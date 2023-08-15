Борьба спортпрототипа и «Лады» в одном повороте? Это необычные гонки под Санкт-Петербургом

Если вы хоть раз играли в Need for Speed или запускали культовую Gran Turismo, то на стартовой решётке чемпионата Russian Endurance Challenge будете чувствовать себя как дома. Для всех прочих российские гонки на выносливость могут стать источником немалого удивления, но в этом и кроется секрет притягательности серии. REC — один из самых интересных чемпионатов не только для фанатов гонок, но и для тех, кто далёк от автоспорта. Особенно если проходит многочасовой заезд в рамках фестиваля Garage Fest, как это было на трассе «Игора Драйв» в 2023 году.

На старт гонки на выносливость под Санкт-Петербургом вышло 27 машин (у конкурентов из «СМП РСКГ Эндуранс» там же было 18). По зрительскому интересу в точных цифрах говорить сложно, но трибуны не пустовали, а всего за два дня на Garage Fest побывали более 30 тысяч посетителей. Внимание аудитории делили между собой несколько площадок, включая этап RDS Europe, выставку классических и редких автомобилей «Автокультура» и концерты звёзд, но, по ощущениям, именно Российская серия гонок на выносливость стала гвоздем уикенда. И это вполне закономерно.

Старт гонки Фото: REC

В какой ещё гоночной серии, прогуливаясь по стартовой решётке, вы сможете пройти путь от Mercedes-AMG GT3 и «российского» прототипа G-Drive G01 до уже полностью отечественных без всяких оговорок Lada Granta S1600 и Shortcut, по дороге оценив многочисленные спорткары категории GT4, видавшие виды SEAT Leon и Lamborghini Gallardo GT3, экзотичную Marussia GT и даже Chevrolet Corvette 60-х годов? Если вы никогда не были на гонках, то это лучшая возможность оценить всё многообразие спортивной техники. А если вы можете назвать себя фанатом автоспорта со стажем, то всё равно в пелотоне REC вы сумеете отыскать что-то новое, необычное и интересное.

В целом, конечно, впечатление очень интересное — столь своеобразный подход к наполнению стартовой решётки чаще встречается в видеоиграх, чем в реальной жизни. Однако ж вот они — на расстоянии вытянутой руки сражаются друг с другом в самой что ни на есть настоящей гонке. Зрителям это нравится, да и участники, среди которых есть те, кто выступает в обоих турнирах, относятся к такому разнообразию весьма позитивно.

«Garage Fest доказывает, что автоспорт людям нравится»

Естественно, основное внимание приковано к экипажам, которые ведут борьбу за победу в общем зачёте. В Санкт-Петербурге таковыми стали Capital Racing Team на Mercedes-AMG GT3 с Денисом Ременяко и Адамом Кристодулу в экипаже (заводскому пилоту Mercedes-AMG санкции не мешают ездить в Россию и выступать в гонках, что говорит о многом) и G-Drive Racing на «российском» прототипе G-Drive G01 (в девичестве французский Ligier JS 53 Evo 2) с Романом Русиновым и Вадимом Мещеряковым в кокпите.

G-Drive Racing обидно потеряла победу Фото: REC

«От «Шёлкового пути» хотелось физически отдохнуть, и недельки полторы на это было. Сложно было определиться, кого посадить в экипаж, потому что автомобиль достаточно требовательный в том числе и к физической форме, и плюс нужен определённый скилл. А кроме того, важно ехать так, чтобы машина не сломалась — третий сектор «Игора Драйв» очень требовательный, и автомобили с развитой аэродинамикой на перепадах высот касаются асфальта. Вадик Мещеряков уже не первый год выступает в GT4 на Mercedes-AMG, это один из топовых пилотов в стране, поэтому четырёхчасовую гонку в Санкт-Петербурге ехали с ним.

Что касается возвращения в международные гонки, то это вопрос не ко мне. Я готов хоть сейчас поехать. Многие пилоты подписали фиашные документы, а мы не подписывали и поэтому катаемся здесь», — отмечает Роман Русинов.

Для, пожалуй, самого звёздного участника четырёхчасового марафона на «Игора Драйв» гонка получилась непростой. Выигранную квалификацию в итоге почти удалось конвертировать в победу, если бы не технические проблемы, которые вынудили остановить прототип на стартовой прямой на последнем круге! Победа досталась в итоге тандему Ременяко/Кристодулу, которые всю гонку и были главными соперниками дуэта Русинов/Мещеряков. Но это вовсе не означает, что больше в заезде борьбы не было.

