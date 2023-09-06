Массовый провал лидеров RDS GP в Москве — что теперь будет на финале сезона?!

Гран При Российской Дрифт Серии уже приучил поклонников к тому, что судьба титула решается на самом последнем этапе сезона в плотной борьбе нескольких претендентов на чемпионство. Но никто не мог предположить, что к финалу действующий обладатель титула подойдёт без выигранных этапов и шансов защитить своё чемпионство, а его молодой напарник по команде разыграет первую в карьере победу в RDS GP с другим дебютантом серии в ситуации, когда ни один из лидеров личного зачёта не вышел даже в топ-8. А именно по такому сумасшедшему сценарию и сложился шестой этап турнира, который принимала Moscow Raceway.

Во многом благодарить за такую ситуацию надо квалификацию, которая проходила под проливным дождём. И посуху-то далеко не все спортсмены смогли найти общий язык с непривычной обратной конфигурацией трассы, а уж на залитом дождём асфальте всё становилось сильно сложнее. Нет ничего удивительного, что без ошибок не обошлось — ряд пилотов обнулили по одной своей квалификационной попытке и дальше вынуждены были осторожничать. Это обернулось неожиданными парами уже на стадии топ-32 и серьёзно повлияло на расклад сил в общем зачёте ещё до наступления решающих воскресных дуэлей.

Но сначала была квалификация, которая принесла первую в карьере в RDS GP победу Антону Козлову — пилоту, выигравшему в мае на Moscow Raceway дебютный этап в Гран При Российской Дрифт Серии. В результате представитель Carville Racing вписал своё имя в историю российского дрифта уникальным достижением: по ходу дебютного сезона Антон выиграл и квалификацию, и парные заезды, а заодно Козлов обеспечил себе шанс на титул в первый же год выступления в серии! Впрочем, не без помощи своих основных соперников.

Антон Козлов Фото: RDS GP

В квалификации места в «клубе 90+» обеспечили себе сразу десять пилотов. Леонид Шнайдер (TimeUp) набрал 91,5 балла. Илья Фёдоров (AUTOPROFI TEAM), Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) и Евгений Лосев («SINTEC • FRESH Маркетплейс») проехали на 92,5 балла. Денис Мигаль («SINTEC • FRESH Маркетплейс») лучшей попыткой заслужил от судей 93 балла. Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд») в квалификации набрал 93,5 балла, и этого чуть-чуть не хватило ему, чтобы обеспечить себе выход в топ-16 через одиночный проезд без соперника.

Bye run после того, как Степан Азаров (AUTOPROFI TEAM) из-за технических проблем не смог пройти в квалификацию, обеспечили себе четыре лидера квалификации: Максим Гроссман (TimeUp) с 94 баллами, Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO) с 94,5, Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) с 95,5 и Антон Козлов (Carville Racing) с 96 — причём дебютант RDS GP Антон Козлов обе свои попытки проехал с завидной стабильностью, на 96 баллов — в топ-32 остались без соперников. А вот другим пилотам пришлось ввязаться в острую борьбу уже в субботу, потому что пары в топ-32 оказались весьма необычными по своему составу.

Сначала в топ-32 встретились Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) и Дамир Идиятулин («SINTEC • FRESH Маркетплейс»). В этом сибирском противостоянии Гоча допустил непривычно много для себя помарок и лишился возможности продолжить борьбу — в топ-16 прошёл Идиятулин. Ещё один представитель «SINTEC • FRESH Маркетплейс» Евгений Лосев оставил не у дел Чарльза НГа (STAR PЁR STARS AIMOL). Пилот из Гонконга очень неуверенно провёл свою дуэль с сибиряком и также не смог пробиться в воскресные парные заезды, так что сразу два претендента на чемпионство выбыли из борьбы в топ-32!

