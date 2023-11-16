Главное о новом Гран-при Ф-1: почему странное расписание, чем пугает трасса и что забыли?

В предстоящие выходные пройдёт первый за 40 с небольшим лет Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. У этапа непривычное расписание, многие машины будут раскрашены в специально разработанные для гонки ливреи, а в паддоке обсуждают, удастся ли прогреть шины — заезды пройдут при прохладной погоде.

Всё, что нужно знать перед гонкой на Лас-Вегас-Стрип, — в материале «Чемпионата».

Американская гонка по азиатскому графику

Согласно официальному календарю, Гран-при Лас-Вегаса пройдёт в субботу вечером — заезд стартует в 22:00 по местному времени и финиширует в районе полуночи. Однако штат Невада находится практически на самом западе Северной Америки, и из-за разницы во времени для большинства стран мира гонка пройдёт уже в воскресенье — утром или очень-очень ранним утром, словно этап проходит в Азии. Такое время выбрано не случайно — считается, что ночные этапы привлекают больше внимания, да и Городу грехов, признаемся, к лицу проводить гонки под покровом ночи.

Трасса пройдёт в самом известном районе города Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В теории стартовать можно было бы чуть-чуть пораньше, но тогда время заезда было бы слишком неудобным для европейских болельщиков, хотя им и без того придётся встать в воскресенье к семи утра. Россиянам же повезло больше — по московскому времени Гран-при Лас-Вегаса стартует в воскресенье в девять утра. Жители восточных регионов и вовсе смогут посмотреть заезды в районе обеда или даже после него. Другими словами, необычное расписание не должно сбивать с толку: Гран-при пройдёт по привычному по азиатским этапам графику.

Расписание Гран-при Лас-Вегаса (мск):

Пятница, 17 ноября

7:30–8:30 — первая тренировка.

11:00–12:00 — вторая тренировка.

Суббота, 18 ноября

7:30–8:30 — третья тренировка.

11:00–12:00 — квалификация.

Воскресенье, 19 ноября

9:00 — старт Гран-при Лас-Вегаса.

Во время гонки будет прохладно

Во второй половине ноября в Лас-Вегасе обычно прохладно — среднегодовая температура в районе 10 вечера 19 ноября здесь составляет лишь 10°С. Согласно последним прогнозам, в этот раз во время гонки будет чуть теплее — порядка 13-15°С. При этом ранее многие опасались, что этот Гран-при станет самым холодным в истории Формулы-1 и побьёт рекорд Гран-при Канады 1978 года, который прошёл при 5°С. Почему так вышло? ФИА и промоутеры просто забыли проверить!

Низкие температуры, как отметил Педро де ла Роса, гонщикам в каком-то смысле на руку — в кокпите будет не так жарко, пульс за счёт большей плотности кислорода будет подниматься не так высоко. Но вот шинам такая погода будет не на пользу, поскольку их будет сложнее прогреть. К тому же на этой трассе есть три довольно длинные прямые, на которых резина тоже остывает. В общем, похоже, заставить шины работать в этот раз будет сложнее, чем обычно.

Асфальт тоже станет проблемой

Температура — не единственная сложность. Перед гонкой в Лас-Вегасе переложили асфальт, но не по всей длине трассы. То есть по ходу круга гонщики будут съезжать с идеально ровного покрытия на обычный уличный асфальт. Насколько сильно будет отличаться покрытие в разных местах, настолько же по-разному на нём будет работать резина.

Более того, днём улицы, по которым проходит трасса, будут открыты, по ним будут ездить машины местных жителей и туристов. «Гражданский» трафик сотрёт с поверхности накатанный накануне болидами слой гоночной резины и наверняка добавит на трассу пыли. Другими словами, если на других этапах асфальт по ходу уикенда становится всё более цепким, в Лас-Вегасе такого не будет.

Найти сцепление в Лас-Вегасе может быть непросто Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Опасный выезд с пит-лейна

Ещё одной сложностью предстоящей гонки станет конфигурация пит-лейна. Точнее — выезд с него. Дело в том, что он расположен непосредственно на гоночной траектории, причём таким образом, что гонщик, находящийся на «боевом» круге, не может видеть, что кто-то выезжает из пит-уолл. Точно так же и для покидающего боксы пилота вылетающая из первого поворота машина соперника может стать большим сюрпризом.

В новейшей истории уже был случай, когда столкнулись выезжающий из боксов пилот и гонщик, шедший по трассе. На Гран-при Сингапура 2015 года Нико Хюлькенберг налетел на Фелипе Массу, когда тот выезжал с пит-стопа. В Сингапуре, отметим, выезд из боксов находится до поворота, а в Лас-Вегасе гонщики будут выезжать прямо на апекс.

«Игральные» бордюры

Лас-Вегас считается мировой столицей азартных игр — и промоутеры гонки не могли это не отметить. Одной из приятных мелочей предстоящих соревнований станут бордюры, украшенные символами игральных карт.

«Игральные» бордюры в Лас-Вегасе Фото: twitter.com/WilliamsRacing

Едва ли их удастся различить в телевизионной трансляции, тем не менее даже такой небольшой нюанс придаёт Гран-при уникальности и создаёт необычную атмосферу.

Спецливреи, но не слишком

И, разумеется, тему азартных игр не обошли стороной участники — сразу 7 из 10 команд подготовили к Гран-при Лас-Вегаса уникальные ливреи. Не все они, правда, шокируют оригинальностью, а особенности некоторых из них можно заметить, лишь специально разглядывая машины.

Ливрея «Уильямса» на Гран-при Лас-Вегаса Фото: Williams Racing

Больше всех постарались в «Уильямсе», где покрасили кожух двигателя и торцевые пластины задних антикрыльев в яркие неоновые цвета. Нечто похожее реализовали в «Ред Булл» — по бокам и на верхней части сайдподов RB19 красуются яркие жёлто-фиолетовые линии, украшенные игральными картами. Ну а глобально весь болид сменил основной цвет с синего на фиолетовый.

Ливрея «Ред Булл» на Гран-при Лас-Вегаса Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

В необычной ливрее в этот раз предстанет и «Феррари». Прежде «Скудерия» в отдельных гонках использовала в раскраске жёлтый цвет, но в Лас-Вегасе ему на смену пришёл белый. Получившийся красно-бело-чёрный дизайн смотрится, возможно, не так ярко, как у соперников, но в сдержанной элегантности ему не откажешь.

Ливрея «Феррари» на Гран-при Лас-Вегаса Фото: ferrari.com

«Альпин» и «Макларен» слегка разочаровали — в целом раскраска у обеих команд осталась традиционной, лишь отдельные детали украшены повторяющимися узорами. В трансляции разницы практически наверняка никто не заметит. Зато Окон выступит в шлеме Дэдпула, а Пиастри перекрасил свой в тёмную тему, что немного оправдывает обе команды.

Ливрея «Альфа Ромео» на Гран-при Лас-Вегаса Фото: sauber-group.com

Что-то более оригинальное попытались придумать в «Альфа Ромео» и в «Альфа Таури». Однако в первом случае узор из игральных карт фактически сливается в сплошную чёрную ракраску, а у команды из Фаэнцы добавились лишь белые разводы по кожуху двигателя.