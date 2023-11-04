Напряжённый спринт Ф-1: у Хэмилтона «кончились» шины, Норрис не справился с Максом

Льюис к концу гонки едва не выпал из зачётной группы и отстал от своего главного соперника в чемпионате.

Спринт в Бразилии получился напряжённым и непредсказуемым, но ожидаемой борьбы «Макларена» с «Ред Булл» не вышло.

Макс проходит Ландо, Перес решает проблемы

Ферстаппен на старте гонки уверенно прошёл Норриса уже в первом повороте и начал отрываться от пелотона. На третью позицию выскочил Расселл, но вскоре британец подловил Ландо на невнимательности и вышел на второе место.

Тем временем позади Хэмилтон прошёл Переса и поднялся на четвёртую строчку. В борьбе за шестую строчку Леклер опередил Цуноду, а топ-8 к концу первого круга замыкал Сайнс.

На четвёртом круге Чеко контратаковал потерявшего DRS Хэмилтона на стартовой прямой. Льюис попытался ответить в четвёртом повороте, но в итоге едва не пропустил Леклера.

В то же время у Расселла дела шли гораздо лучше — Джордж догнал шедшего вторым Норриса и начал атаковать «Макларен». В какой-то момент Расселлу даже удалось прорваться вперёд, но Ландо контратаковал и сохранил позицию за собой.

Джорджу пришлось отступить, и уже через пару кругов он сам стал мишенью для Переса. Чеко обогнал «Мерседес» в первом повороте, но Джордж контратаковал в четвёртом. Вернуться в топ-3 Серхио смог лишь на 10-м круге, когда смог лучше выйти из третьего поворота и не допустить контратаки.

Дуэли не вышло

На большее Переса, увы, не хватило: он постепенно отставал от пары лидеров и вмешаться в борьбу за победу не смог. Зато Норрису, казалось, было что противопоставить Ферстаппену. Ландо долгое время держался в полутора секундах позади Макса, после середины дистанции начал отыгрывать у голландца по десятой-другой.

В «Ред Булл» скомандовали Ферстаппену ускориться, да и сам Норрис на 15-м круге потерял полсекунды. К 17-му кругу разрыв достиг двух секунд — Ландо больше не мог ничего поделать и смирился со вторым местом. На третьей позиции спринт закончил Перес, следом за ним расположился Расселл, а на пятое место за четыре круга до финиша прорвался Леклер.

У Хэмилтона к концу заезда окончательно износились шины, под финиш он также пропустил Цуноду и занял в конце концов лишь седьмое место. В общем зачёте Льюис проиграл Пересу четыре очка и уступает ему теперь 24 балла. Замкнул топ-8 Карлос Сайнс, который почти всю гонку отбивал атаки Даниэля Риккардо и всё-таки пополнил свой счёт в турнирной таблице.

Главное событие уикенда — Гран-при Бразилии — стартует в воскресенье, 5 ноября, в 20:00 по московскому времени. По итогам пятничной квалификации первый ряд стартового поля разделят Ферстаппен и Леклер, позади них расположатся Стролл и Алонсо, а затем два британца — Хэмилтон и Норрис.