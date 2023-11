Исключительная победа «Брауна» в Ф-1 — в шоу от Disney. Почему с Киану Ривзом и что внутри

Драма, которой не пригодился сценарист: чемпионат мира выиграла команда «Браун ГП», созданная за несколько недель до старта первой гонки на обломках ушедшей из спорта заводской команды «Хонды». Спустя почти 15 лет на стриминговом сервисе Disney+ вышло документальное четырëхсерийное шоу с подробностями той удивительной истории. Но самое неожиданное, что ведущим сериала стал Киану Ривз. Каким получилось Brawn: The Impossible Formula 1 Story, зачем автогонки «Диснею» и какую роль во всём этом играет Ривз, расскажем прямо сейчас.

«Браун: Невероятная история Формулы-1»



Оригинальное название: Brawn: The Impossible Formula 1 Story.

Год производства: 2023. Страны: США, Великобритания.

Вид спорта: автоспорт.

Главные звёзды:

Рейтинг IMDb (в ноябре 2023): 8,7/10. Brawn: The Impossible Formula 1 Story.2023.США, Великобритания.автоспорт. Киану Ривз , Саймон Бриттон, Дженсон Баттон 8,7/10.

Гоночное чудо

История удивительной команды «Браун ГП» началась не зимой 2009 года, когда она была официально зарегистрирована и представлена автомобильной аудитории, а несколько раньше.

В конце 2008 года на весь мир обрушился очередной глобальный экономический кризис, который по масштабу многие сравнивали с Великой депрессией. Спад экономики ударил по многим отраслям, в том числе и по автоспорту. Японская компания «Хонда», которая участвовала в чемпионате Формулы-1 с 2000 года, уже в конце 2008-го приняла решение уйти из спорта из-за экономии ресурсов. И именно это событие (о котором, кстати, руководство японского гиганта будет сожалеть в будущем) дало старт не только команде «Браун», собранной на осколках «Хонды», но и важным изменениям вообще в Формуле-1.

Видео доступно на канале Hulu в YouTube.

Как считают многие, история «Брауна», скорее всего, уже никогда не случится. По крайней мере, в ближайшем будущем. Так, например, говорит Росс Браун — один из главных героев шоу, босс команды «Браун» в 2009 году. И дело не только в том, что команда, которой еще за месяц до стартового Гран-при того года не существовало на бумаге, в итоге стала триумфатором сезона, а в том, как это произошло.

Браун и еще десятки спикеров, которые показываются на экране, убеждены в одном — история успеха команда держится на двух вещах — невероятном везении и трудолюбии. И если второе можно представить себе в любом виде спорта высоких достижений, то первое неподвластно никому. И авторы Brawn: The Impossible Formula 1 Story пытаются не только пересказать удивительный спортивный сюжет 15-летней давности, но и слегка разобраться в том, как это всë произошло. А также зафиксировать все эти совпадения и удачи, которые случились с «Брауном». Нельзя сказать, что к финалу у зрителя не останется вопросов, но на многие из них мы всë-таки получим ответы.

Росс Браун Фото: Disney+

Фаворит из ниоткуда

Шоу Brawn: The Impossible Formula 1 Story выстроено линейно, поэтому мы вместе с командой «Браун» путешествуем по чемпионату от первой гонки до последней. Старт для нее в 2009 году — старт Золушки. Из-за особенностей болида, а в основном — так называемого двойного диффузора, который давал машине дополнительную прижимную силу в поворотах, позволяющую проходить их намного быстрее, команда Росса Брауна в первых гонках была неудержима: шесть побед из семи. Но мы узнаём, что эти технические решения не были спонтанными и на одном диффузоре всё не заканчивалось. Браун говорит в шоу, что конкуренты пытались повторить деталь, не понимая, что она была лишь вишенкой на торте. А сила того болида была и в других аэродинамических находках.