Чарльз НГ против Евгения Лосева Фото: RDS GP

На этом сенсации не закончились. Очень эффективно по собственным меркам стадию топ-32 провели Антон Клямко и Антон Дмитриенко: они одержали победы в заездах с Ильёй Поповым («FailCrew x ДаркСайд») и Денисом Мигалем («SINTEC • FRESH Маркетплейс») соответственно, обеспечив себе выход в топ-16. Смог пробиться в следующую стадию парных заездов и Владислав Попов — новобранец «FailCrew x ДаркСайд» был сильнейшим в противостоянии с опытнейшим Дмитрием Ермохиным из STAR PЁR STARS AIMOL. Как пояснил потом пилот, всей командой они ошиблись с покрышками, что и обусловило поражение на стадии субботних дуэлей.

В третий раз за сезон и впервые со второго этапа в топ-16 вышел Аркадий Цареградцев. В субботу сетка парных заездов свела действующего чемпиона RDS GP с Алексеем Вахтиным (VSTeam). В этой дуэли на влажной трассе лидер «FailCrew x ДаркСайд» смог одержать победу над непростым соперником, о которого в этом сезоне спотыкались многие опытные пилоты — Царь смог преодолеть пресловутую «магию Вахтина», но, если бы заезды проходили посуху, не факт, что это получилось бы. Алексей отметил, что не очень комфортно чувствует себя на мокром асфальте, так что погода сыграла на руку действующему чемпиону RDS GP.

«В прошлом году у меня машина была подготовлена не так хорошо и не давала мне в каких-то моментах ехать нормально. А в этом году мы создали свою команду VSTeam, подготовили автомобили, настроили их и, хотя едем на старых платформах, всё для нас складывается хорошо. Конечно, где-то это и наша удача, где-то и соперники сами себе накручивают «магию Вахтина» — может, оно так и есть, никто не знает! Я к этому отношусь спокойно и более чем позитивно — прикольно! Все разгоняют эту тему, и мы будем — пусть тогда думают, что работает магия!» — отметил сам Вахтин.

А вот для двух команд ситуация в топ-32 сложилась диаметрально противоположно. Леонид Шнайдер, Максим Гроссман и Данила Скоробогатов, который наконец-то дебютировал за рулём своей новой Toyota Supra A80, вышли в топ-16, и коллектив TimeUp стал единственным, кому в полном составе удалось пройти всю сетку дуэлей в субботу.

«Начать сезон на Toyota Supra не удалось, потому что не успели её достроить — к каждому этапу всё планировали доделать, но всё время что-то шло не по плану и команде приходилось тратить время на другие машины. Мне нравится эта платформа, которая с завода уже хорошая и имеет лютый баланс. А самое главное — левый руль, потому что моторика рук на правом руле работает у меня немного неправильно, а на левом я как дома. В принципе, моя Supra с технической точки зрения такая же, как другие Toyota этой модели в RDS GP, и сильно отличается только внешним видом. А что до имени, то у нас в команде есть девочка-механик, и ей очень нравится эта машина, поэтому и решили назвать автомобиль Lucifera в честь её ника в соцсетях», — рассказал о своей новинке Данила Скоробогатов.

Своими впечатлениями от почти завершившегося сезона поделился и Леонид Шнайдер, который в прошлом году дебютировал в RDS GP в составе «Форвард Авто», а в 2023-м выставил собственную команду TimeUp и оказался в ситуации одновременно и лидера коллектива в самом широком смысле этого слова, и его пилота.

«Этот сезон сложился не так, как мы ожидали — рассчитывали на победы, цели ставили себе выше, хотя в целом всё сложилось так, как и должно было быть. Мы построили команду, которая готова развиваться, прогрессировать и побеждать в будущем. В целом, скажем прямо, сезон для нас отличный, и проблема только в том, что цели были поставлены неверно — слишком уже мы замечтались и неправильно оценили свои силы и ресурсы», — резюмировал Шнайдер.

