Хэмилтон правда подарил приз за третье место первому встречному? В итоге парня затравили

В минувшую пятницу, 8 декабря, «Чемпионат» подробно освещал Гала-церемонию ФИА, на которой гонщики разных чемпионатов мира получали свои призы. В том числе, разумеется, трофеи перешли во владение трёх лучших пилотов Формулы-1 — Макса Ферстаппена, Серхио Переса и Льюиса Хэмилтона. Но через некоторое время выяснилось, что приз Льюиса оказался в совсем других руках! Что же это было — протест от семикратного чемпиона или просто случайность?

Спустя сутки после церемонии появилась внезапная информация о «протесте» Хэмилтона: якобы когда он уходил с вечера, то просто оставил свой приз на столе. Это породило целую волну разговоров — мол, Льюис таким образом отреагировал на свежий скандал с участием ФИА и близких ему Тото и Сьюзи Вольф. Заодно обратили внимание, что на сцене Льюис в какой-то момент держал микрофон так, что вольно или невольно показывал средний палец (99%, что непреднамеренно, но соцсетям достаточно скриншота для моря сообщений). Наконец, Хэмилтон вновь не соблюдал дресс-код мероприятия, появившись на официальной пресс-конференции не в костюме. В общем, ярый оппозиционер, ни дать ни взять.

Случаен ли такой жест Льюиса Хэмилтона? Фото: FIA

Позже стала известна ещё одна деталь — мол, Льюис не просто оставил приз на столе, а вообще отдал его фактически первому встречному. «Я был вчера на Гала-церемонии. Льюис Хэмилтон отдал мне этот приз и ушёл. Теперь приз у меня дома», — похвастался в соцсети X (ранее Twitter) Нихад Несирли.

Нихад радостно выкладывал призы трофея, общался с мировыми СМИ и явно чувствовал себя новой суперзвездой. Тогда он ещё не знал, что напрасно побежал рассказывать всем вокруг о своём счастье…

В воскресенье на скандал отреагировали в «Мерседесе». Вернее, опровергли факт скандала. Мол, никакому счастливому болельщику Хэмилтон свой приз не дарил. «Сразу же после того, как Льюис покинул сцену и поучаствовал во всей церемонии награждения, он ответил согласием на предложение организаторов, чтобы трофей был отправлен в команду и оставлен на её попечении. Мы можем подтвердить, что он никому не отдавал трофей в качестве подарка, как утверждалось ранее», — гласило заявление «Мерседеса».

Нихад Несирли с призом Хэмилтона Фото: Социальные сети Нихада Несирли

Прошло ещё какое-то время, и в соцсетях появился новый пост болельщика, который уже готовился расставаться с трофеем.

«Всем доброго времени суток! Я очень разочарован тем, что мне пишут сообщения, в которых обвиняют меня в воровстве. Прежде всего хочу сказать, что я ничего не крал. Мистер Хэмилтон оставил свой приз на столе. Тогда я подошёл и спросил у него, могу ли я его забрать. Он сказал мне: «Да, ты можешь его взять». Тогда я подумал, что он подарил его мне. После того как я увидел заявление «Мерседеса», то понял, что произошло недоразумение. Льюис ошибочно подумал, что я чиновник ФИА, который отвечает за церемонию», — написал Несирли.

Похоже, ровно так всё и было. Попавший на церемонию благодаря кому-то из друзей или родственников Нихад постоянно находился рядом с пилотами, делал с ними фотографии и действительно мог произвести впечатление, что он один из представителей организаторов. Совсем уж случайных людей на церемонию не пустят, плюс можно предположить, что диалог Хэмилтона и болельщика на английском языке вышел не на 10 баллов — вот они друг друга и не поняли.

Так или иначе, болельщика жаль: после минуты славы он словил серьёзный хейт в свой адрес (а аудитория Ф-1 в соцсетях, увы, давно научилась быть токсичной). Несирли не выдержал и в итоге удалил свою страницу в X.

А вашего автора терзает вопрос: как быстро Хэмилтон и «Мерседес» обнаружили бы пропажу, если бы Нихад не раструбил о подарке на весь мир? Рождество, новогодние каникулы… Льюис и команда, вероятно, спокойно ждали бы посылки месяц-другой, а потом им было бы уже не так легко провести «расследование» и вспомнить, кому вообще Хэмилтон по недоразумению отдал трофей. Некий азербайджанец в костюме — не самые мощные приметы. Так что, может, приз так и остался бы в Азербайджане навсегда. Но теперь не судьба. Бедный Нихад.