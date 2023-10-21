Ферстаппен — быстрейший, но только шестой в квалификации! Поул — у «Феррари»

Перед квалификацией на «Трассе Америк» в распоряжении гонщиков и инженеров была лишь одна свободная практика. Так что существовала традиционная для спринтерского уикенда интрига: кто сможет всего за час тренировки попасть в настройки, а кто — нет?

Q1: провал «Астон Мартин»

Максимально парадоксальный стартовый сегмент провёл Нико Хюлькенберг за рулём кардинально обновлённого «Хааса». После первой попытки немец ненадолго забрался аж на первую строчку благодаря кругу на более обрезиненной трассе. Однако на втором и решающем круге в конце сегмента Хюлькенберг потерял аж полсекунды на первом секторе и не сумел улучшить — и в итоге постепенно сполз в протоколе на непроходную 16-ю позицию — в 22 тысячных позади Даниэля Риккардо. Кевин Магнуссен на втором «Хаасе» между тем прошёл дальше с седьмым результатом.

Впрочем, главным неудачником сегмента оказался отнюдь не Халк, а «Астон Мартин» в полном составе. Что дальше не проходит Лэнс Стролл, мы уже привыкли, но на сей раз компанию ему составил Фернандо Алонсо: испанец проехал круг на три десятые быстрее напарника, но этого хватило только для 17-го результата.

Двух гонщиков «Астона» разделил Александер Албон, который при этом «привёз» полсекунды Логану Сардженту. Новичок на сей раз обошёлся без аварии, но не без ошибки: на финальном круге пилоту «Уильямса» пришлось отлавливать болид, и всё было кончено.

Q2: Переса спасли 18 тысячных

Во второй части квалификации первая попытка подарила максимально плотные результаты: 13 гонщиков уместились в полсекунды! Однако в итоге мы обошлись без единой сенсации. Ближе всех к неудаче оказался Серхио Перес, который с отставанием в шесть десятых от Ферстаппена еле-еле зацепился за десятую строчку. Мексиканец опередил Цуноду на 18 тысячных, а Чжоу оказался всего в тысячной позади Юки — обиднейший проигрыш!

Так или иначе, вне десятки остались не только японец и китаец, но и их партнёры по командам. Юки «привёз» возвращенцу Риккардо три десятые — австралиец стал 15-м. Боттас оказался в полутора десятых позади Чжоу на 13-й позиции. Ну и пятым неудачником сегмента стал Магнуссен. Несмотря на быстрейшие мини-сектора, Кевин в итоге 14-й. По ощущениям, глобально темп «Хааса» почти не изменился, но посмотрим, как теперь машина поведёт себя в гонке в плане работы с шинами.

Q3: Ферстаппен был на поуле лишь полминуты

В двух первых сегментах Макс Ферстаппен не имел заметного преимущества над конкурентами: рядом с ним по очереди оказывались Леклер, «Макларены» и Хэмилтон. Но только Q3 должен был показать реальную форму чемпионов в Остине. И после первых попыток Макс отнюдь не являлся фаворитом в споре за поул!

Голландец проехал вполне адекватный круг, но проиграл четверть секунды Леклеру и две десятые — Хэмилтону. По радио Ферстаппен жаловался, что в последнем повороте ему помешал грязный поток воздуха от готовившегося к своей попытке Переса. Чеко при этом уступал голландцу более четырёх десятых и шёл на промежуточном шестом месте. Вроде не так плохо, но позади Серхио были пилоты «Макларена», проехавшие на старых шинах, и Расселл, у которого списали круг (правда, в любом случае слабый на фоне Хэмилтона).

На второй попытке Леклер здорово проехал два первых сектора, но потерял немного времени на третьем — общее улучшение оказалось меньше, чем это было возможно. Казалось, что слабая концовка круга окажется роковой: завершивший круг следом Ферстаппен опередил пилота «Феррари» на пять тысячных. Однако спустя всего полминуты круг Макса списали за явное нарушение границ трассы в предпоследнем повороте! В итоге, несмотря на быстрейшее время дня, Ферстаппен будет стартовать только шестым.

Соседом Леклера по первому ряду оказался Норрис, который проиграл Шарлю всего лишь десятую с небольшим. Ландо на девять тысячных опередил Хэмилтона. Оба британца убедительно победили своих напарников: Расселл проиграл Льюису две десятые и стал пятым, а Пиастри сильно ошибся в 11-м повороте и замкнул топ-10. Вновь слабая квалификация у Переса: в ситуации, когда напарник ошибся, Серхио не подстраховал «Ред Булл» и занял только девятое место — позади обоих гонщиков «Альпин».

В субботу, 21 октября, нас ждут спринт-квалификация и ночной спринт (в 1:00 мск), ну а стартовая решётка по итогам основной квалификации выстроится на «Трассе Америк» в 22:00 мск в воскресенье, 22 октября.