Оставшись без финансирования «Хонды», Браун и Ко, сократив более чем на треть штат и второстепенные расходы, не только сохранили команду, но и успели собрать машину к старту чемпионата. Коллектив «Брауна» работал в три смены, команда пропустила несколько традиционных зимних тестов в преддверии сезона, однако каким-то чудом подготовила работающую пару болидов. Чудом — потому что в таких авральных условиях в более-менее современной Формуле-1 не работал никто. Особенно — только что образованная команда.

И тут хочется сказать расхожую фразу, что до успеха было ещё далеко. Но было близко. Лука ди Монтедземоло, президент «Феррари» и один из важнейших спикеров сериала, уже в первой серии говорит, что в истории Формулы-1 нереально победить так, как это сделал «Браун». Это просто невозможно, ведь на обкатку машин, правил, гонщиков, технического персонала и вообще всей остальной команды уходит несколько лет. Даже если этот коллектив состоит или собран исключительно талантливыми людьми. Но «Брауну» удалось стать исключением — первую победу команда Росса Брауна одержала в первом же Гран-при, в котором приняла участие.

Стартовый отрезок чемпионата, когда из-за прогрессивных особенностей конструкции «Браун» побеждал всех, показан в шоу как минуты, недели и месяцы эйфории. Болиды команды просто уничтожали конкурентов на трассе, а те, в свою очередь, с первой гонки вынашивали план мести. Везло «Брауну» и в том, что сами машины не ломались, а Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло, пилоты команды, не просто выигрывали гонки, но и водили достаточно аккуратно, не попадая в аварии.

Однако после удивительного старта по классике жанра наступили серые будни. Конкуренты сначала попытались судебно запретить «Брауну» пользоваться своими изобретениями, а когда это не удалось (тут, кстати, Лука ди Монтедземоло выступает в качестве одного из злодеев истории), сами начали копировать конкурента. А учитывая возможности, например, «Ред Булл» или «Макларена» тех лет, неудивительно, что у маленького «Брауна» уже к середине сезона начались проблемы. Команда перестала выигрывать, но благодаря крутому старту всё ещё находилась с отрывом впереди. Правда, отрыв этот начал стремительно таять.

Лука ди Монтедземоло (справа) в 2014 году Фото: Paul Gilham/Getty Images

Бедные против богатых

Главная проблема «Брауна» в том сезоне — небольшой бюджет. На увольнении трети персонала команда не остановилась. Она была обязана экономить не только на людях, но и на расходниках, запчастях и вообще всём. Это приводило к очевидным последствиям: например, пилотам «Брауна» практически запрещалось попадать в аварии, ведь восстановление болида могло бы прожечь большую дыру в бюджете.

На стартовом Гран-при Австралии роль топливного заправщика пришлось исполнять простому механику, который никогда этого не делал. Медленный темп на пит-стопах привел к тому, что «Браун» обслуживал собственных пилотов на несколько секунд дольше на каждой остановке. Уже ко второму Гран-при руководство «Брауна» вышло из ситуации и начало приглашать бывшего заправщика, который успел переквалифицироваться в Лондоне в сантехника, на гоночные уикенды по сдельной ставке.

Тем временем СЕО «Брауна» Ник Фрай судорожно пытался поправить финансовое состояние команды. И придумал во многом вынужденную и авральную схему работы — из-за того что деньги нужно было искать быстро, он подписывал со спонсорами не долгосрочные контракты, а соглашения на одну или несколько гонок. Первой, кто поддержал «Браун», стала корпорация Virgin с её создателем Ричардом Брэнсоном, но в течение сезона на болидах появлялась разная реклама (от одежды до голливудских премьер), которая помогала команде держаться на плаву.

Во втором акте сериала, когда «Браун» начинает буксовать, а остальные побеждать, на авансцену выходят удача и Рубенс Баррикелло, до этого не побеждавший в сезоне. Первая всё ещё выполняет роль щита, охраняющего команду. Например, в страшном эпизоде с Фелипе Массой в Венгрии, когда один из элементов болида Баррикелло оторвался от машины и попал в голову пилота «Феррари», который ехал позади. Массу увезли в больницу, где он чудом не лишился глаза.

