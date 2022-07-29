7 курьёзных ошибок великих гонщиков Ф-1 — от скандала с Шумахером до горячности Сенны

После недавней ошибки Шарля Леклера, стоившей ему победы, на монегаска обрушился шквал критики. Леклера ругали все кому не лень – от болельщиков до прославленных гонщиков (привет, Вильнёв). В защиту пилота «Феррари» стоит сказать, что курьёзные ошибки допускали даже великие пилоты. Представляем вашему вниманию 7 фейлов в исполнении выдающихся гонщиков Формулы-1.

Льюис Хэмилтон. Гран-при Канады – 2008

Льюис Хэмилтон – семикратный чемпион мира и обладатель кучи рекордов в Формуле-1. Впрочем, помимо блестящих побед, в успешной карьере британца нашлось место и курьёзным ошибкам. Здесь можно вспомнить и вылет в гравий на влажной шанхайской трассе, и провальный рестарт в Баку, когда Льюис случайно сместил баланс тормозов вперёд. Но всё же самый эпичный фейл в исполнении Хэмилтона был зафиксирован в 2008 году на автодроме имени Жиля Вильнёва.

Поначалу гонка в Канаде складывалась для Льюиса как нельзя лучше: стартовав с поула, он уверенно сохранил первую строчку, возглавляя пелотон ровно до появления на трассе машины безопасности – далее группа лидеров направилась в боксы. Механики «Макларена» сработали не лучшим образом: Льюис пустил вперёд Кубицу и Райкконена. Немного проехав впереди Хэмилтона, Роберт и Кими остановились на выезде с пит-лейна – красный сигнал светофора. А вот Льюис оказался не готов к тому, что выезд на трассу будет закрыт. Хэмилтон не успел среагировать на остановку впереди идущих машин, вследствие чего протаранил заднюю часть болида Райкконена. Спустя пару секунд уже в самого Льюиса приехал третий участник аварии – Нико Росберг. Впрочем, сей факт никоим образом не снимает ответственность с британца.

Кими Райкконен. Гран-при Венгрии — 2006

В 2006 году «Макларен» серьёзно регрессировал по сравнению с прошлым сезоном: новый болид MP4-21 исключил команду из претендентов на победы. Впрочем, в дождливой гонке на «Хунгароринге» «серебряным стрелам» всё же выпала возможность побороться за первое место.

В Венгрии Райкконен завоевал второй поул в сезоне, в то время как лидеры чемпионата Алонсо и Шумахер квалифицировались лишь во втором десятке. В воскресенье Кими уверенно помчался к первой победе в сезоне, сохранив лидерство на старте. Райкконен возглавлял пелотон 17 кругов – вплоть до плановой остановки в боксах. В дальнейшем Айсмену наверняка пришлось бы сразиться за победу с продирающимся сквозь пелотон Алонсо, да только вот интригующей дуэли Кими и Фернандо никто так и не увидел. На 25-м круге дистанции Райкконен налетел на «Торо Россо» кругового Льюции. В результате столкновения серьёзно пострадала подвеска «Макларена» – сход с дистанции. Жутко обидная ошибка, учитывая, что других возможностей побороться за победу в 2006-м у Райкконена не было.

Михаэль Шумахер. Гран-при Монако — 2006

Случай Шумахера во многом уникален, ведь, в отличие от остальных героев нашей подборки, свою ошибку он совершил намеренно. Михаэль всегда славился своей одержимостью победами – ради триумфа он был готов прибегнуть даже к самым радикальным мерам. Сей тезис семикратный чемпион уже не в первый раз подтвердил во время Гран-при Монако 2006 года.

Михаэль Шумахер на Гран-при Монако — 2006 Фото: Bryn Lennon/Getty Images

За пару минут до окончания третьего сегмента квалификации Шумахер являлся обладателем промежуточного поула, значение которого в Монако просто невозможно переоценить. Пилотам оставалось завершить свои финальные попытки, тем самым окончательно сформировав стартовую решётку, как вдруг в повороте «Раскасс» маршалы замахали жёлтыми флагами: Михаэль Шумахер припарковал машину у отбойника.

Режим жёлтых флагов естественным образом испортил финальную попытку главному сопернику Красного барона Фернандо Алонсо. Таким образом, Шумахеру удалось сохранить поул-позицию, но ненадолго: в действиях Михаэля судьи увидели умысел. В итоге квалификационный результат немецкого пилота был аннулирован. Так, вместо старта с первого ряда Шумахер был вынужден начать гонку из хвоста пелотона – и это на самой необгонной трассе чемпионата. В итоге Михаэль финишировал пятым.

Хуан Пабло Монтойя. Гран-при Канады — 2005

Как и в случае с Хэмилтоном, в истории Монтойи также фигурирует канадский пит-лейн и красный сигнал светофора, только вот колумбиец никого не таранил. Но обо всём по порядку.

