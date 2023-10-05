Новый скандал с экс-пилотом Ф-1 в IndyCar. На этот раз без адвокатов не обойтись!

Француз Ромен Грожан подаёт в суд на команду «Андретти», которая предпочла ему другого экс-пилота Формулы-1 Маркуса Эрикссона. Да, речь о той самой «Андретти», заявку которой в Ф-1 на днях одобрила ФИА.

Грожан не раскрывает сути своих претензий и даже не озвучивает конкретных требований. Однако Ромен явно не рассчитывает вернуться в команду — он ещё полтора месяца назад знал, что покинет «Андретти», и тогда держался совершенно спокойно…

Разбираемся в очередной контрактной драме в IndyCar.

Грожан и «Андретти»

В IndyCar Грожан дебютировал в 2021 году — сразу после аварии на Гран-при Бахрейна, в которой француз чудом спасся из взорвавшейся машины. В первом сезоне в США Ромен выступал за «Дэйл Койн», команду, способную выстрелить, но в основном обретающуюся в нижних частях протоколов. Грожану, несмотря на отсутствие опыта работы с машиной и совершенно незнакомые трассы, выстреливать удавалось: в 13 гонках (Ромен тогда не гонялся на овалах) он трижды поднимался на подиум и едва не выиграл этап на дорожной версии трассы в Индианаполисе.

Это был успех. В сезоне-2021 Грожан стал самым популярным пилотом IndyCar в опросе болельщиков, а в следующем году уже выступал за «Андретти» — не самую топовую команду серии, но одну из тех, кто ближе других к «Ганасси» и «Пенске». К тому же с 2022 года француз стал выступать и на овалах. Однако ожидаемого роста результатов не было: за два следующих года Грожан только три раза поднялся на подиум.

Грожан опережает соперников на Гран-при Монтерея Фото: indycar.com

Он по-прежнему время от времени боролся среди лидеров — и если бы не ошибка Скотта Макглоклина в Сент-Питерсберге, наверняка одержал бы свою первую победу, однако и сам француз порой создавал проблемы на ровном месте — как соперникам, так и собственным партнёрам по команде. При этом и лучшим в «Андретти» экс-пилот Ф-1 не был — Колтон Херта, Александер Росси и Кайл Кирквуд за эти два года одержали хотя бы по одной победе.

Результаты разочаровывали не только Грожана, но и «Андретти». «Он часто атакует тогда, когда машина этого не позволяет, — рассказывал в июле глава команды Майкл Андретти. — Вместо того, чтобы финишировать 10-м, он борется за девятое место и в итоге заканчивает 28-м. Он быстр, он отличный парень, но, как мне кажется, ему не всегда удаётся контролировать свой адреналин». Сезон-2023 Грожан закончил на 13-й позиции, в то время как Кирквуд был 11-м, а Херта замкнул топ-10.

Грожан, Кирквуд и Эрикссон на подиуме Гран-при Лонг-Бич Фото: indycar.com

В августе «Андретти» объявила о контракте с Маркусом Эрикссоном на сезон-2024. И уже тогда в паддоке IndyCar шведа называли заменой Грожана. Дело в том, что у команды три основные машины — и две другие заняты Кирквудом и Хертой. Чтобы выставить четвёртую, команде нужны дополнительные спонсоры. Их нет до сих пор, и всё идёт к тому, что в сезоне-2024 «Андретти» будет выступать в IndyCar только тремя автомобилями.

И Грожан ещё тогда, в августе, прекрасно знал о ситуации. После объявления о контракте с Эрикссоном на вопрос журналистов о дальнейших планах Ромен ответил: «Я же Феникс, всегда найду, где приземлиться. Не могу говорить за Майкла Андретти и о его планах на четвёртую машину, но у меня уже есть предложения от других команд IndyCar. Место я себе найду». А теперь, полтора месяца спустя, пилот подаёт в суд на свою команду.

«Ограниченное заявление»

«Работа с «Андретти» в IndyCar была удовольствием, я горжусь успехами, которых мы добились за последние два года. Я благодарен за друзей, которых обрёл на высшем уровне американских гонок с открытыми колёсами, — гласит опубликованное в социальных сетях 4 октября «ограниченное заявление» Грожана. — Я рассчитывал продолжать выступать в команде «Андретти» с её замечательными людьми в ближайшие годы.

Я разочарован тем, что этого не получилось, но желаю членам команды «Андретти» только лучшего. Я изучаю другие варианты продолжения своей карьеры в IndyCar. В стремлении защитить свои права я начал судебное разбирательство в Индиане против «Андретти». Мои представители — Джон Мэли и Марк Оуэнс из Barnes & Thornburg, LLP».

Заявление и правда получилось довольно «ограниченным»: понять, в чём именно претензия гонщика, сложно. Можно предположить, что у Грожана были некие предварительные договорённости с «Андретти» — соглашение о намерениях, например, или предварительный контракт, от которых команда в итоге отказалась. Однако соглашение о намерениях — это всё-таки не контракт на выступления, и гонщик, который провёл в предельно бюрократичной Ф-1 более 10 лет, должен об этом знать.

Майкл Андретти Фото: indycar.com

Какие требования может предъявить «Андретти» Грожан? Заставить Майкла предоставить ему машину? Это предельно маловероятно. Денежная компенсация? Но за что? О каких-то личных спонсорах, плативших что-то команде за сезон-2024, в данный момент неизвестно. Недополученная прибыль от выступлений в следующем году? Очень сомнительное обоснование.

В то же время стоит отметить, что Barnes & Thornburg и конкретно Джон Мэли и Марк Оуэнс представляли «Ганасси» во время контрактного спора с «Маклареном» по поводу Алекса Палоу в прошлом году. И добились того, что Палоу остался в своей нынешней команде. Теперь, правда, «Макларен» требует от испанца компенсации, но это уже другая история. Так или иначе, раз уж они взялись за дело Грожана, какую-то перспективу они в нём видят.

Очевидно, что за «Андретти» Грожан выступать больше не будет — он сам признал, что общается с другими командами. Одна из них — «Дэйл Койн», в которой Ромен выступал в 2021 году. Койн лично подтвердил в интервью Motorsport, что ведёт с французом переговоры и готов к его возвращению. И, возможно, для карьеры самого Грожана это наилучший вариант: на фоне меньших ожиданий контролировать свой адреналин ему будет проще. Тем более что бороться за подиумы и даже победы ему удавалось и в этой команде.