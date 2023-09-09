Легенда «Дакара» лишил «Макларен» великого рекорда. История драматичной победы «Феррари»

«Ред Булл» в нынешнем сезоне побил рекорд «Макларена» по наибольшему числу побед подряд и сейчас пытается добиться ещё одного достижения: выиграть абсолютно все Гран-при сезона. В 1988 году к этому был невероятно близок «Макларен»: команда Рона Денниса выиграла 15 гонок из 16 возможных. Единственным Гран-при, который не покорился коллективу из Уокинга, стал тот, что проходил в Монце: перед домашними трибунами «Феррари» прервала победную поступь Сенны и Проста. Вспоминаем, как это было.

«Макларен» начал доминировать с первой гонки сезона

В преддверии чемпионата 1988 года «Макларен» претерпел ряд ключевых изменений. Во-первых, команда сменила поставщика двигателей – в Уокинге перешли с «Порше» (TAG) на «Хонду». Во-вторых, напарником Алена Проста стал самый многообещающий Айртон Сенна, который уже познал вкус побед с «Лотусом». Ещё одно важное приобретение «Макларен» совершил в 1987-м, переманив из «Брэбема» технического директора Гордона Марри – человека, который доработал прошлогодний болид, в результате чего появился в будущем культовый «Макларен» MP4/4 (правда, другие инженеры оспаривают активное участие Марри в работе над новинкой).

То, что сезон пройдёт под эгидой тотального доминирования команды Рона Денниса, стало понятно уже по итогам открывавшего чемпионат Гран-при Бразилии. Кстати, что интересно, в субботу «Макларенам» не удалось в полном составе квалифицироваться на первый ряд – между Сенной и Простом втиснулся Мэнселл на «Уильямсе». К тому же бразильцу так и не удалось начать гонку с поула: на прогревочном круге его «Макларен» застрял на первой передаче – старт с пит-лейна на запасной машине.

Прост лидирует на старте Гран-при Бразилии — 1988 Фото: Simon Bruty/Getty Images

Впрочем, старт из конца пелотона лишь помог получше проиллюстрировать бешеную форму болида MP4/4: уже к 20-му кругу (треть дистанции) Сенна прорвался на второе место. Что касается Проста, то он уверенно опередил Мэнселла на старте, а под занавес первого круга «вёз» ему почти две секунды! Оформить победный дубль в тот день «Макларену» помешала лишь дисквалификация Сенны – нарушил правила смены машины перед стартом (пересел в другой болид после зелёного флага).

Гран-при Бразилии был одним из 16 этапов сезона-1988, в которых доминировал «Макларен». В последующих 11 гонках команда Рона Денниса восемь раз оформляла победный дубль. Помимо дисквалификации Сенны в Рио-де-Жанейро, добиться максимального результата (на отрезке 11 этапов) помешала авария бразильца в Монако, а также проблемы с управлением, возникшие у Проста в Сильверстоуне.

«Феррари» сражалась за статус «лучшей из остальных»

Если с триумфаторами сезона-1988 вопрос отпал в самом начале чемпионата, то вот за статус второй силы пелотона развернулась нешуточная борьба между тремя командами (ничего не напоминает?) – «Феррари», «Лотусом» и «Бенеттоном». Иногда приличную скорость демонстрировал «Уильямс», но из-за низкой надёжности моторов «Джадд» Мэнселл и Патрезе не могли регулярно сражаться за высокие места.

В отдельно взятых Гран-при блеснуть (в категории «лучшие из остальных») могла каждая из трёх вышеперечисленных команд, но всё же стабильнее всех выступала «Феррари», да и отдельные успехи у «красных» были куда ярче, нежели у конкурентов. Именно «Скудерии» удалось нанести единственное поражение «Макларену» в квалификациях: в Сильверстоуне Бергер и Альборето оккупировали первый ряд стартового поля.

Пилоты «Феррари» лидируют на старте Гран-при Великобритании Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В самой гонке лидерство «Феррари» продлилось всего 13 кругов (Сенна опередил Бергера) – при таком «Макларене» на большее рассчитывать не приходилось. Казалось, что команда из Уокинга выиграет все 16 гонок сезона, но в начале сентября Формула-1 наведалась в Монцу на 12-й этап чемпионата.

Гран-при Италии 1988 года проходил в атмосфере траура: менее месяца назад ушёл из жизни Энцо Феррари – основатель главного бренда в истории мирового автоспорта. Для «Скудерии» предстоящий этап в Монце по понятным причинам имел особое значение – было важно не ударить в грязь лицом перед скорбящими тифози. Лучшим способом почтить память великого Комендаторе была, конечно же, победа на домашней трассе, хотя в преддверии гоночного уикенда подобное суждение звучало скорее как мечта, нежели реальная цель. «Макларен» был неуловим, и ничего с этим поделать было нельзя… ну, или почти ничего.

Судьбу гонки решил актёр фильма «Такси» и легенда «Дакара»

Поначалу гоночный уикенд в Монце не предвещал ничего сверхсенсационного. Поул завоевал Айртон Сенна, опередив напарника на три «десятки». Второй ряд стартового поля заняли две «Феррари»: Бергер уступил победителю квалификации шесть десятых, Альборето – секунду.

Помимо главных звёзд пелотона, внимание болельщиков в Монце приковывала фигура второго пилота «Уильямса» Жан-Луи Шлессера. Вы наверняка видели этого господина, причём не раз – это тот самый раллист из начальной сцены фильма «Такси 2» (также выполнял роль каскадёра). Для Шлессера Гран-при Италии стал вторым в формульной карьере: в 1983-м он безуспешно пытался пройти квалификацию на домашнем этапе, а в 1988-м – подменял слёгшего с ветрянкой Найджела Мэнселла в составе «Уильямса».