В самом начале гонки на лидирующие позиции выбрался дуэт из «Рено», в то время как пилоты «Макларена» примерили на себя роль главных преследователей. После первой волны пит-стопов положение лидеров на трассе осталось неизменным: Физикелла – первый, Алонсо – второй, следом за ними расположились Монтойя и Райкконен.

Лидер гонки сменился на 32-м круге: Физикелла свернул в боксы, чтобы сойти с дистанции из-за проблем с гидравликой. На первое место вышел Алонсо, но возглавлял пелотон испанец недолго: Фернандо сломал подвеску, задев стену правым задним колесом. После схода двух «Рено» на первую строчку переместился Монтойя. Колумбиец должен был побороться с напарником за победу, но злосчастный второй пит-стоп перечеркнул шансы Хуана Пабло на итоговый успех. Монтойя заехал в боксы во время появления на трассе машины безопасности и, покидая пит-лейн, не обратил внимания на красный сигнал светофора. Спустя три круга пилоту «Макларена» был показан чёрный флаг – дисквалификация. Крайне суровая мера.

Дэвид Култхард. Гран-при Австралии — 1995

Заключительный этап сезона-1995 в Аделаиде для Дэвида Култхарда стал последним в составе «Уильямса». Гоночный уикенд для шотландца начинался в целом неплохо: по итогам квалификации он занял второе место. Старт гонки Дэвид провёл ещё лучше: уже к первому повороту он вышел в лидеры, опередив своего напарника Деймона Хилла.

Култхард уверенно лидировал до 19-го круга гонки – далее последовал первый плановый пит-стоп шотландца, который, к слову, так и не состоялся. При заезде в боксы Дэвид не вписался в границы пит-лейна, ударив свой «Уильямс» об отбойник. На этом гонка для Култхарда была окончена.

Что интересно, через два круга в том же самом месте развернуло ещё и Роберто Морено, поэтому не стоит отметать версию о слишком скользком покрытии на том участке трассы. В свою очередь, сам Култхард в случившемся винит сбой, произошедший в работе полуавтоматической трансмиссии, в результате которого резко подскочили обороты двигателя.

Найджел Мэнселл. Гран-при Канады — 1991

После первых четырёх этапов сезона-1991, ознаменовавшихся доминированием Айртона Сенны, гоночный уикенд в Канаде стал настоящей отдушиной для «Уильямса». Патрезе и Мэнселл заняли первый ряд стартового поля, что внушало огромные надежды в сердца поклонников команды из Гроува.

На старте гонки Биг Найдж легко расправился с напарником, переместившись на первую позицию. Далее британец уверенно помчался к своей первой победе в сезоне. К финальному кругу дистанции отрыв Мэнселла от ближайшего преследователя был настолько внушительным, что он даже позволил себе поприветствовать болельщиков в повороте «Казино». Очень скоро британец поплатился за излишнюю самоуверенность: двигатель его «Уильямса» попросту заглох. Согласно самой распространённой версии, в случившемся виноват сам гонщик: оставшись на высокой передаче, Мэнселл допустил критическое понижение оборотов двигателя, что и послужило причиной остановки машины. Сам Биг Найдж по сей день опровергает факт ошибки и утверждает, что коробка просто сломалась.

Айртон Сенна. Гран-при Италии — 1988

К 1988 году инженеры «Макларена» построили легендарный MP4/4 – один из самых доминирующих болидов в истории Ф-1. В том сезоне у команды Рона Денниса попросту не было конкурентов на трассе. На старте гонки в Монце два «Макларена» уже по традиции устремились вперёд выяснять отношения друг с другом: Сенна лидировал, Прост – в роли догоняющего.

Айртон Сенна в 1988 году Фото: Pascal Rondeau/Allsport/Getty Images

На 34-м круге дистанции градуса борьбы не выдержал мотор на машине Алена – после схода напарника у бразильца не осталось реальных соперников на трассе. Сенна уверенно вёл «Макларен» к 12-й победе подряд, как вдруг беда пришла откуда не ждали: за два круга до финиша, обгоняя кругового Жан-Луи Шлессера, Айртон слишком самонадеянно нырнул в поворот прямо перед носом пилота «Уильямса». Среагировать на манёвр бразильца Шлессер был не в силах: круговой протаранил лидера гонки – сход с дистанции.

И вот здесь может возникнуть вопрос: а в чём тут, собственно, провинился Сенна? На первый взгляд, действительно может показаться, что в случившемся целиком и полностью виноват позабывший правила поведения на трассе круговой, однако не всё так просто. Если разобраться, Сенна ведь тоже совершил непростительную для гонщика ошибку: повёл себя недостаточно хладнокровно. Посудите сами, какой был смысл совершать рискованный обгон отставшего на круг пилота за пару кругов до конца, казалось бы, победной гонки? Бразилец ведь мог спокойно разобраться с Шлессером на ближайшей прямой, коих в Монце всегда хватало. Но, к сожалению, Сенна поторопился с обгоном, за что в итоге и поплатился.