Техники на трассе много, вся она разных классов, а за рулём — пилоты, серьёзно отличающиеся по своему опыту. Так что событий было в избытке — сразу же после старта в первом повороте несколько экипажей устроили завал, спровоцировав появление машины безопасности, а она уже привела к тактическим играм. Быстрые экипажи оказались позади и вынуждены были прорываться. Так что на отсутствие зрелищных обгонов, ярких ошибок, досадных штрафов и разочаровывающих технических сходов жаловаться зрителям не пришлось.

Финиш гонки на «Игора Драйв» Фото: REC

«Lamborghini, конечно, старовата»

Правда, не все участники были рады такому драматичному ходу марафона. Команда IYengineering & Mospolytech вовсе проехала в гонке лишь один круг, после того как их Marussia GT попала в аварию в квалификации — Виталий Ларионов после старта с пит-лейна быстро прекратил борьбу, а Константину Терещенко и вовсе не удалось сесть за руль в гонке.

Для «Маруси» этап получился максимально обидным Фото: REC

Непросто было и экипажу команды Spora GT на Lamborghini Gallardo GT3 — немолодой уже автомобиль подкинул проблем молодому экипажу в составе экс-пилотов программы SMP Racing Михаэля Белова и Александра Вартаняна, которые делили руль итальянского спорткара с Михаилом Симоновым. Однако никакие неприятности не помешали молодым талантам заехать на подиум в зачёте GT Pro.

«Хороший опыт кузовных гонок, который мне пригодится в будущем, — поделился впечатлениями Белов. — Посмотрим, как сложится моя судьба в европейских гонках, но в любом случае управление машиной GT3, которая позволяет почувствовать работу аэродинамики, работу с весом автомобиля, для гонщика полезно.

Что касается пилотажа, то в начале сезона было непросто, когда я ехал на GR Supra GT4, которая сильно отличается по управлению от формульной техники. С точки зрения конструкции Lamborghini — более «правильная» и близкая к формуле машина со средним расположением двигателя, но тяжёлая и большая, с посадкой водителя слева, что тоже влияет. Но сессии хватает, чтобы освоиться. Перед этапом были проблемы с мотором, хорошо, что это случилось за два дня до гонки и команда смогла доставить и поставить его к гоночному дню.

Несмотря на то что мы находимся в одном классе с мерседесами GT3, мы уступаем им в темпе. Наша машина менее аэродинамична в средне- и высокоскоростных поворотах, но в медленных у нас преимущество.

Конечно, я не ожидал, что судьба приведёт меня в REC — тяжело описать, что я чувствую после такого внезапного поворота в своей карьере. Но надо понимать, что спорт — это политика, а от меня зависит только то, что я делаю за рулём. Есть команда менеджеров, которая занимается остальными вопросами, а моя задача — добиваться максимума на любой машине на любой трассе в любом чемпионате. Пока рано говорить о будущем, и мне тяжело судить, как всё сложится дальше».

Spora GT на «Игора Драйв» Фото: REC

«Один автомобиль у нас всегда как донор»

А вот что помоложе и поконкурентоспособнее Lamborghini Gallardo GT3, так это экзотический для России KTM X-Bow. Несмотря на то что в серии «G-Drive СМП РСКГ Туринг» есть отдельный зачёт SMP GT4 Russia, там фактически представлены две модели — львиная доля участников отдаёт предпочтение Mercedes-AMG GT4 и GR Supra GT4. Естественно, оба этих спорткара в изобилии представлены и в гонках на выносливость, однако на «Игора Драйв» в самом многочисленном классе GT победил экипаж KTM Racing Team Russia Александра Масленникова и Андрея Гончарова на редком KTM X-Bow GT4.

KTM X-Bow GT4 Фото: REC

«Инициатива выступать на KTM X-Bow исходила от моего отца, Дениса Масленникова, который связался с немецкой командой Reiter Engineering. Она изначально занималась подготовкой к гонкам моделей Lamborghini, а потом сделала KTM. Было решено купить X-Bow, который в 2015–2016 годах был очень быстрым в европейских гонках за счёт того, что это единственный чистокровный гоночный автомобиль в GT4.