Если TimeUp в полном составе прошла в топ-16, то для LUKOIL Racing Drift Team всё сложилось иначе: напарники Андрей Астапов и Денис Сорокопуд стали соперниками по топ-32. В этом сражении Астапов допустил разворот в роли лидера, так что в топ-16 вышел Сорокопуд, где Дениса уже ждал третий его сокомандник Григорий Гусев, так что для LUKOIL Racing Drift Team парные заезды на Moscow Raceway прошли под знаком тотального внутрикомандного противостояния.

Андрей Астапов против Дениса Сорокопуда Фото: RDS GP

Слабым утешением для легендарного коллектива стал гарантированный выход одного своего пилота в топ-8 — эта путёвка досталась опытному Гусеву, где его уже ждал Евгений Лосев. Григорий в очередной раз доказал, что смена Toyota Chaser на BMW 3 Series пошла ему на пользу — дуэль с пилотом «SINTEC • FRESH Маркетплейс» стала самой яркой за весь этап. Ни до, ни после этой пары топ-8 никто не ехал так агрессивно, плотно и синхронно друг к другу, так что хоть представитель LUKOIL Racing Drift Team, который к тому же проводил заезды в не лучших кондициях из-за болезни, и потерпел поражение, но это была очень напряжённая дуэль, которая сделала честь каждому из её участников. И подарила болельщикам на трибунах трассы и у экранов RDS TV фантастическое по красоте зрелище, ради которого можно было терпеть все капризы погоды. Однако в воскресенье было солнечно и тепло — погода радикально поменялась по сравнению с субботой, что подкинуло дополнительных проблем пилотам и заставило их подстраиваться под изменившиеся условия.

Справиться с этим удалось не всем. И тем удивительнее, что в числе потерпевших поражение в топ-16 оказались Антон Козлов и Дамир Идиятулин! Пилот Carville Racing уступил Тимофею Добровольскому (TAKAYAMA FORWARD AUTO), а представитель «SINTEC • FRESH Маркетплейс» допустил редкую для себя ошибку — нога соскользнула с педали и спровоцировала распрямление машины! — и проиграл Илье Фёдорову (AUTOPROFI TEAM). В итоге оставшиеся два претендента на титул не попали в топ-8, а когда это удалось сделать Евгению Лосеву, все поторопились назвать его финалистом и даже победителем этапа.

Просто потому, что вместе с этим действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд»), у которого сломалась коробка передач, проиграл Антону Клямко, а Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO) уступил путёвку в топ-8 Владиславу Попову («FailCrew x ДаркСайд»), Владислав Шубадёров взял верх над Максимом Гроссманом (TimeUp) и вышел в топ-8, где встретился с Антоном Клямко. В этой дуэли Шубадёров также победил, поскольку у Клямко возникли технические проблемы с автомобилем. А вот дальше техника подвела уже Владислава — в сражении с Тимофеем Добровольским его автомобиль забарахлил, и за пять минут починить его не удалось, поэтому Шубадёров уступил дебютанту RDS GP в борьбе за место в финале, а потом проиграл техническим сходом и в дуэли за третье место.

Аркадий Цареградцев против Антона Клямко Фото: RDS GP

Которое досталось… Лосеву! Да, Евгений не смог выйти в финал, хотя и считался очевидным фаворитом. Пилот «SINTEC • FRESH Маркетплейс» в топ-16 победил Леонида Шнайдера, в топ-8 взял верх над Григорием Гусевым, а в топ-4 сенсационно проиграл Владиславу Попову. Опытнейший Лосев допустил ошибку, вылетев с трассы в роли лидера, ну а битвы за третье место не вышло — подиум достался Евгению через одиночный проезд bye run после технического схода Владислава Шубадёрова.

