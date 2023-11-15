Вряд ли новый этап Ф-1 в Лас-Вегасе получится хуже того, что прошёл на парковке казино.

«Это нелепая трасса!» Ф-1 уже приезжала в Вегас — и гонку не спасла даже борьба за титул

В ближайшие выходные Формула-1 вернётся в Лас-Вегас спустя 41 год после последнего визита. Впервые «Королева автоспорта» нагрянула в игорную столицу США в 1981-м – вышло не очень. Гран-при Сизарс-пэлас не критиковал разве что ленивый – Формулы-1 хватило всего лишь на два года. Впрочем, несмотря на негативные отзывы гоночной общественности, две гонки, прошедшие в Лас-Вегасе, имели огромное значение со спортивной точки зрения. Оба раза на импровизированной трассе, разбитой на парковке казино, решалась судьба чемпионского титула. Вспомним наиболее драматичную гонку, прошедшую в 1981 году.

Городские власти не разрешили перекрывать улицы вблизи казино «Сизарс-пэлас» — пришлось строить трассу прямо на парковке

В начале 1980-х Америку охватил формульный бум – первый, но далеко не последний. Это была эпоха, когда Формула-1 под чутким руководством Берни Экклстоуна превращалась из сборища энтузиастов в коммерческий проект. Тонко чувствующие рынок американские промоутеры просто не могли проигнорировать набирающее популярность явление. В 1980-х на территории США дебютировало четыре этапа Ф-1 – первыми о «Королевских гонках» вспомнили промоутеры из Лас-Вегаса.

Тратиться на строительство стационарного автодрома в Неваде, естественно, никто не собирался – бюджетные Гран-при на городских трассах станут главным атрибутом формульного бума в США. Впрочем, проложить гоночный трек по улицам Лас-Вегаса оказалось не самой простой задачей. Дело в том, что партнёры организаторов в лице казино «Сизарс-пэлас» требовали проложить гоночную трассу в максимальной близости от игорного заведения, а городские власти не одобрили перекрытие интересующих промоутеров улиц. Компромисс был найден весьма оригинальный: организаторы не придумали ничего лучше, как соорудить временную трассу прямо на парковке казино!

Для того чтобы превратить асфальтированную площадь в гоночный трек, организаторам потребовалось ровно три вещи: освободить парковку, возвести барьеры, обозначившие конфигурацию трассы, а также насыпать песчаные ловушки безопасности – всё. В конечном итоге получился, мягко говоря, не самый оригинальный автодром: отсутствие перепадов высот и повторяющиеся секции однообразных поворотов сделали трассу едва ли не самой скучной в календаре.

Спасти на первый взгляд унылый Гран-при должна была спортивная составляющая. Этапу в Лас-Вегасе повезло завершать весьма драматичный и напряжённый сезон – на парковке казино ни много ни мало должна была решиться судьба чемпионского титула.

В статусе лидера чемпионата на финальный этап сезона приехал пилот «Уильямса» Карлос Ройтеманн. О намерениях на титул аргентинец заявил ещё в начале сезона, когда, ослушавшись приказа капитанского мостика, отказался пропускать своего напарника и по совместительству действующего чемпиона Алана Джонса. В дальнейшем Ройтеманн возьмёт вверх во внутрикомандной дуэли, став главным претендентом на чемпионство.

Успешнее всех в сезоне-1981 аргентинцу противостоял представитель «Брэбема» Нельсон Пике, хотя в какой-то момент могло показаться, что бразилец выпал из борьбы за титул: за шесть этапов до финиша сезона он отставал от Ройтеманна на 17 очков (практически дистанция двух побед). Впрочем, Нельсону удалось вернуться в чемпионскую гонку после трёх подряд финишей в топ-3. В преддверии финальной гонки чемпионата он уступал возглавлявшему личный зачёт Ройтеманну всего балл.

Также шансы на титул сохранял пилот «Лижье» Жак Лаффит. Лидеру сезона он уступал шесть очков и рассчитывать на чемпионство мог разве что в случае возникновения проблем как у Ройтеманна, так и у Пике. Тем не менее перед финальной гонкой сезона на титул претендовали трое пилотов – вывеска у Гран-при Сизарс-пэлас была что надо.