Мы решили попробовать и взяли эту модель. Поначалу с ней было много проблем, много вопросов — тяжело было на ней ездить и настраивать. Но сейчас мы с KTM X-Bow уже пятый год, и к нам приезжали немцы, включая заводских пилотов, которые помогли нам. Мы постоянно с ними на связи и плюс набрались собственного опыта, так что получается ехать всё лучше и лучше.

В России, на самом деле, два KTM X-Bow — вторая машина у Андрея Гончарова, с которым мы выступали в гонке в одном экипаже. Так что фактически один автомобиль у нас всегда как донор, и мы редко когда едем одновременно двумя машинами. Проблем с запчастями нет, немцы нам их отправляют, хотя и прибывают они не так быстро, как раньше, но в остальном — приемлемые цены, которые ниже, чем на тот же Mercedes-AMG GT4. Единственное, в чём есть сложности — поиск настроек, потому что автомобиль более требовательный. Когда мы ездили на GR Supra GT4, то её настраивать было гораздо проще — там есть, условно, одна основная вариация, а KTM требует более тонких настроек», — говорит Александр Масленников, подчёркивая отсутствие даже в столь непростые времена проблем с запчастями для экзотической техники.

«Бутылка Coca-Cola» в деле

Ещё более непривычна для глаз болельщиков Chevrolet Corvette образца 1967 года! И культовая модель не красуется в паддоке в статической экспозиции и не играет роль шоу-кара, совершающего показательные заезды перед стартом гонки — на легендарном купе поколения C3 команда ThugRanch участвует в многочасовых заездах. Понятно, что в зачёте GT Pro с более современными машинами американскому масл-кару бороться тяжело и шансов на высокие результаты нет, но сердца фанатов автоспорта стильное купе покоряет за мгновение.

Автомобиль редкий для России, но в целом Corvette С3 достаточно популярны в качестве гоночной техники за рубежом, а потому владелец решил подготовить этот Corvette для выступлений на российских трассах. Основной задачей проекта было сохранение максимально аутентичного внешнего вида машины, но при полном соответствии спорткара всем требованиям безопасности, которые предъявляются к гоночной технике.

Corvette С3 Фото: REC

Своей цели в команде добились. Культовый «стиль бутылки Coca-Cola» ничто не нарушает, и даже диски остались оригинальными 15-дюймовыми — с теми же покрышками, что имел оригинальный Corvette C3. Понятно, что с такой резиной и управляемость своеобразная, но ради сохранения духа модели гонщики готовы пожертвовать своими спортивными результатами.

Но машина способна на многое. Лёгкий стеклопластиковый кузов скрывает под собой 505-сильный шестилитровый V8, за олдскульными колёсами таятся современные дисковые тормоза, и если приспособиться к нюансам управляемости и адаптироваться к особенностям машины практически уже 60-летней давности, то можно ехать быстро. И получать от борьбы ни с чем не сравнимое удовольствие.

Уникальный спорткар ThugRanch привлекает внимание и болельщиков, и соперников, которые отдают дань уважения и легендарному Corvette, и его отважному экипажу. Который довольствоваться достигнутым не намерен — в планах оттачивать мастерство управления классическим купе и дорабатывать машину если не в плане наращивания технического потенциала, то как минимум в плане поиска оптимальных настроек.

И даже то, что именно этому экипажу на Garage Fest не хватило боксов, выглядит символично. Гоночный Chevrolet Corvette и его коллектив расположился на парковке между зданием пит-билдинга и выставкой «Автокультура». В итоге автомобиль действительно стал своеобразным мостиком между классическими спорткарами в статической экспозиции и современной гоночной техникой на кольцевой трассе.

«В экипаж заявляются два пилота, но каждый едет на собственном автомобиле»

А другим мостиком, правда, только претендующим на статус классики в будущем, но уже выступающим связующим звеном между гоночными машинами и дорожными автомобилями, стали Porsche 718 Cayman GT4 из необычного зачёта GT Am. В этом классе в одном экипаже едут два пилота, но каждый — на собственной машине!

За это стоит благодарить обширную модельную линейку немецкой марки, в которой есть дорожные автомобили и чисто гоночные спорткары, а также сертифицированные для дорог общего пользования машины, построенные с прицелом на активное использование на автодромах. Их владельцы охотно выезжают на трек-дни и участвуют в любительских гонках — в России десять последних лет проходит серия Porsche Sport Challenge, бессменным организатором которой выступает известный пилот Олег Кесельман.