И вышло так, что в финале встретились два новичка сезона-2023. Пусть Владислав Попов в воскресенье не блистал, но зато и грубых ошибок не допускал, что позволило победить опытных Романа Тиводара и Данилу Скоробогатова. Его соперник по решающей дуэли Тимофей Добровольский также ехал чище Антона Козлова и Ильи Фёдорова, а его машина была надёжнее, чем у Владислава Шубадёрова. В итоге в финале оказались пилоты, для которых это уже был гарантированный первый подиум в карьере, но этого каждому из дуэлянтов было мало — самое молодое в истории RDS GP сражение за победу, обоим из участников которого было всего по 20 лет, буквально звенело от напряжения. Каждому хотелось взять верх!

Владислав Попов против Тимофея Добровольского Фото: RDS GP

Но в финале с нервами справился лучше Попов. Помарки обоих пилотов свели первую битву двух новичков RDS GP к OMT-заезду, а затем Добровольский довёл дело до контакта со своим соперником и этой ошибкой лишил себя первой победы в Гран При Российской Дрифт Серии. Пилот TAKAYAMA FORWARD AUTO занял второе место, а Владислав Попов записал на свой счёт первый подиум и первую победу на этапе главного чемпионата страны по дрифту и своим сенсационным успехом обеспечил «FailCrew x ДаркСайд» первую победу в командном зачёте в сезоне-2023. И первую победу коллектива в личном зачёте в этом году, хотя подобного достижения ждали от Аркадия Цареградцева. Но Царь к финалу подходит без побед в квалификациях и парных заездах, а вот один из молодых учеников действующего чемпиона RDS GP своего учителя превзошёл, что может служить небольшим утешением для обладателя титула и его коллектива.

Жаль только, что имени Аркадия Цареградцева в шорт-листе претендентов на чемпионское звание Гран При Российской Дрифт Серии в 2023 году нет. После шести этапов математические шансы на чемпионство по итогам сезона сохраняют сразу пять пилотов, но реальными претендентами на титул являются четверо. Антон Козлов с 895 баллами лидирует с преимуществом всего в 10 очков над Георгием Чивчяном и Чарльзом НГом, у каждого из которых по 885 баллов. Три подряд успешных этапа вернули в чемпионскую гонку Евгения Лосева, который к финалу подходит с результатом в 879 баллов. Замыкает пятёрку лидеров Дамир Идиятулин с 667 баллами. При раскладе, что квартет лидеров в полном составе не пройдёт квалификацию и не попадёт в топ-32 на седьмом этапе, а Идиятулин выиграет и квалификацию, и парные заезды, он сможет разом с пятой строчки личного зачёта подняться на первую. При всём уважении к Дамиру подобное всё-таки маловероятно, однако в дрифте исключать ничего нельзя.

«Очень сложно что-то планировать на Сочи, — признался лидер чемпионата Козлов. — Важно понимать: то, что я лидер личного зачёта, ровным счётом ни о чём не говорит. Мы вчетвером идём очень-очень близко, и мой отрыв в десять баллов — это ни о чём. Решить всё может даже квалификация, поэтому план на последний этап — максимально к нему подготовиться и показать максимум того, что от меня зависит. Где нужно — будем осторожничать, где не нужно — не будем. А дальше уже как распорядится Господь».

Антон Козлов Фото: RDS GP

Ещё плотнее борьба в командном зачёте, где лидером к финалу подошла TAKAYAMA FORWARD AUTO, способная тем самым защитить свой титул. Далее с минимальным отставанием идут «SINTEC • Fresh Маркетплейс» и STAR PЁR STARS AIMOL. Шансы на чемпионство среди коллективов сохраняет и Carville Racing. Так что положение в зачёте команд по итогам сезона будет напрямую связано с тем, кому из претендентов на титул удастся лучше провести квалификацию и вывести своих спортсменов как можно дальше по сетке парных заездов.

С учётом плотной борьбы в личном и командном зачётах, судьба чемпионства будет зависеть от каждого балла — и квалификация, и тем более парные заезды на «Сочи Автодроме» могут существенно поменять расстановку в протоколах по итогам сезона. Так что 15–16 октября на берегу Чёрного моря, независимо от прогнозов синоптиков, будет очень и очень жарко — на гоночной трассе так уже точно!