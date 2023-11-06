Кто худший гонщик Гран-при Бразилии Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу новую рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Сан-Паулу редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата». Отдельно объясним, почему не включили Оскара Пиастри — он провёл гонку на повреждённой машине.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Серхио Перес
Мексиканец вроде и прорвался в гонке с девятого места на четвёртое, но вопросы остаются. За рулём быстрейшей машины чемпионата Чеко за долгий финальный отрезок так и не сумел справиться с Фернандо Алонсо. Вернее, справился, но лишь для того, чтобы слегка ошибиться на последнем круге на выходе из третьего поворота и дать пилоту «Астон Мартин» возможность снова себя обойти.
Эстебан Окон
Слабая гонка для француза. Сначала Эстебан рассердил напарника жёстким поведением на старте, а затем износил стартовый комплект шин гораздо быстрее, чем Гасли. В итоге Окон перешёл на тактику с тремя пит-стопами, но не сумел извлечь из неё никакой выгоды. Только обилие сходов позволило Эстебану финишировать 10-м — при том что Гасли стал седьмым и сильно оторвался от партнёра по команде.
Кевин Магнуссен
После просмотра многочисленных повторов стартовой аварии можно прийти к выводу, что спровоцировал её именно датчанин. Да, Магнуссен не мог знать, что правее Хюлькенберга находится ещё и «Уильямс» Албона, но по факту именно смещение Кевина вправо сделало столкновение трёх гонщиков неизбежным.
Джордж Расселл
Слабое выступление британца. Первую половину дистанции Джордж ныл, что мог бы ехать быстрее Хэмилтона, но к моменту своего схода отстал от Льюиса на восемь секунд — где же преимущество в скорости? Опять же, не думаем, что внутри «Мерседеса» настал бы конец света, если бы Расселл реально атаковал напарника, а не только вёл переговоры по радио.
Юки Цунода
Японец прорвался с 16-го места на девятое, но при этом стал автором чуть ли не единственной серьёзной ошибки по ходу гонки. Цунода вылетел с трассы в 10-м повороте и потерял несколько секунд — возможно, именно их пилоту «Альфа Таури» не хватило на финише, чтобы догнать и обогнать Льюиса Хэмилтона в борьбе за восьмую позицию.