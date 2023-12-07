Формуле-1 грозят раскол и потеря статуса чемпионата мира? Нелепая ситуация

Скандальное обвинение руководителя автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольфа в незаконном обмене инсайдерской информацией внезапно может получить более глобальные последствия, чем возможные проблемы для самого Тото и его жены Сьюзи Вольф (потенциального источника той самой информации). По данным BBC, на фоне раздутой Международной автомобильной федерацией истории владельцы коммерческих прав на Формулу-1 из Liberty Media задумались: а не проще ли порвать с ФИА и проводить Ф-1 самостоятельно, пусть и без статуса чемпионата мира?

Насколько реален такой исход и кто из двух сторон пострадает сильнее в случае раскола? Давайте проанализируем.

Чья вообще Формула-1

Для начала немного теории. Формула-1 — это чемпионат, проводящийся ФИА, федерация отвечает за спортивную сторону вопроса. Вместе с тем коммерческие права на Ф-1 давным-давно отданы в долгосрочную аренду — в настоящий момент ими владеет Liberty Media. Если совсем кратко и опуская ряд важных нюансов, в своё время Формула-1 практически не приносила прибыли — поправить ситуацию вызвался Берни Экклстоун, но взамен постепенно заполучил себе те самые коммерческие права. Потом Экклстоун, превративший Ф-1 в полноценный бизнес, многократно организовывал перепродажу прав, пока его самого не отстранили от дел новые владельцы из Liberty. Соответственно, ФИА не имеет права лезть в финансы, а Liberty (через Formula One Management) — в спорт. Ну и все правила утверждаются федерацией на Всемирном совете по автоспорту.

Долгие годы и даже десятилетия ФИА и Экклстоун/владельцы придерживались договорённостей — не залезали на территорию друг друга, обговаривали важные изменения в правилах и так далее. Всё изменилось после того, как в 2021 году федерацию возглавил Мохаммед бен Сулайем. Он словно не в курсе обстановки и начал постоянно лезть на территорию FOM. Например, взял и раскритиковал возможную продажу Формулы-1 новым инвесторам из Саудовской Аравии. В «Либерти», опровергнув сами слухи о продаже, при этом жёстко подчеркнули, что это не бен Сулайема дело – если надо будет, возьмём и продадим, твоё мнение никто учитывать не собирается.

Затем новый президент ФИА, вопреки желанию действующих команд и отсутствию энтузиазма со стороны «Либерти», организовал поиск 11-й и 12-й конюшен — ну, тут формально он был в своём праве, но врагов себе вновь нажил. И вот в случае с Вольфом бен Сулайем внезапно решил раздуть скандал, хотя ситуация того не требовала.

Да, действительно, в издании Business F1 Magazine появилась информация, что Вольф мог через свою жену, работающую в FOM, незаконно получать инсайдерские данные. Однако нельзя сказать, что эта новость вызвала какую-то бурю среди болельщиков — мало ли какие слухи возникают по ходу сезона и во время зимней паузы. Для федерации ничего не стоило официально не реагировать на материал в не самом авторитетном СМИ и провести все необходимые проверки за кулисами, кулуарно. Но нет же, ФИА громко объявила о старте расследования против Вольфа — и тем самым резко настроила против себя FOM и такого важного игрока, как «Мерседес». И пошли слухи, что если бен Сулайем продолжит в том же духе, то «Либерти» может пойти на крайние меры и порвать отношения с ФИА. Не прямо завтра, конечно, а в некой краткосрочной перспективе.

Вдобавок ко всему в среду вечером девять команд-коллег «Мерседеса» по Формуле-1 практически одновременно выпустили идентичное заявление, в котором отметили, что никто из них не жаловался в ФИА на некие «слишком инсайдерские» заявления Тото и что они полностью поддерживают Сьюзи. Столь дружный залп от команд — ещё один удар по бен Сулайему и ФИА, а также свидетельство, что идея с запуском расследования грозит оказаться огромной ошибкой.

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Кто больше потеряет от раскола?

