия «Гонщик дня наоборот».
По итогам гонки на трассе «Спа-Франкоршам» редакция отобрала шесть претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Карлос Сайнс
Пилот «Феррари» свалил вину на стартовый инцидент на Оскара Пиастри, однако испанец и сам действовал довольно странно. В борьбе с Хэмилтоном Карлос словно забыл, что на трассе присутствуют и другие пилоты: резко пересёк трассу по диагонали, заблокировал резину и в итоге затёр Пиастри в стену и собственный боковой понтон. Довольно безрассудный пилотаж Сайнса привёл к сходу.
Даниэль Риккардо
Увы, второй после возвращения в Формулу-1 Гран-при австралийца не порадовал. Дэну не удалось отыграться после собственной ошибки в квалификации: Риккардо почти всю гонку провёл в трафике и уныло финишировал 16-м — и это на фоне попадания Цуноды в очки.
Логан Сарджент
Бывали у американца гонки и похуже, но в любом случае поводов для радости у новичка Формулы-1 немного. Сарджент в очередной раз уступил напарнику Албону, пусть даже Алекс провёл на пит-стоп больше. А опередить Логану удалось лишь Хюлькенберга на его поедающем резину «Хаасе».
Серхио Перес
Парадокс: в нашем рейтинге гонщик, лидировавший в гонке и в итоге ставший вторым. Однако очень трудно пройти мимо того факта, что Ферстаппен, опередив Чеко, начал уезжать от него на секунду-полторы на круге. Каким бы голландец ни был мегагонщиком, такое отставание от напарника по команде, мягко говоря, расстраивает и обескураживает.
Нико Хюлькенберг
Не будем обвинять немца во всех смертных грехах — всё-таки он стартовал последним из-за проблем с гидравликой. Однако, так или иначе, именно Хюлькенберг финишировал в гонке последним. Нико не сумел сберечь хрупкий «софт» и под финиш пропустил Риккардо и Сарджента. А пока мягкие шины ещё были свежи, не сумел догнать и хотя бы временно опередить Магнуссена.
Оскар Пиастри
В субботу австралиец попал на «спринтерский подиум», но уже день спустя оказался среди неудачников. Мы не можем сказать, что Оскар полностью виноват в стартовом столкновении с Сайнсом, однако поддержим мнение Карлоса: пилот «Макларена» действовал слишком оптимистично, когда до последнего пытался уместить свой болид бок о бок с «Феррари» испанца и «Мерседесом» Хэмилтона. Риск не оправдался.
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