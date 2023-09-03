Очередной великий рекорд от Ферстаппена! Пусть даже «Феррари» выдала максимум

Сайнс и Леклер усложняли «быкам» жизнь в Монце, как могли, но что толку.

Старт с опозданием

Гонка Формулы-1 в Италии — всегда праздник, а в этот раз для местных болельщиков это мог быть праздник с большой буквы «П». И не просто так — «Феррари» сделала серьёзную ставку именно на домашний Гран-при, что окупилось в субботу, когда поул завоевал Карлос Сайнс. Правда, соперник по первому ряду стартового поля у гонщика «Феррари» оказался, мягко говоря, непростой – Макс Ферстаппен.

Разумеется, гонка обещала быть интересной, особенно на фоне того экшена, что в Монце устроили серии поддержки, причём все, начиная с Суперкубка Порше и заканчивая Формулой-2.

Старт гонки в итоге пришлось отложить — уже на прогревочном круге на «Альфа Таури» Цуноды сгорел мотор, так что пелотон потерял первого гонщика ещё до того момента, как погасли стартовые огни.

С двадцатиминутным опозданием пилоты всё же отправились в бой. Рывок к первому повороту прошёл спокойно — лидеры сохранили свои позиции, Сайнс выиграл старт, Ферстаппен же отбил атаки со стороны Леклера. К шестому кругу Ферстаппен соорудил первую атаку на Карлоса Сайнса, однако испанец смог отбиться в первом повороте, сохранив лидерство.

К 14-му кругу вторая половина пелотона начала волну пит-стопов, а Серхио Перес наконец-то справился с Джорджем Расселлом. Правда, обогнал британца он за пределами трассы, так что был вынужден вернуть позицию.

Ещё через круг в гонке наконец-то сменился лидер — Ферстаппен воспользовался блокировкой шин Сайнсом и сумел опередить его, моментально оторвавшись от «Феррари».

Кругом спустя Перес всё же разделался с Расселлом, в этот раз обогнав соперника на трассе, а не за её пределами. Сайнс же достаточно быстро отстал от Ферстаппена, потеряв за один круг более двух секунд.

Тактические битвы

Сайнс на уже умерших шинах на 20-м круге нырнул на пит-лейн за свежим «хардом», вместе с ним заехал и Расселл. Ферстаппен отправился в боксы кругом позднее, то же самое сделал и Леклер. Перес, в свою очередь, доехал к этому моменту до Шарля, но в боксы отправился ещё на круг позже

В итоге паритет сохранился — Ферстаппен лидировал с приличным отрывом, за ним в трёх секундах расположились две «Феррари», сражающиеся между собой, а Перес вернулся на трассу позади пары пилотов итальянской команды.

Перес застрял за двумя «Феррари» очень надолго, но к 32-му кругу сумел-таки справиться с Леклером со второй попытки. Ещё через десяток кругов Перес доехал и до Сайнса, однако первую атаку испанец достаточно легко отбил.

В этот момент Хэмилтон попробовал атаковать Пиастри в борьбе за восьмую позицию, сместился в австралийца на торможении, и этот манёвр закончился аварией и сломанным крылом у Пиастри. Пять секунд для Льюиса за столкновение — ранее такой же штраф за срезку при обгоне Окона получил Расселл.

Сайнс же отбил и вторую атаку от Переса. За пять кругов до конца Чеко всё-таки прошёл Сайнса, а сам Карлос оказался под атаками со стороны собственного напарника за третье место. Леклер провёл несколько попыток атаки на испанца, это было достаточно опасно, а запасы валидола на капитанском мостике «Феррари» быстро таяли, но оба в итоге смогли благоразумно добраться до финиша, при этом Сайнс таки отбился.

Макс Ферстаппен легко довёл гонку до победы, которая стала для него 47-й в карьере, 12-й в сезоне и десятой подряд. Ферстаппен установил новый рекорд по количеству выигранных кряду гонок. Вторым к финишу пришёл Серхио Перес.

Позади двух «Феррари» пятым финишировал Джордж Расселл, замкнули очковую зону Хэмилтон (он после обгонов успел создать задел в пять секунд), Албон, Норрис, Алонсо и Боттас.

Гонка получилась достаточно боевитой, однако местная публика почти наверняка осталась недовольна произошедшим — «Ред Булл» всё же деклассировал «Феррари» в воскресенье. При этом австрийцы установили ещё один рекорд, одержав 15 побед подряд для команды.

Формула-1 же теперь уходит на перерыв на неделю, а затем вернётся уже в Сингапуре.