Ройтеманну «угрожал» не только Пике, но и партнёр по команде

Сегодня импровизированный трек на парковке казино «Сизарс-пэлас» считается одним из самых неудачных в истории Формулы-1, однако в 1981-м далеко не все торопились критиковать трассу в Лас-Вегасе (по крайней мере поначалу). К примеру, Жиль Вильнёв нашёл достоинство автодрома в хорошем дорожном покрытии, а Фрэнк Уильямс охарактеризовал «Сизарс-пэлас» как абсолютно превосходную трассу, которая чрезвычайно требовательна как к пилоту, так и к машине.

Впрочем, были и те, кто не стеснялся с ходу раскритиковать необычный трек. «Это нелепая картинговая трасса, а Гран-при — шутка»,– поделился своим мнением Жак Лаффит.

Французский пилот не зря назвал «Сизарс-пэлас» картинговой трассой. Автодром в Лас-Вегасе получился достаточно компактным, но при этом с относительно большим количеством поворотов. Подобный характер конфигурации делал трек очень требовательным с точки зрения физической подготовки.

Дошло до того, что особенности автодрома едва не вмешались в чемпионскую гонку – главным «пострадавшим» очень некстати стал Нельсон Пике. На протяжении всего уикенда бразилец испытывал сильные боли в спине и шее. В преддверии гонки состояние Нельсона настолько ухудшилось, что ему даже пришлось обратиться за помощью к массажисту.

Что же до Ройтеманна, то для аргентинца, даже несмотря на неприятную аварию в тренировке (очень символично налетел на медленно идущий «Брэбем» Пике), гоночный уикенд начинался весьма многообещающе. Ещё во время практики стало понятно, что трасса «Сизарс-пэлас» как нельзя лучше подходит «Уильямсу». Высокий темп Ройтеманн и Джонс подтвердили в квалификации, оккупировав первый ряд стартового поля: Карлос на поуле, Алан – второй.

Главный преследователь аргентинца Пике квалифицировался четвёртым, а третий претендент на титул Лаффит так и вовсе показал лишь 12-е время. Казалось бы, Ройтеманн – безоговорочный фаворит чемпионской гонки, однако перед Карлосом возникла неожиданная угроза в лице его напарника Алана Джонса, с которым он был вынужден делить первый ряд стартового поля.

Карлос Ройтеманн и Алан Джонс — так себе напарники Фото: Don Morley/Getty Images

Австралийского пилота в принципе мало волновал тот факт, что его напарник борется за титул. К примеру, в прошлой гонке в Канаде Джонс жёстко, вплоть до контакта оттёр Ройтеманна на старте – дальнейшая гонка у аргентинца не задалась, он финишировал за пределами очковой зоны.

Не собирался Джонс помогать напарнику и на финальном этапе сезона, о чём прямо заявил перед стартом гонки: «Ума не приложу, чем я могу помочь ему в споре за титул. Если кто-то думает, что я буду намеренно сдерживать машины соперников, то это просто недостойное занятие для члена Британского Содружества».

Дополнительную угрозу для Ройтеманна представлял тот факт, что Джонс уже объявил о завершении формульной карьеры. Гран-при Сизарс-пэлас должен был стать для него последним в Формуле-1, а потому даже при желании Фрэнк Уильямс не мог никоим образом воздействовать на австралийца, которому больше не нужно было думать будущем контракте. В общем, для Ройтеманна гонка обещала быть непростой.

Ройтеманн и Пике мучились всю гонку. Один от проблем с коробкой передач, другой — от боли

К несчастью для Карлоса, Алан Джонс выполнил своё обещание уже на старте, вырвавшись в лидеры на первых метрах дистанции. И ладно бы Ройтеманна опередил только напарник, но нет: аргентинец настолько плохо стартовал, что к первому повороту пропустил ещё и Вильнёва с Простом. Ещё чуть позже Карлоса опередил Джакомелли на «Альфа Ромео» – первый круг Ройтеманн завершал пятым.

Нельсон Пике также оказался в незавидном положении: после провального старта он скатился на восьмую позицию – между двумя главными претендентами на титул расположились Уотсон и Лаффит, который также сохранял призрачные шансы на чемпионство.

Вскоре Лаффиту удалось взобраться на четвёртую позицию, а вот Пике и Ройтеманн напротив начали потихоньку отдаляться от заветного титула: на «Уильямсе» аргентинца забарахлила коробка передач, а к Нельсону вернулись боли в шеи и спине.

