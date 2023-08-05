Команды Ф-1 обяжут брать под опеку девушек-пилотов. Почему это вредная идея

Поклонники автоспорта могли уже позабыть о существовании F1 Academy, но недавно женский гоночный чемпионат напомнил о себе. В конце июля было объявлено, что начиная со следующего года каждая команда Формулы-1 будет обязана взять под опеку по одной гонщице из F1 Academy. Что собой представляет данное нововведение и ради чего оно принималось – попытаемся в этом разобраться.

Что такое F1 Academy

Первый в истории женский гоночный чемпионат появился ещё в 2019 году, однако W Series не просуществовала даже пяти лет. «Формула для девушек» изначально имела достаточно слабую организацию, а также не могла похвастаться высоким интересом со стороны зрителей. Во многом именно эти факторы стали причиной возникших в конце прошлого года финансовых проблем: W Series накопила £ 7,5 млн долгов, из-за чего даже не смогла завершить сезон – этапы в Мексике и США были отменены.

В конце всё того же 2022-го Формула-1 объявила о создании альтернативного женского чемпионата под названием F1 Academy. Само название уже как бы намекает, что эта гоночная серия позиционирует себя как подготовительный чемпионат, после успеха в котором девушки-пилоты должны будут пойти на повышение.

Старт гонки F1 Academy на «Поль Рикаре» Фото: twitter.com/f1academy

То есть в теории (или в идеале) F1 Academy должна взращивать потенциальных пилотов для «Королевских гонок». Подтверждает эту теорию финансовая помощь со стороны Формулы-1, которая покрывает половину расходов девушек на участие в чемпионате (€ 150 тыс.), а также на участие в серии именитых команд из юниорских серий: «Према», «АРТ», «Карлин», «Кампос» и «МП».

Впрочем, руководству «Королевских гонок» этого показалось мало, и начиная со следующего года они заставят команды Формулы-1 участвовать в судьбе юных гонщиц: гоночные конюшни обяжут взять под свою опеку по одному пилоту из F1 Academy. Оставшиеся без поддержки из Ф-1 девушки (в чемпионате выступают 15 гонщиц), в свою очередь, получат финансирование со стороны партнёров чемпионата, которые на данный момент неизвестны.

Командам Ф-1 опека над девушками обойдётся в € 300 тыс. в год

Теперь попытаемся разобраться, что же вся эта затея означает для «Королевских гонок». По сути, боссы чемпионата попросту обязали команды Ф-1 включить девушек-пилотов в свои гоночные академии, а также полностью оплачивать их выступление в F1 Academy – крайне спорное и неоднозначное решение сразу по нескольким причинам.

Во-первых, настораживает сам факт, что руководство Ф-1 вмешивается в деятельность команд, обязуя гоночные коллективы принимать в свои юниорские программы пилотов из серии, которую многие даже не рассматривали в качестве площадки, где можно найти потенциальных «академиков». И ладно бы речь шла просто про членство в юниорской академии, но нет – команды Ф-1 обяжут тратить по € 300 тыс. на пилотов, которые им, по сути, не нужны. Да, для «Королевских гонок» сумма не слишком большая, но всё же деньги есть деньги. Тем более что Хельмут Марко не так давно заявил о намерении проредить юниорскую программу «быков». Если даже такой гигант, как «Ред Булл», следит за расходами на молодёжь, то что уж говорить про маленькие команды.

Объявление о поддержке пилотесс командами Формулы-1 Фото: twitter.com/F1

Также не будем забывать, что далеко не все формульные коллективы стремятся к взращиванию молодых талантов. У «Хааса», к примеру, вообще нет юниорской академии, программа «Астон Мартин» держится на одном Фелипе Друговиче и его спонсорах, «Макларен» помогает юниорам очень редко и выборочно, а «Заубер» вот-вот перейдёт под контроль «Ауди» — необходимости в поддержке молодых талантов у них нет от слова совсем.

