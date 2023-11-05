Не пора ли уволить бывшего босса Мазепина? Результаты американцев в Ф-1 всё хуже

В короткой субботней гонке на «Интерлагосе», если не считать Логана Сарджента, на более жёстких шинах стартовали только гонщики «Хааса». И за 24 круга спринта «медиум» у Хюлькенберга и Магнуссена износился быстрее, чем «софт» у остальных пилотов!

В каком-то смысле прошедшая гонка стала низшей точкой в новейшей истории «Хааса». Когда за команду выступал Никита Мазепин и она была главным аутсайдером чемпионата, была надежда на будущее, что все эти мучения ради того, чтобы дождаться момента и прибавить в будущем. Теперь этой надежды почти не осталось.

Четыре года стагнации

Американская команда стагнирует уже четыре года. Ещё в 2019-м Магнуссен с Грожаном нередко пробивались в финал квалификации, но из-за неуправляемого на длинной дистанции шасси лишь изредка набирали очки. Проблему тогда так и не исправили — было решено переждать 2020-й с проблемным болидом, сэкономить денег и построить совершенно новый в 2021-м. Но на планету обрушился ковид, переход на новый регламент отложили на год, а потому пережидать пришлось два сезона.

VF-22 действительно получилась неплохой — в первой гонке сезона-2022 Магнуссен был пятым, затем набрал очки в Джидде и Имоле. Позднее начались ошибки на пит-стопах, проблемы с надёжностью, пилоты время от времени влетали в стену или соперников, а «Хаас» терял очки. На «Хунгароринг» команда привезла обновления, но существенной прибавки они не дали. Тем не менее смелая стратегия Магнуссена в Остине позволила опередить «Альфа Таури» и выйти на восьмое место Кубка конструкторов.

В 2022 году проблем у «Хааса» было меньше Фото: Chris Graythen/Getty Images

Спад в концовке сезона в «Хаасе» объясняли тем, что команда экономит и отказывается от обновлений, чтобы сосредоточить ресурсы на шасси 2023 года. Но надежды руководства команды не оправдались: VF-23 оказалась явно хуже предшественницы. Машина по-прежнему быстра на одном быстром круге, но на серии кругов мгновенно уничтожает резину, не оставляя пилотам шанса побороться за очки. Ситуация даже хуже, чем в 2019-м: тогда за 20 гонок команда набрала 28 очков, сейчас — лишь 12.

В концовке 2019 года Грожан рассказал, в чём была проблема машины. С течением времени под воздействием высоких температур один из рычагов подвески менял свою форму — этого было достаточно, чтобы разрушить аэродинамику болида и лишить его заднюю ось сцепления. В ходе одного быстрого круга проблема себя не проявляла, но пять-шесть кругов в начале гонки с большим запасом топлива — и «Хаасы» неизбежно становились неуправляемыми.

У шасси 2023 года хронические проблемы на длинных отрезках Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Почему в этом году шасси так сильно расходует резину, неясно. Причём не только обозревателям из паддока, но и самим инженерам. Была версия, что всему виной аэроконцепция как у «Феррари», а не у остальных команд. К Гран-при США подготовили глобальное обновление со сменой концепции — и всё осталось по-прежнему. Больше того, теперь «Хаас» и в квалификациях блистает лишь изредка — во второй половине сезона американские машины по скорости зачастую остаются в тройке худших.

Поразительно, но недавняя авария Магнуссена на Гран-при Мексики похожа на те проблемы из 2019-го. По ходу гонки на машине Кевина перегрелась подвеска, один из элементов не выдержал, после чего болид мгновенно выбросило в отбойник. Современные шасси достаточно безопасны, датчанин благополучно покинул кокпит, но, если бы рядом ехал кто-то ещё, столкновение могло бы получиться очень опасным.

Перемены назрели?

«Хаас» стагнирует уже четыре года. С 2019-го команда не может подняться выше восьмого места общего зачёта, а в нынешнем сезоне снова занимает последнюю строчку. Отставание от «Альфа Таури» на восьмой позиции составляет семь очков — и, во-первых, их с таким расходом резины едва ли удастся набрать в оставшихся гонках, а во-вторых — дотянуться до «Уильямса» на седьмой строчке всё равно выглядит непосильной задачей.

Подход «Хааса» явно даёт сбои. Политика экономии на обновлениях понятна: у аутсайдера лишних денег никогда не бывает. Тем не менее «Уильямсу» всё-таки удалось выбраться из ямы — и сегодня команда из Гроува выглядит куда сильнее «Хааса». Экономия довела команду до того, что инженеры не могут проверить на трассе те или иные идеи и в итоге не знают, полезны ли они в решении глобальной проблемы с износом резины.

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

За работу команды отвечает её руководитель — Гюнтер Штайнер. Должен ли он понести ответственность за возникшие проблемы? Бизнес-модель «Хааса» изначально строилась на том, чтобы максимально делегировать инженерные компетенции сторонним компаниям («Даллара», «Феррари») и обходиться минимальным бюджетом, но в данный момент команда очевидно прозябает на дне турнирной таблицы. И понятного выхода из него не видно.

С другой стороны, какой толк будет от увольнения Штайнера прямо сейчас? Инженеры, будем надеяться, создают новое шасси, в котором должен отразиться хоть какой-то прогресс с резиной — и смена руководителя лишь добавит хаоса в их работу. А вот если и в сезоне-2024 у «Хааса» будут те же проблемы, значит, американцы окончательно в тупике, а команде нужны перемены. И в таком случае от Гюнтера, каким бы лапочкой он ни был в Drive to Survive, придётся избавиться.