Нельсон Пике Фото: Bongarts/Getty Images

По мере продвижения гонки Ройтеманн продолжал откатываться всё дальше и дальше. В какой-то момент Карлос очутился на седьмой позиции, попав под атаки Пике. К 17-му кругу бразилец дожал оппонента, совершив обгон в последнем повороте благодаря более позднему торможению.

Спустя ещё пять кругов Пике опередил Уотсона, тем самым забравшись в очковую зону – так виртуальное чемпионство перешло к бразильцу. Очень быстро Нельсон отыграл ещё одну позицию: кругом спустя «Феррари» зазвала в боксы схлопотавшего дисквалификацию за нарушение стартовой процедуры Вильнёва.

Ещё через пару кругов Пике спустился на одну позицию вниз: бразильца опередил Марио Андретти. Впрочем, американец недолго шёл впереди пилота «Брэбема»: на 29-м круге Андретти сошёл с дистанции. Так Пике вернул утраченную позицию, а после того, как Прост и Джакомелли свернули в боксы за свежей резиной, Нельсон и вовсе поднялся на третье место.

Бруно Джакомелли в 1982 году Фото: Allsport/Getty Images

Гонка близилась к экватору – впереди бразильца ожидал самый напряжённый отрезок сезона. Во второй половине заезда ему предстояло отбиваться от обувших свежую резину соперников. Дополнительные трудности Нельсону создавали проблемы со здоровьем.

«После 30-го круга я задумался, смогу ли дойти до конца. Когда было объявлено, что до финиша осталось 33 круга, я чуть не умер. Моя спина и правое плечо были в агонии», – признался позже Пике.

Первым страдавшего от боли Пике настиг Ален Прост, который без труда прошёл идущего на изношенной резине соперника. За 23 круга до финиша Нельсон снова стал третьим, после того как свернул в боксы Жак Лаффит, тем самым окончательно лишившись шансов на титул.

В дальнейшем Пике потеряет ещё две позиции: мимо бразильца промчались Джакомелли и Мэнселл. В режиме реального времени Нельсон удерживал лидерство в чемпионате, всего лишь на один балл опережая Ройтеманна. Однако под занавес заезда над титулом Нельсона нависла реальная угроза: бразильца начали догонять переобувшиеся Уотсон и Лаффит.

Нельсон Пике в 1983 году Фото: Frank Tewkesbury/Getty Images

В конце концов, Пике всё же удалось удержать пятую позицию, завершив гонку всего лишь в двух секундах впереди нагонявшего его тандема. Что же до Ройтеманна, то аргентинец финишировал восьмым, тем самым упустив чемпионский титул – по итогам сезона Пике опередил Карлоса на один балл. Ну а победителем первого в истории Гран-при Сизарс-пэлас стал пролидировавший от старта до финиша Алан Джонс.

Впрочем, главным героем того дня был вовсе не победитель гонки, а финишировавший пятым Пике. Физически измождённый бразилец далеко не сразу смог покинуть кокпит, а когда он всё же выбрался из машины, первым делом получил порцию поздравлений от Алана Джонса, который настоял, чтобы Нельсон поднялся вместе с ним на подиум. Судя по всему, австралиец ничуть не жалел об упущенном его командой титулом в личном зачёте. Контракт истёк – имеет право.

****

В 1982-м гонка в Лас-Вегасе снова завершала сезон — и снова определяла судьбу титула. На сей раз на чемпионство претендовали Джон Уотсон и Кеке Росберг – победу в чемпионате одержал финский пилот, финишировав на пятом месте.

На этом, собственно, и заканчиваются взаимоотношения всемирно известного казино с Формулой-1 – больше «Королева автоспорта» в Лас-Вегас не приезжала. Главной причиной исчезновения Гран-при Сизарс-пэлас из календаря Ф-1 стал низкий интерес со стороны зрителей: гонку 1981 года посетили всего 20 тысяч человек – и это при том, что в ней решалась судьба чемпионства.

Кеке Росберг и Нико Росберг за рулём своих чемпионских болидов Фото: Dan Istitene/Getty Images

В 1983 и 1984 году на трассе у казино проходили гонки серии CART, а затем «Сизарс-пэлас» окончательно ушёл из мира гонок. В будущем место, где располагался импровизированный трек, благополучно застроят торговыми помещениями.

В ближайшие выходные «Королева автоспорта» наведается в игорную столицу США спустя 41 год после последнего визита. Посмотрим, сколько Гран-при в Лас-Вегасе продержится в мире Формулы-1 на этот раз.