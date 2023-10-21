Четыре команды — в одной десятой! Захватывающая мини-квалификация Ф-1 в США

Будет ли в спринте так же весело, как перед ним?

В первых двух сегментах спринтерской квалификации Гран-при США на «Трассе Америк» все пилоты, как и положено регламенту, были обязаны использовать шины «медиум», что хоть и не переворачивало расклад сил, но могло слегка его модифицировать…

Q1: у «Хааса» стало только хуже

Несмотря на ограничения по шинам, в Q1 обошлось совсем уж без сенсаций. Единственной командой, которая завершила выступления в полном составе, неожиданно стал «Хаас». Накануне оба пилота заверяли, что у них был темп для попадания в топ-10, но, видимо, то было возможно на «софте». А на «средних» шинах Хюлькенберг стал 16-м (не хватило 12 тысячных), а Магнуссен проиграл ему полторы десятые и оказался 17-м.

Позади американской команды — Валттери Боттас, который провёл слабую сессию, уступив Гуаньюю Чжоу аж четыре десятые. Ещё хуже дела у Логана Сарджента: на фоне третьей позиции Албона американец вновь уверенно замкнул протокол.

Кучу проблем собрал Юки Цунода на 19-й позиции. Он не только не прошёл дальше в отличие от Риккардо (австралиец был быстрее на две десятые), но и оказался замешан в странной борьбе за позицию с Хэмилтоном. Юки жёстко блокировал попытки пилота «Мерседеса» обогнать его в конце прогревочного круга — в итоге Льюис даже попросил проверить по радио, не сломал ли он переднее антикрыло. Ну а после провального итога сессии Цунода как обычно матерился: оказалось, ему не хватило мгновения, чтобы пойти на финальный быстрый круг.

Небольшие разборки были и у Леклера с Расселлом. Джордж заблокировал «Феррари» на быстром круге, после чего монегаск решил поюморить и по радио призвал к штрафу для пилота «Мерседеса», используя те выражения, которые обычно присущи самому британцу. Этот инцидент будут расследовать после сессии.

Q2: разворот Ферстаппена и обидная позиция Риккардо

Главным событием второго сегмента стал разворот Макса Ферстаппена на 360 градусов, которое не помешал голландцу показать лучшее время (хватило первого круга). Перес, «Феррари» и «Макларены» уверенно прошли дальше, а вот гонщикам «Мерседеса» пришлось понервничать: у Расселла и Хэмилтона восьмая и девятая позиции, причём у Льюиса запас от вылета был меньше десятой. Однако обошлось, а дальше надо было посмотреть, как на всех лидерах скажется переход в финальном сегменте на мягкие шины.

На самой обидной 11-й позиции оказался Риккардо, который провёл сильную сессию, но уступил Алексу Албону всего 31 тысячную. Зато возвращенец «Альфа Таури» опередил Алонсо, Окона (пожалуй, главная неожиданность сегмента), Стролла и Чжоу. Интересно, что Лэнс, несмотря на огромную блокировку перед 12-м поворотом, проиграл напарнику всего десятую — достойно.

Q3: четыре машины в десятой!

К финальному сегменту три гонщика подошли без свежих комплектов «софта»: это Перес, Расселл и Гасли. Фактически у них не было шанса показать действительно сильные результаты — и чуда не произошло: пилоты «Ред Булл» и «Мерседеса» стали седьмым и восьмым, а представитель «Альпин» замкнул топ-10, пропустив вперёд Албона.

Ну а впереди у нас почти получился ремейк пятничной квалификации! Вот только на сей раз у Ферстаппена уже никто не отобрал поул за нарушение границ трассы (потому что этого нарушения не было). Макс опередил Леклера на 55 тысячных, а сам Шарль оказался всего на 14 тысячных шустрее Хэмилтона. Тут как тут и Норрис: он в 101 тысячной от времени поула. Четыре машины в десятой — супер! И, вероятно, каждый из преследователей Макса может представить, где потерял время, которого не хватило для победы.

Несколько выпали из этой схватки вторые номера «Феррари» и «Макларена». Сайнс проиграл Леклеру три с половиной десятые и показал шестое время, а Пиастри станет соседом испанца по третьему ряду. Оскар в четверти секунды от Норриса.

Спринтерская гонка Гран-при США начнётся уже совсем скоро — в 1:00 мск уже в ночь на воскресенье. Не спим и ждём старта!