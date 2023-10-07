В Формуле-1 очередная проблема: поребрики-«убийцы»!

В субботу утром организаторы Гран-при Катара в срочном порядке переделывали трассу. Ночью выяснилось, что на агрессивных поребриках трассы «Лусаил» уже через 20 кругов в шинах возникают структурные разрушения, которые потенциально могут привести к взрыву резины. Это действительно опасная проблема, ведь ни пилот за рулём, ни инженер с монитором телеметрии не могут вовремя заметить эти разрушения и заблаговременно сменить комплект.

И всё это — очередное проявление проблемы, у которой вообще-то есть очень простое и тривиальное решение.

Проблема в 12-м и 13-м поворотах

Начиналось всё, кстати, неплохо. После пятничной квалификации Льюис Хэмилтон хвалил поребрики «Лусаила» и предлагал установить такие же на других трассах — на «Ред Булл Ринге», например. «Когда пересекаешь высшую точку поребрика, теряешь время, и я не уверен, что в такой ситуации нам вообще понадобится следить за границами трассы, — сказал экс-чемпион. — Белая линия была бы вообще необязательна».

По ходу заездов гонщики проблем с шинами не почувствовали, но они всё же возникли. Инженеры «Пирелли» после каждой сессии изучают состояние использованной резины — и в рамках именно этой проверки выяснилось, что каркас шины не выдерживает проезда по высоким поребрикам на таких скоростях. «Проблема не в бордюрах как таковых, — объяснил глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола. — Дело в том, сколько времени и на каких скоростях пилоты едут по поребрикам. Особенно в 12-м и 13-м поворотах гонщики едут по бордюру довольно долго и на высокой скорости».

В Катаре перерисовывают трассу Фото: кадр из трансляции

Решение организаторы нашли одновременно изящное и смешное: перед стартом субботней спринт-квалификации работники автодрома просто перерисовали границы трассы! В 12-м и 13-м поворотах ширина полотна уменьшилась на 60 сантиметров. Это было сделано, чтобы пространство между белой линией и вершиной поребрика превышало ширину машины. Другими словами, даже не достигнув верхней точки бордюра, автомобиль уже оказывался за пределами трассы. Так, по задумке авторов идеи, гонщики держались бы подальше от бордюров — и не рисковали бы взорванной резиной. Кроме того, в ФИА обсуждают возможность обязать пилотов совершить в воскресной гонке минимум три пит-стопа, ограничив отрезок на одном комплекте 22 кругами.

Собственно, последствия сужения трассы в 12-м и 13-м поворотах были предсказуемы. Если в пятницу в квалификации в этой связке было удалено четыре круга, то в субботнем «шутауте» — уже 13. В общей сложности в субботней сессии судьи аннулировали 31 круг против 22 накануне, а фамилии пилотов в графике телетрансляции постоянно двигались туда-сюда из-за постоянных удалений кругов. Неподготовленный зритель мог подумать, что эти 20 человек в принципе не умеют ездить там, где положено.

Решение проблемы границ трассы

А что, если просто забыть про внешние границы трассы? За внутренними, разумеется, следить необходимо — чтобы не допускать срезок. Но разве стал бы Гран-при Австрии хуже, если бы пилотам разрешили проезжать последние два поворота «Ред Булл Ринга» сколь угодно широко? От этого не изменилось бы ровном счётом ничего — разве что не пришлось бы высматривать миллиметры белой линии и аннулировать круги направо и налево.

Аннулирования кругов в подавляющем большинстве случаев (если не во всех!) касались нарушения внешних границ трассы. То есть пилоты не срезали повороты, сокращая таким образом длину круга, а наоборот — невольно увеличивали её. Гонщик в любом случае отклоняется от оптимальной траектории, получает удар по днищу и в итоге сам себя наказывает. Зачем аннулировать круг? Формула-1 — это же не дрифт, где нужно максимально точно выполнить судейское задание, а состязания на скорость. Какая Формуле-1 польза от десятков аннулированных кругов? Разве гонки от этого зрелищнее?

Границы трассы — проблема для Формулы-1 Фото: Lars Baron/Getty Images

В отдельных случаях в связках поворотов возможны проблемы. Например, если в Бахрейне слишком широко выйти в седьмом повороте и продолжить двигаться вне трассы (чего, к слову, никто не делает), то можно расположить машину так, что восьмой поворот ты как бы срезаешь. Но и тут проблему легко решить — заграждением внутри восьмого поворота, который начинается за пару сотен метров до него. Если гонщик не успел вернуться на трассу до этого отбойника, у него не останется выбора, кроме как срезать поворот. И даже видеоповторы разглядывать не придётся — срезка будет предельно очевидна.

Да, в Формуле-1 немало трасс со сложными скоростными эсками, в них оправданно следить за соблюдением обеих границ трассы — просто потому, что в данном случае внешняя и внутренняя линии быстро переходят одна в другую. Тем не менее такие эски не имеют никакого отношения к пересечению внешней белой линии в последних поворотах «Ред Булл Ринга» или связках на трассе «Лусаил». Нет причин, по которым менее строгое отслеживание границ трассы в таких случаях сделает гонки хуже. А разбирательств, бюрократии и штрафов будет на порядок меньше — и протоколы не придётся перекраивать уже во время пресс-конференции победителей.