Непонятно также, какую выгоду из всей этой истории извлекут девушки-пилоты. Да, команды Ф-1 будут оплачивать их выступления, но что дальше? Всё-таки F1 Academy позиционирует себя как чемпионат, в котором гонщицы могут подготовить себя для перехода в более конкурентоспособные серии. А будут ли формульные команды спонсировать участие девушек в этих самых сериях, сомнительно. При этом платить надо больше: в Ф-3 м Ф-2 речь уже идёт о миллионах евро.

Кстати, стоит отметить, что аж четыре команды Ф-1 уже могут похвастаться девушками в собственной юниорской академии. В программе «Уильямса» состоит доминатор W Series Джейми Чедвик (ныне выступает в Indy NXT), в «Феррари» – Майя Вег (ФРЕКА). «Заубер» уже обзавёлся пилотессой из F1 Academy (Лена Бюлер), а «Альпин» так вообще включила в свою программу сразу двух девушек: выступающую во всё том же женском первенстве Эбби Пуллинг и пилотессу Формулы-3 Софию Флёрш. И это не считая «Мерседеса», который поддерживает 13-летнюю картингистку Луну Флушу.

Зачем всё это нужно Ф-1? Есть две основные версии

Как вы видите, команды Ф-1 всё же проявляют интерес к гонщицам. Зачем же тогда руководство «Королевских гонок» прибегает к столь агрессивной политике? Прямо об этом никто не скажет, но, возможно, это один из способов по спасению «женской формулы». Не будем забывать, что F1 Academy входит в структуру Формулы-1.

F1 Academy стартовала в этом году, но проект уже столкнулся с определёнными проблемами. Начнём с того, что руководство серии банально не организовало трансляции своего детища. О каком зрительском, а соответственно, и спонсорском, интересе можно говорить, если за гонками чемпионата невозможно следить?

Впрочем, начиная со следующего года трансляции вроде как должны появиться, так как F1 Academy станет серией поддержки Формулы-1. Возможно, именно стремление подобраться поближе к «Королевским гонкам» и является одной из причин проявленной Доменикали инициативы. В какой-то степени это нововведение можно назвать попыткой передать «женской формуле» маленькую частичку внимания от Ф-1. Так уже в F1 Academy будут гоняться не просто малоизвестные гонщицы, а представители команд Формулы-1. Если угодно, это попытка перенести сражение лучших гоночных коллективов мира в новую плоскость – не зря же пилоты в F1 Academy в обязательном порядке получат ливреи команд, которые их поддерживают.

Гонка F1 Academy в Монце Фото: twitter.com/f1academy

Другая возможная причина внедрения нового правила кроется в финансовой стороне вопроса. В этом году Формула-1 оплачивала половину расходов гонщиц, а начиная со следующего года затраты участниц возьмут на себя уже команды. Таким образом, Королева автоспорта и финансовые обязательства переложила на другие структуры, и с поиском второй половины бюджета гонщицам помогла, пусть и чужими руками.

Принесёт ли какие-то плоды новая инициатива от Ф-1, пока что сказать сложно. Однако некоторые моменты в этой реформе сразу настораживают. Не покидает ощущение, что данная идея не завершится ничем хорошим ни для серии, ни для пилотов, ни для команд. Скорее всего, гоночные конюшни банально будут спонсировать выступления девушек в F1 Academy и в дальнейшем никоим образом не участвовать в их судьбе.

Возможно, куда более эффективной моделью развития женского автоспорта стало бы учреждение призового фонда. Суммарно команды Ф-1 в год будут тратить на гоночную серию для девушек € 3 млн. Не полезнее ли было отдать победителю чемпионата эти деньги, на которые можно было бы продолжить карьеру в условной Формуле-3? Таким образом, каждый год как минимум одна гонщица получала бы путёвку в конкурентную юниорскую серию. Будем надеяться, что когда-нибудь в Ф-1 придут к чему-то подобному.