Найджел Мэнселл в 1988 году Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Согласно изначальному плану, за руль FW12 должен был сесть Мартин Брандл (принял участие в предыдущем Гран-при), но британца не отпустила команда, за которую он выступал в чемпионате спорткаров. Так, 39-летний Шлёссер во второй раз в жизни принял участие в Гран-при Формулы-1 и впервые вышел на старт гонки: в квалификации занял 22-е место, уступив Патрезе две секунды.

Может показаться, что мы зря уделили столько внимания будущей легенде «Дакара» по прозвищу Лис пустыни, но нет. Это чеховское ружьё ещё выстрелит. Но обо всём по порядку.

В воскресенье веселье на «Монце» началось ещё до начала гонки: по пути на стартовую решётку Герхард Бергер столкнулся с механическими проблемами. Австрийцу пришлось вернуться в боксы и пересесть на запасную машину – место на стартовом поле Бергер занял в самый последний момент. Начни его «Феррари» чудить хотя бы на круг позже, и в лучшем случае он стартовал бы из хвоста пелотона. Видимо, в тот день гоночные боги благоволили «красным».

Впрочем, поначалу гонка уже традиционно складывалась в пользу «Макларена». Сенна и Прост, не замечая соперников, сразу же устремились выяснять отношения друг с другом. Француз чуть лучше стартовал, что позволило ему опередить напарника на первых метрах дистанции, однако уже на входе в первый поворот Сенна вернул себе лидерство.

Далее Айртон устремился вперёд – наматывать круги в гордом одиночестве. А вот что до Проста, то французу в начале гонки не удалось оторваться от Бергера и Альборето. Только лишь ближе к 10-му кругу Ален стал отъезжать от преследователей – пилоты «Феррари» начали экономить топливо. Почему же доминирующий «Макларен» смог сбросить с хвоста соперников, лишь когда те по собственной воле сбавили темп? Всё очень просто: с самого старта Прост страдал от перебоев в работе двигателя. Мотор на «Макларене» француза терял мощность из-за периодически возникающих пропусков зажигания в цилиндрах. В подобных условиях двигатель работает, мягко говоря, не на 100%.

Ален Прост в 1988 году Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Со временем Алену удалось более-менее стабилизировать работу мотора, обогатив смесь, однако побороться за победу для него всё равно не представлялось возможным. Есть версия, что Прост ещё в начале гонки понял, что не дотянет до финиша, и приступил к плану Б. План заключался в том, чтобы гнать на полную (на сколько позволял двигатель), позабыв об экономии топлива, тем самым провоцируя Сенну взвинтить темп, дабы тот увеличил расход бензина. Да, вся задумка заключалась в том, чтобы буквально заставить Айртона тоже израсходовать всё топливо до финиша (дозаправки в то время ещё были запрещены).

Официального подтверждения эта теория не получила (кто в таком признается?), однако ближе к середине гонки Прост действительно взвинтил темп. К 30-му кругу Ален сократил отставание от напарника до двух секунд. Впрочем, для мотора француза это был пик работоспособности, после которого последовал резкий спад. Далее Прост начнёт терять по шесть секунд с круга, а через несколько минут его опередят две «Феррари». На 34-м круге француз свернёт в боксы – второй технический сход для «Макларена» в сезоне-1988.

Оставшись в одиночку защищать честь команды из Уокинга, Сенна мог себе позволить перейти в режим экономии – нужно было следить за расходом топлива, да и по радио бразильца призвали поберечь двигатель (памятуя о возникших проблемах у Проста). Переход на новый режим пилотирования стоил Айртону от одной до полутора секунд с круга. К лидеру гонки постепенно начали подъезжать две «Феррари», которые более могли не следить за уровнем топлива.

В конце концов за три круга до клетчатого флага Бергер подобрался к Сенне на расстояние четырёх секунд. Зрители могли бы увидеть невероятно драматичное сражение за победу на последнем круге, но до него дело так и не дошло. Именно в этом моменте – за три круга до финиша – на авансцене появляется Шлессер.

В 1980-х Шлессер выступал в чемпионате мира среди спорткаров Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

На пути к победе Сенна, как и подобает лидеру, проходил множество отставших на круг пилотов – в какой-то момент Айртон добрался до «Уильямса» Шлессера. Непонятно почему, но на трассе с множеством прямых Сенна по какой-то причине решил пройти француза в опасной эске, нырнув в поворот прямо перед носом Жана-Луи. Шлессер не успел среагировать на манёвр Сенны – столкновение, ознаменовавшее сход с дистанции лидера гонки.

Катастрофа для «Макларена» и хэппи-энд – для всей Италии. Таким образом, под занавес заезда в лидеры вырвался дуэт пилотов «Феррари». «Красные» без приключений добрались до финиша: Бергер первым увидел клетчатый флаг, следом за ним финишировал Альборето, а замкнул первую тройку пилот «Эрроуза» Эдди Чивер.

Таким вот драматическим образом «Феррари» одержала столь необходимую для всей Италии победу. «Макларен» в Монце потерпел единственное поражение в чемпионате 1988 года – остальные 15 гонок сезона останутся за командой Рона Денниса. А что касается Айртона Сенны, то бразильцу обидный инцидент в Монце по большому счёту не стоил ничего: в конце 1988-го бразилец впервые в карьере возьмёт чемпионский титул Ф-1.