Пару лет назад в турнире появился отдельный класс для владельцев Porsche 718 Cayman GT4, а после перезапуска Russian Endurance Challenge в чемпионате нашлась возможность поучаствовать в профессиональных гонках и для таких энтузиастов автоспорта, которые раньше выезжали только в рамках любительских состязаний.

Porsche 718 Cayman GT4 Фото: REC

«В прошлом году на финале Российской серии гонок на выносливость на Moscow Raceway в качестве пробного шара мы решили запустить участников Porsche Sport Challenge в пелотон REC. Но надо понимать, что Porsche 718 Cayman GT4 — это абсолютно серийный автомобиль для дорог общего пользования, который имеет небольшие заводские доработки для гоночной трассы. Выдерживать четырёхчасовую гонку целиком таким машинам сложно, поэтому мы придумали для зачёта GT Am такой выход из ситуации: в экипаж, как обычно, на марафон заявляются два пилота, но каждый едет на собственном автомобиле.

На первом этапе у нас было три экипажа, то есть по шесть гонщиков и шесть машин. Все автомобили доехали до финиша, пилоты получили не только удовольствие, но и навык езды в условиях длинных гонок, так что опыт мы признали удачным. В этом году мы уже видим, что на каждый этап Russian Endurance Challenge заявку подают два-три экипажа на Porsche 718 Cayman GT4, а это значит, что в классе едут по четыре-шесть пилотов и столько же автомобилей.

Обычный пит-стоп подразумевает смену водителей за рулём, но для GT Am в регламенте прописана процедура замены автомобилей. Одна машина с полностью готовым к заезду пилотом в салоне стоит на пит-лейне и ждёт своей смены, а когда второй автомобиль заезжает в боксы, начинается отсчёт прописанного в требованиях нормы минимального времени пит-стопа. Заехавший на пит-лейн автомобиль закатывают в боксы, пилот отстёгивается и покидает своё место, после этого вторая машина может отправляться в гонку.

В нашем классе нет профессиональных гонщиков — в GT Am выступают исключительно пилоты-любители, но для них мы всё равно разрабатываем тактику на гонку. Автомобили максимально приближены к серийным, а все доработки, которые внедрены, сделаны силами специалистов подразделения Porsche Motorsport в условиях завода. Машины полностью отвечают всем требованиям регламента для клубных гонок, взятого за основу для класса GT Am в Российской серии гонок на выносливость, так что никаких дополнительных изменений в конструкцию вносить не потребовалось.

Что касается обслуживания, то использование запчастей от дорожных моделей позволяет, во-первых, одновременно удерживать бюджет в разумных рамках, во-вторых, избегать серьёзных сложностей с доставкой — сегодня сроки увеличились, но наша команда Sportcar Racing Team хорошо подготовилась ещё к сезону 2022 года, так что у нас запчастей на два с лишним сезона есть», — рассказывает о необычном зачёте генеральный директор «Спорткар-Центр» и руководитель гоночной команды Sportcar Racing Team Владимир Ларионов.

Porsche 718 Cayman GT4 Фото: REC

Ещё и ралли с мотогонками?

Среди трёх десятков участников Russian Endurance Challenge можно найти ещё немало интересных автомобилей, так что каждый из любителей техники найдёт себе экипаж по душе и выберет тех, за кого будет болеть в многочасовой гонке. Такое разнообразие машин и пилотов только подогревает интерес к заездам и к автоспорту в целом — ну где ты ещё увидишь мчащиеся бок о бок по трассе автомобили двух разных эпох, ультрасовременный Mercedes-AMG и классический Corvette, или делящие один поворот спортпрототип и обычную «Ладу»?

Так что если соберётесь познакомиться с автоспортом впервые или же будете искать возможность разнообразить свой опыт просмотра гонок с трассы, присмотритесь к этапу Российской серии гонок на выносливость. А в идеале — совместите его с новым фестивалем Garage Fest.

По своей сути, это такой российский вариант Фестиваля скорости в Гудвуде, где в один уикенд на одной площадке проходит сразу масса активностей. В 2023 году это были марафонские гонки и дрифт, но генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов признался, что ему хотелось бы расширить программу Garage Fest ещё и ралли и мотогонками. Словом, планы амбициозные.