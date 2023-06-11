Обиднейший сход Квята: россиянин прорывался и разбил машину на «24 часах Ле-Мана»

Два экипажа российских пилотов сошли в одном и том же месте.

Для Даниила Квята дебютный марафон «24 часа Ле-Мана» завершился досрочно — россиянин попал в аварию и разбил прототип команды Prema. Повреждения машины оказались слишком серьёзными, экипаж сошёл с дистанции.

Суточный марафон ещё продолжается, но мы уже можем подвести итоги выступлений как для Квята, так и для другого россиянина — Владислава Ломко. Для его экипажа гонка тоже окончена.

№63 прорывалась, но не прорвалась

Экипаж Даниила Квята перед стартом гонки считался одним из претендентов на победу в LMP2 — в каждом из предыдущих этапов чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC экипаж Prema №63 был среди лидеров и победил бы в Алгарви, если бы не выезд автомобиля безопасности.

Гонку в Ле-Мане начинал Квят — россиянин превосходно стартовал и с пятого места прорвался на вторую позицию. Однако обломок от разбитого на первом круге гиперкара «Кадиллак» попал в прототип Prema, Даниил стал терять темп и вынужден был раньше ехать в боксы — механики убрали из машины лишнее, починили её, но экипаж откатился на 19-е место и отставал от лидера уже на круг.

Вместо россиянина за руль села сначала Дориан Пен, затем — Мирко Бортолотти, и к восьмому часу пилоты Prema №63 вышли на 12-е место. В ночную смену Квят продолжил прорываться: через час экипаж был уже в топ-10, а к моменту крупной аварии с участием претендентов на победу на 13-м часу вышел в топ-5. В этом инциденте сошёл гиперкар «Тойота» №7, остались разбиты два прототипа LMP2 и автомобиль GT. Тем временем на трассу выехал сейфти-кар, экипаж Квята отставал от лидеров всего на 18 секунд, а до финиша оставалось больше половины дистанции.

Права на видео принадлежат Automobile Club de l'Ouest. Видео можно посмотреть на YouTube-канале 24 Heures du Mans.

Увы, вскоре после рестарта Даниил попал в аварию и разбил машину. В повороте «Порше» россиянин на высокой скорости вылетел в отбойник, от удара автомобиль отрикошетил в заграждения напротив и с развороченной задней частью выкатился обратно на гоночное полотно. Квят в аварии не пострадал, но эти «24 часа Ле-Мана» для него длились менее десяти.

Экипаж Ломко сражался за подиум

Чуть позже — на 13-м часу гонки — в том же месте попал в аварию экипаж Владислава Ломко. Решад де Герус принёс Cool Racing №47 четвёртое место, команда благополучно избежала хаоса первых отрезков и в ночной фазе гонки занимала третье место, продолжая тактическую борьбу за место на подиуме.

На скользком покрытии 19-летний де Герус не удержал автомобиль на входе в тот самый поворот «Порше» и разбил машину. Её доставили в боксы, механики готовы были заняться ремонтом и продолжить заезд, но восстановить автомобиль до финиша было уже невозможно — экипаж оформил сход.

Для Ломко сезон продолжится 16 июля, когда во Франции состоится второй этап Европейской серии Ле-Ман (ELMS) «4 часа Ле-Кастелле», а Квяту неделей ранее — 9 июля — предстоит гонка «6 часов Монцы» — пятый из семи этапов WEC сезона-2023.

Тем временем «24 часа Ле-Мана» 2023 года продолжаются — «Феррари» опережает «Тойоту» в борьбе за победу.