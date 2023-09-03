Кто худший гонщик Гран-при Италии Формулы-1?

В этом сезоне Формулы-1 мы завели новую рубрику. Теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня наоборот».
По итогам гонки на трассе в Монце редакция отобрала пять претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Лэнс Стролл
Да, многое, если не всё, было испорчено ещё в субботу, но всё-таки болид «Астона» теоретически позволял включиться в борьбу за очки. Увы, Лэнс завершил уикенд невзрачно и в итоге финишировал 16-м, опередив лишь два болида безнадёжного «Хааса». На фоне очередного попадания Алонсо в очки.
Льюис Хэмилтон
Льюис не попал бы в наш антирейтинг, если бы не странное столкновение с Оскаром Пиастри. Британец уже опередил австралийца перед «Роджей», но в зоне торможения решил резко сместиться вправо и просто въехал в «Макларен», который не мог никуда испариться. Хэмилтону сильно повезло, что он удержал машину, а пятисекундный штраф ни на что не повлиял. И всё равно это была странная и грубая ошибка.
Логан Сарджент
Типичное выступление для молодого американца: вроде бы неплохая гонка была испорчена одной грубой ошибкой. Благодаря достойной скорости «Уильямса» и столкновению Хэмилтона с Пиастри Логан в какой-то момент обнаружил себя в очковой зоне, но повторить подвиг Албона не сумел. Сарджент не просто не сдержал Боттаса, а ещё и врезался в него в попытке не отдать позицию. В итоге штраф и финиш 12-м. Как всегда далеко от Алекса.
Гуаньюй Чжоу
В день гонки китаец продолжил делать то же самое, что и в субботу: отставал от Валттери Боттаса. Если финн грамотнейше использовал тактику со стартовым отрезком на шинах «хард», то Чжоу после старта на «медиуме» ничего не добился и с двумя пит-стопами финишировал 14-м — в 16 секундах позади напарника.
Кевин Магнуссен
Да, «Хаас» в Монце был ужасен, и всё же даже при такой низкой планке Магнуссен не впечатлил. Датчанин ехал безнадёжно последним, в то время как Хюлькенберг даже покрасовался на первых кругах в очковой зоне. После гонки Кевин лишь развёл руками: скорости не было абсолютно.
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