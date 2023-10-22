Выдавил Леклера и уехал. Конкуренты зря надеялись на слабость Ферстаппена

Ставка Сайнса на «софт» не сработала, а Пиастри провалился уже на первых кругах спринта в США.

Спринт в Остине оказался не таким захватывающим, как в Катаре. Во многом из-за того, что на ухабистой «Трассе Америк» почти никто не рискнул стартовать на «софте». А Сайнс, который всё-таки выбрал мягкую резину, ничего на этом не выиграл. Но и не потерял.

Леклер теряет шанс на победу

На старте Ферстаппен с большим трудом удержался впереди Леклера — Максу даже пришлось выдавить «Феррари» за пределы трассы перед первым поворотом. Из-за этого Шарль немного потерял темп и на выходе пропустил на второе место Хэмилтона.

Тем временем на четвёртую строчку прорвался Карлос Сайнс — испанец был единственным на стартовой решётке, кто выбрал «софт», и за счёт лучшего сцепления он опередил обоих пилотов «Макларена». Седьмую строчку сохранил за собой Перес, а на восьмую прорвался Расселл — Джордж за один круг компенсировал всё, что потерял из-за штрафа.

Оторваться от Хэмилтона Максу не удавалось, в то время как пилоты позади пары лидеров постепенно растягивались по трассе. А вот Пиастри темпа не хватало — на третьем круге он пропустил Переса, через несколько поворотов оказался позади Расселла. Оскар продолжил терять позиции и в какой-то момент откатился в конец топ-10, а вот Джордж получил пять секунд штрафа — «Макларен» он объехал за пределами трассы. Судей не убедило и то, что Пиастри не оставил Расселлу ни сантиметра пространства.

После трети дистанции Ферстаппен пожаловался инженеру на управляемость — задняя часть машины вела себя слишком нестабильно. Тот успокоил Макса, сказав, что это мог быть порыв ветра, и голландец действительно прибавил — к восьмому кругу он оторвался от Хэмилтона на две с половиной секунды.

Ставка Сайнса не сыграла

К 11-му кругу начались проблемы с «софтом» у Сайнса. Испанец стал отставать от Леклера и попал под атаки Норриса. Ландо несколько кругов искал возможности пройти «Феррари» и на девятом круге вырвался на четвёртое место. Тут же шансом воспользовался и Перес — к десятому кругу Карлос откатился на шестую позицию.

Настала очередь Расселла атаковать Сайнса, но Джорджу так и не хватило темпа, чтобы пройти «Феррари». А с учётом пятисекундного штрафа в итоговой классификации британец оказался позади Гасли на восьмой позиции.

Победу — уже в третьем спринте в сезоне — уверенно одержал Ферстаппен. Под финиш он оторвался от Хэмилтона на девять с лишним секунд и не встретил никакого сопротивления. Тройку лидеров замкнул Леклер, а следом за ним расположились Норрис и Перес. Чеко в итоге потерял три очка относительно Хэмилтона — и разрыв в борьбе за звание вице-чемпиона сократился до 27 баллов.

Гран-при США — основной заезд уикенда — стартует в воскресенье, 22 октября, в 22:00 по московскому времени. Первый ряд стартового поля разделят Шарль Леклер и Ландо Норрис, вслед за ними заезд начнут Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс и Джордж Расселл, а Макс Ферстаппен, лишившийся своего последнего круга, будет только шестым.