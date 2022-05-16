Так кто же создал одну из величайших машин Формулы-1? Инженеры обвиняют друг друга во лжи

Свыше 30 лет назад MP4/4 выиграла 15 гонок из 16 и принесла Сенне первый титул. Сегодня его создатели спорят, кто же придумал болид.

За всю историю Формулы-1 ни у кого не было такого доминирования, как у «Макларена» в 1988 году — Айртон Сенна и Ален Прост выиграли 15 гонок из 16. Лишь в Монце, когда у одного из пилотов отказал двигатель, а другой — столкнулся со Шлессером, победу завоевал Герхард Бергер на «Феррари». Для тифози по всему миру тот день был особенным: гонка прошла всего через месяц после смерти Энцо Феррари. Впрочем, к тому моменту «Макларен» уже гарантировал себе Кубок конструкторов, а догнать Сенну и Проста в чемпионате реальных шансов уже ни у кого не было.

Многие считают эту машину лучшей за всё время существования гонок Гран-при, а читатели британского Autosport в голосовании издания назвали MP4/4 величайшим гоночным автомобилем XX века. Однако споры о том, кто именно его создал, не утихают до сих пор.

Доминирование MP4/4

«Макларен» MP4/4 начали разрабатывать в 1987 году, когда в команду из «Брэбэма» пришёл Гордон Марри. Главным отличием от MP4/3 для команды инженеров был переход на новые двигатели — Рон Деннис смог договориться о поставках турбомоторов «Хонды», которые считались в Формуле-1 лучшими. Правда, с 1989 года такие двигатели подпадали под запрет, а чтобы стимулировать переход команд на атмосферные моторы, машинам с турбо ограничивали объём топливного бака — это вынудит Проста с Сенной активно экономить горючее в гонках.

В основном же шасси было развитием прошлогодней модели — её для «Макларена» придумал ведущий инженер Стив Николс, который с уходом Барнарда самостоятельно довёл до ума MP4/3, и она в итоге принесла Просту три победы и четвёртое место по итогам сезона. С приходом Марри Николс остался на своём посту и занимался непосредственно этой машиной, в то время как Нил Оутли сосредоточился на проекте 1989 года — с атмосферным двигателем.

Слева направо: Стив Николс, Рон Деннис, Гордон Марри и Нил Оутли Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В первой гонке сезона-1988 два «Макларена» расположились на первом ряду стартового поля, однако у Сенны заклинило трансмиссию, он пересел на запасную машину и был позже дисквалифицирован, а Прост выиграл гонку и повёл чемпионат. В десяти следующих гонках две MP4/4 принесут «Макларену» восемь дублей.

К концу года Сенна и Прост были недостижимы для соперников. Айртон взял титул, на три балла опередив в итоговой классификации Проста, в то время как занявший третье место Бергер не набрал и половины их очков. В Кубке конструкторов «Макларен» набрал 199 очков, тогда как все остальные команды вместе взятые — 201. Такого доминирования Формула-1 ещё не видела.

Кто автор: Марри или Николс?

Официально создателем машины долгое время считался Гордон Марри — именно он занимал должность технического директора и отвечал за всё происходящее. Однако позже Стив Николс и ряд других инженеров команды заявили, что Марри почти не имел отношения к непосредственному созданию машины, а был скорее связующим звеном между рядовыми специалистами и высшим руководством «Макларена».

«Гордон писал различные распоряжения и никак не пересекался с разработкой машины. Он даже поддерживал решение Рона назначить меня шеф-дизайнером», — рассказывал позже Николс. Марри, однако, с такой интерпретацией не согласен: «Этими людьми руководил я, и мне надоело, что отдельные люди пытаются жить за счёт моей репутации. То, что Николс был главным, это самая большая чушь, которую я когда-либо слышал».

Является ли MP4/4 потомком BT55? Фото: Getty Images

В подтверждение своих слов Марри заявляет, что MP4/4 — копия BT55, которую он создавал для «Брэбэма» и чьи чертежи утащил с собой в «Макларен». Однако внешнее сходство двух машин весьма условно, да и BT55 была провальной машиной — огромное количество сходов и ни одного подиума. «Из общего у них только то, что обе — низкие, — считает Николс. — Но регламент был другой, топливный бак другой, ходовая, двигатель, трансмиссия — всё другое».

«Наверное, Гордон живёт в какой-то параллельной реальности, в которой его версия событий не имеет ничего общего с моей или любого из моих бывших коллег, — добавляет старший дизайнер „Макларена“ в то время Мэттью Джеффрис. — На те чертежи BT55 никто из нас даже не смотрел. Несправедливо не отдавать должное Стиву и его команде. Сравните MP4/4 с MP4/3 и вы поймёте, что одна модель — развитие другой, а задняя часть у обеих машин почти идентичная».

Споры не утихают

Спор о том, кому принадлежит наследие великого «Макларена», продолжается до сих пор. Гордон Марри покинул Формулу-1 в 1991 году, занялся дорожным спорткарами и создал легендарный «Макларен F1». Стив Николс ушёл из Уокинга в «Феррари» вместе с Простом, но затем на некоторое время вернулся как консультант, но в 2001-м тоже покинул спорт — после года в роли технического директора «Ягуара», а затем тоже занялся дорожным автомобилями.

В начале 2020-х на свет появился прототип «Николс N1A» — автомобиль, построенный компанией Nichols Cars по мотивам «M1A» — первой гоночной машины «Макларена». В презентации указано, что N1A названа в честь Стива Николса, «человека, стоявшего за созданием самой успешной машины в истории Формулы-1».

Стив Николс вместе с Эдди Ирвайном на зимних тестах Ф-1 в 2002 году Фото: Mark Thompson/Getty Images

Марри на это отреагировал письмом, в котором требовал прекратить называть Николса создателем MP4/4. «Думаю, что эти письма направлены не на меня, а на инвесторов — людей, которые могли бы вложить свои деньги не в нас, а в его Т50», — считает Николс.

Т50 — это новый автомобиль собственной компании Гордона Мюррея, Gordon Murray Automotive. В её описании сказано, что автор вдохновлялся суперкаром «Макларен F1», а также использовал идеи, применённые на автомобиле «Брэбэм BT46B, знаменитого болида-пылесоса с гигантским вентилятором в задней части. Т50 должны поступить в продажу в этом году, а их облегчённая версия Т33 — в 2024-м. Тем временем оригинальному «Макларену» MP4/4 вот-вот исполнится четверть века.