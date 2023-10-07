Так разве бывает? Ферстаппен занял в спринтерской квалификации только третье место!

Перед спринтерской квалификацией Гран-при Катара неожиданно пошла серьёзная движуха. По итогам пятничных заездов инженеры «Пирелли» выяснили, что бордюры на трассе «Лусаил» сильно повреждают шины: использовать комплекты дольше, чем 20 кругов, становится просто опасно. В итоге ещё до спринтерской квалификации на «Лусаиле» сузили трассу в 12–13 поворотах, чтобы пилоты не добирались до опасных краёв бордюров. Соответственно, гонщикам нужно было быстро адаптироваться к изменениям в рамках маленькой дополнительной тренировки и стартового сегмента.

Q1: ругань от Цуноды и новая неудача Стролла

Несмотря на изменения, вызванные проблемами с шинами, нельзя сказать, что первый сегмент так уж сильно отличался от того, что мы наблюдали накануне. Вновь невыразительно выступил Лэнс Стролл, ставший 16-м — надеемся, на сей раз канадец не стал выкидывать из кокпита руль и толкать собственного физиотерапевта.

Ещё обиднее было Юки Цуноде: он вроде пробился в топ-15, но потом по радио узнал, что его последний круг аннулирован из-за нарушения границ трассы. Японец ругался, но что толку? Юки начнёт спринт только 18-м. На 17-й позиции после ошибки на финальном круге остался Алекс Албон, а его напарник Логан Сарджент лишился вообще всех быстрых кругов и занял 20-е место с умопомрачительным отставанием в 39 секунд.

Стартовать американец будет по соседству с Кевином Магнуссеном — пилот «Хааса» ещё накануне жаловался, что не может «подружиться» с новой для себя трассой, и в субботу ситуация не изменилась. Кевин вновь ехал намного медленнее Хюлькенберга — разрыв составил секунду.

Q2: Хэмилтон не справился с границами

Во второй части квалификации тема со штрафами окончательно вышла на авансцену. Главным пострадавшим оказался Льюис Хэмилтон, у которого списали сразу два быстрых круга. В итоге пилот «Мерседеса» обнаружил себя на 12-м месте. Мог и на 13-м, но после британца оштрафовали и Лиама Лоусона. Новичок «Альфа Таури» должен был занять 11-е место, но в итоге будет стартовать 14-м. За ним — Гуаньюй Чжоу, у которого в Q2 списали вообще все быстрые круги.

Также борьба в спринт-квалификации завершилась для Валттери Боттаса и Пьера Гасли. Француз оказался на две десятые медленнее Эстебана Окона и запрыгнувшего в Q3 Нико Хюлькенберга. Немец при этом ещё и умудрился каким-то образом записать себе быстрейший второй сектор трассы.

Q3: Ферстаппен — не первый!

Казалось, что в решающий момент Макс Ферстаппен, как обычно, разгромит всех, но с самого начала сегмента всё пошло не по плану голландца. Первый быстрый круг будущего трёхкратного чемпиона мира списали за нарушение границ трассы, а на втором Ферстаппен внезапно не дотянулся ни до одного из гонщиков «Макларена» — Макс будет стартовать только третьим.

У нас два «Макларена» на первой линии — и Пиастри впереди Норриса! По идее, должно было оказаться наоборот, но на отличном финальном круге Ландо перестарался в финальном повороте, уехал на обочину и всё испортил. Так или иначе, британская команда полностью реабилитировалась после вчерашних ошибок в конце квалификации.

Четвёртым будет стартовать Джордж Расселл. На пятой позиции должен был расположиться Фернандо Алонсо, но у него списали время, как и у Серхио Переса. В итоге у Чеко восьмой результат, у Нандо — девятый. Позади них оказался Эстебан Окон, который тоже не сумел пройти без проблем хотя бы один круг в Q3.

После штрафов соперников две «Феррари» займут третью линию стартового поля, а за ними на «прошлогоднем» болиде красных оказался Нико Хюлькенберг. Посмотрим, хватит ли ему шин и темпа, чтобы удержаться в очковой зоне. Субботний спринт Гран-при Катара Формулы-1 должен стартовать в 20:30 по московскому времени.