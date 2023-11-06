Выступление «Мерседеса» в Бразилии — катастрофа. И большая проблема для будущего Формулы-1

Год назад немецкие машины были быстрейшими на «Интерлагосе», а теперь были беспомощны даже против середняков.

Год назад Гран-при Бразилии выиграл Джордж Расселл — и по этому случаю в паддоке был большой праздник. В Формуле-1 искренне радовались первой настоящей победе Джорджа и предвкушали новый сезон, в котором «Мерседес», так здорово смотревшийся на «Интерлагосе», наконец вступит в сражение с «Ред Булл». А там, глядишь, и «Феррари» подтянется.

Но эти прогнозы до сих пор так и не сбылись. Прошёл год, «Мерседес» отказался от сомнительной концепции понтонов, но больше никогда не был так же силён, как в ноябре 2022-го на «Интерлагосе». На протяжении всего сезона-2023 команде удавалось время от времени бороться за подиум и делать вид, что «Ред Булл» вот-вот получится настигнуть. Однако этот провал на Гран-при Бразилии показывает, что в немецкой команде явно не всё в порядке, о борьбе с лидерами думать пока рано.

Медленнее «Астон Мартин» и «Альпин»

Первые тревожные звонки прозвучали уже в спринте. Расселл за счёт блестящего старта вырвался на второе место, однако затем не смог сдержать ни Норриса, ни Переса и в конце концов вернулся на четвёртую позицию. Хэмилтон поначалу тоже опережал Чеко, но довольно быстро пропустил его обратно, а под финиш, когда возникли проблемы с резиной, уступил также Леклеру и Цуноде.

Уже в субботу было понятно, что в гонке «Мерседесу» придётся непросто. При старте с места гонщики снова выглядели неплохо: сначала Хэмилтон опередил разом оба «Астон Мартин», а на рестарте едва не отобрал вторую позицию у Норриса. Расселл же изначально был на решётке восьмым, но к пятому кругу прорвался на пятое место.

Хэмилтон поравнялся с Норрисом на рестарте, но в итоге уступил Фото: Mark Thompson/Getty Images

Как и ожидалось, возникли проблемы. Уже на исходе 10 кругов Хэмилтон стал отставать от Алонсо, а после первых пит-стопов оба «Мерседеса» обогнал Лэнс Стролл. На середине дистанции немецкие машины оставил позади Карлос Сайнс, а на финальном отрезке, когда Расселл из-за технических проблем остановился в боксах, Льюиса прошёл Гасли.

То есть команда, которая год назад на этой же самой трассе по чистой скорости превзошла «Ред Булл», оказывается не в состоянии что-либо противопоставить не только действующим чемпионам и чудесным образом воспрявшему «Макларену», но также гонщикам «Астон Мартин», «Феррари» и «Альпин». В этот уикенд W14 была лишь шестой по скорости машиной — и иногда уступала даже «Альфа Таури»!

Пилоты «Мерседеса» не сдержали группу позади Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

«Машина то работает, то нет. Она может быть очень нестабильной даже на одном круге. К тому же мы очень медленные на прямых и скользим в поворотах. В одной сессии машина может быть хороша, а уже в следующей — проблемы, — признался после финиша на «Интерлагосе» Хэмилтон. — Слава богу, осталось всего две гонки. Надеюсь, больше никогда не придётся её пилотировать».

«В этот раз что-то явно пошло не так — и мы пока не знаем, что именно, — добавляет Расселл. — 12 месяцев назад у нас была самая сильная гонка в году, сегодня — самая слабая за весь сезон, и это странно. Не бывает такого, что ты просто так теряешь секунду с круга. Нужно разобраться, что произошло на этой неделе».

Беда для всей Формулы-1

Инженеры, казалось, ещё в прошлом году решили проблемы, однако в итоге полностью изменили концепцию понтонов. Но это не повлияло на ситуацию. Какого-то решительного прогресса, который недавно продемонстрировал «Макларен», это не дало, вниз таблицы «Мерседес» тоже не провалился. Но худшее — это то, что в команде по-прежнему не понимают свой автомобиль. И это плохая новость для Формулы-1.

Добиться прогресса не смогли не только в «Мерседесе» — «Феррари» тоже будто бы стоит на месте. На старте сезона у «Скудерии» возникли проблемы с износом резины — их вроде бы удалось решить с помощью обновлений, однако на фоне прогресса «Макларена» «конюшня» из Маранелло теперь даже за подиум борется далеко не в каждой гонке. Прогресс «Астон Мартин» тоже застопорился, и теперь механики едва ли не каждый уикенд собирают из двух аэропакетов — нового и старого — один гибридный.

Пока ближе всех к «Ред Булл» держится «Макларен» Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

На данный момент всё выглядит так, что если кто и сможет навязать «Ред Булл» борьбу в следующем сезоне, то это будет «Макларен». Правда, к Уокингу тоже масса вопросов: на старте сезона машина была совсем не так хороша, как сейчас, в первых восьми гонках Норрис и Пиастри набрали лишь 17 очков, команда занимала шестое место Кубка конструкторов. Нет гарантий, что прогресс продолжится и позволит опережать «Ред Булл» на старте сезона-2024.

А если этого не произойдёт, то почти наверняка продолжат падать и цифры охватов в социальных сетях. В последние годы Ф-1 и правда переживала бум популярности, этому поспособствовали историческая битва Хэмилтона и Ферстаппена в 2021-м, успех Drive to Survive и неустанная маркетинговая активность Liberty Media. Но всё это постепенно сходит на нет, а доминирование «Ред Булл» уже становится для промоутеров проблемой.