Сам Баррикелло в этот период выполняет роль громоотвода и первой скрипки одновременно. Его очки позволяют лидировать «Брауну» в Кубке конструкторов, а сам бразилец становится претендентом на титул.

Дженсон Баттон и Киану Ривз Фото: Disney+

В третьем же акте, где зрителя и героев ждёт развязка, истории про деньги и технологии уже отходят на второй план. А на первом появляется психология — то, что отличает больших чемпионов от просто классных гонщиков. И хеппи-энд, в котором «Браун» выигрывает два титула — личный и командный, показывает не всегда заметную изнанку «Королевских гонок», когда техника всë-таки становится бессильна без человека. И какими бы сильными ни были к концу сезона конкуренты «Брауна», у них не было той сплочённости, атмосферы и непреодолимого желания совершить подвиг, которые были у каждого, кто работал в команде Росса. И именно поэтому, как говорят авторы шоу, они не могли проиграть. В Brawn: The Impossible Formula 1 Story классно показан ключевой Гран-при того сезона в Бразилии, где Баттон ужасную квалификацию превратил в прекрасную гонку не при помощи гаечного ключа, а благодаря психологии.

Весь основной сюжет в Brawn: The Impossible Formula 1 Story подан несколько бесхитростно, но при этом с оглядкой, конечно, не на гиков автоспорта, а на широкую аудиторию стримингов, которая хочет посмотреть что-то неожиданное и новое. Именно поэтому тут нет сложных технических подробностей, длинных обсуждений регламента, а все особенности Формулы-1 разжëвываются даже, возможно, чересчур понятно. Но, с другой стороны, сериал построен как линейная голливудская драма, в которой аутсайдер бросает перчатку остальному миру. И в итоге Brawn: The Impossible Formula 1 Story оказывается спортивной документалкой даже с лобовой идеей в сердцевине — что бедная и растрëпанная команда (спортсмен) даже в таком дорогом виде спорта, как Формула-1, однажды может победить.

Но хорошо, что это не всё, о чëм нам рассказывает Brawn: The Impossible Formula 1 Story.

Киану Ривз и Дженсон Баттон на трассе Фото: Disney+

За спиной победы

Как и в любой уважающей себя профессиональной документалке, в Brawn: The Impossible Formula 1 Story есть несколько сюжетных и тематических слоев, и победа «Брауна» — главный, но не единственный важный из них.

Пока «Браун» забирает себе начало сезона, в кулуарах Формулы-1 разворачивается другой триллер. К 2009 году команды стали настолько недовольны руководством ФИА, что начали разрабатывать идею и концепт собственной автомобильной лиги. И если раньше эти слухи лишь витали в воздухе, то к середине 2009 года они были готовы материализоваться. Команды категорически не устраивали финансовые отчисления ФИА, а стороны никак не могли договориться.

«Браун», которому было всего несколько месяцев, также сыграл в споре важную роль. Команда, которая обладала небольшим бюджетом, очень нуждалась в деньгах здесь и сейчас, особенно на фоне неожиданных побед. И в какой-то момент именно она стала чуть ли не главной участницей противостояния, сначала согласившись с революционерами, затем — подписав контракт с руководством ФИА, но в итоге его аннулировав.

Киану Ривз у болида «Браун ГП» Фото: Disney+

Чехарда с «Брауном» в итоге привела к переменам. Формула-1 сохранила руководство, но команды получили новые условия существования. Все это, если подумать, было похоже на любую голливудскую забастовку. Даже финалом, в котором руководство ФИА (как и киностудии) пошло на уступки, чтобы сохранить нажитое непосильным трудом.

Однако самая трогательная фоновая история — про отца Дженсона Баттона, А внутри неё — случай, когда будущий чемпион мира в детстве подслушал диалог родителей, в котором отец сказал, что не уверен, что из маленького Дженсона может вырасти большой пилот. Но эта история в Brawn: The Impossible Formula 1 Story подается не как многолетняя обида или ссора, а, наоборот, как случай, который сделал маленького Баттона сильнее. Возможно, не скажи так отец, его идол и пример во всем, Дженсон действительно не добился бы вершин.