Для начала оговоримся. Раскол — крайне нежелательное развитие событий для обеих сторон. Никто не обойдётся без потерь, и перед глазами пример американской серии IndyCar, которая из-за раскола в 90-х, по сути, сама отдала национальный рынок NASCAR. И всё же разберём, кто пострадает больше.

Если говорить о «Либерти», то её чемпионат, вероятно, сможет по-прежнему называться Формула-1 (хотя на сей счёт есть вопрос — пусть права на торговые марки у FOM, но сама серия у неё только в аренде), однако точно лишится статуса чемпионата мира. Впрочем, вряд ли болельщику у телевизора и на трибуне так уж важно, как официально будет называться титул Ферстаппена или Хэмилтона. То же самое верно и для спонсоров — важен охват аудитории, а не название соревнования.

Главная проблема — как быстро «Либерти» сможет взять на себя спортивную сторону вопроса. Набрать необходимых сотрудников в гоночную дирекцию, выстроить работу с судьями и маршалами. Впрочем, если уж раскол состоится, то можно быть уверенными: необходимые деньги владельцы Ф-1 найдут.

Ещё одна проблема — трассы. ФИА вряд ли может юридически запретить какому-либо автодрому принимать у себя «раскольнические» Гран-при, но будет ли тогда федерация проводить на таких трассах свои соревнования? К «Либерти» спокойно перейдут все уличные автодромы, а вот по стационарным, включая легендарные, могут возникнуть вопросы. Вместе с тем открыто строить козни автодромам ФИА точно не сможет: моментально получит судебные иски.

Также стоит упомянуть неизбежное падение стоимости акций Ф-1 (но если «Либерти» не собирается продавать чемпионат в скором времени, то ничего страшного), а также кучу юридических нюансов по организации Гран-при, спонсорским контрактам, обеспечению безопасности и всему остальному.

И всё же легко представить, как «Либерти» так или иначе справится. Возможно, американские владельцы Ф-1 поглядывают на НХЛ, НБА и другие профессиональные лиги США, которые прекрасно себя ощущают без подотчётности международным федерациям хоккея и баскетбола. Сами утверждают правила, сами решают, какие регламенты соблюдать, а какие — нет (например, куда либеральнее относятся к проблеме допинга). Да, с техническим видом спорта и Гран-при по всему миру, а не только в Северной Америке, придётся посложнее, но всё решаемо.

А вот для ФИА уход Ф-1 может стать настоящей катастрофой. Пусть федерация и не получает за аренду чемпионата баснословных денег, но так или иначе именно выплаты от Формулы-1 в основном формируют бюджет федерации.

Вообще без Ф-1 ФИА окажется в роли королевы без королевства — останется без чемпионата, с которым ни один другой и близко не сравнится по популярности. Это будет чудовищное падение статуса.

И нет, бен Сулайем не сможет быстро создать свою собственную «легальную» Формулу-1, даже если получит финансирование от кого-то с Ближнего Востока. По сути, единственный успешный вариант — это взять и перекупить существующие команды и пилотов, что непросто. А если «Феррари», «Ред Булл» и все остальные будут с «Либерти», то как ФИА сможет привлечь интерес к своему чемпионату? Правильно, никак. И статус чемпионата мира ничегошеньки не даст.

Насколько реален раскол?

Разговоры о неких альтернативных чемпионатах возникают не в первый раз, и пока нынешняя ситуация и близко не дошла до войн, которые шли в начале 80-х или в 2009 году. На данный момент мы имеем лишь некое недовольство команд и теоретическое допущение, что Liberty «может рассмотреть» возможность расставания с ФИА.

Очевидно, что обеим сторонам не хотелось бы доводить дело до открытого конфликта. Для него пока всё ещё нет серьёзного повода, да и тайминг подталкивает всех подождать. В конце 2025 года истекает срок действия нынешнего Договора согласия между ФИА, FOM и командами, и тогда же истекает первый срок бен Сулайема на посту президента федерации. Для начала все посмотрят, что там с новым соглашением, как себя будет вести президент и каковы его шансы переизбраться.

Ну а мы пока будем предвкушать, как ФИА и её чересчур активный руководитель выйдут из странной и нелепой ситуации, в которую сами себя загнали.