Это не весь бэкграунд Brawn: The Impossible Formula 1 Story, но самые большие и яркие второстепенные истории. Однако, посмотрев сериал, вы также сможете узнать и ещё много интересных деталей и мелочей о команде и том сезоне. Например, сколько пива выпил Баттон перед решающим Гран-при Бразилии с отцом, как над ним там же издевался один бразильский репортер, увидите тот самый шлем Массы после удара, который бывший пилот хранит дома, а также прослушаете сотни переговоров между гонщиками и руководством «Брауна» во время гонок, в которых есть всё — мат, отчаяние и даже We are the Champions в исполнении Баттона. Если фанаты команды «Браун» существуют до сих пор, то как минимум для них это будет огромным подарком.

Зачем здесь Киану Ривз?

Один из главных вопросов к Brawn: The Impossible Formula 1 Story, на который сложно было найти ответ до просмотра: а зачем такому документальному шоу Киану Ривз?

Первое предположение лежит на поверхности — чтобы привлечь к сериалу больше внимания. Действительно, Brawn: The Impossible Formula 1 Story подаётся и построено таким образом, повторюсь, что как будто ориентируется на довольно широкую аудиторию, а сам Киану Ривз ведёт себя с героями истории, которых он интервьюирует, не как едкий журналист, а как увлечённый мифом дилетант: удивляется каждой поразительной истории или победе, задаёт вопросы в духе «И как вы себя чувствовали в этой ситуации?», смотрит на собеседников щенячьими глазами и даже (местами) смачно матерится от удовольствия.

Но, кажется, такой Ривз нужен шоу ещё и для того, чтобы повысить и без того высокий градус эмоциональности. Не важно, что он спрашивает, важно, что он искренне просит участников удивительных событий еще раз их пережить. Даже Росс Браун, сверхспокойный человек и легенда автоспорта, которого тут называют «убийцей с внешностью медвежонка», здесь выдает широченный спектр довольных ностальгических улыбок, которых от него не ждёшь.

Дженсон Баттон и Киану Ривз Фото: Disney+

И в итоге Ривз как представитель мечтательного, чуть инфантильного и впечатлительного Голливуда делает эту нишевую, пусть и действительно яркую историю, чуть ближе к народу. А в первую очередь к тем, кто вообще не слышал никогда и ничего про «Браун» и их победу.

Но, несмотря на большое количество хроники, кулуарных историй и впечатляющий список спикеров, в Brawn: The Impossible Formula 1 Story нет надрыва и величия лучших представителей жанра. И, наверное, это не позволит этому нишевому сериалу стать событием.

Уверен, что особенно скрупулëзные болельщики Формулы-1 будут негодовать от местами поверхностного повествования, таких же вопросов Киану Ривза и вообще отсутствия каких-либо острых углов. Brawn: The Impossible Formula 1 Story — это на 99% повествовательная документалка, в которой авторское я сведено к минимуму. А во главе всего — история.

Да, здесь видны бюджет и масштаб — съëмки подчас с одним спикером могут происходить не то что в разных локациях, а в разных странах. Да, в кадре появляются важные люди из мира Формулы-1 — от Берни Экклстоуна до Луки ди Монтедземоло, а также — болиды «Брауна» того года. Но это всё визуальные украшательства, которые слабо меняют структуру и идею шоу, а просто делают картинку более привлекательной. Никакого глобального замысла в том, чтобы снимать Рубенса Баррикелло у первого поворота в «Интерлагосе», кроме того, что у Disney есть деньги, тут нет.

Но даже при всех вопросах и несовершенствах на финальных титрах нет ощущения бездумно потраченных на шоу четырёх часах. Более того, есть такое знакомое от подобных историй тёплое зрительское послевкусие. Что ты посмотрел со стороны на то, как простые люди совершили небольшой подвиг внутри своей профессии. Но надо признать, что эту историю можно было рассказать намного-намного круче.