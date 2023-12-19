«Мерседес» уже два года проваливается в Ф-1. Есть ли шанс на возрождение?

Долгие годы «Мерседес» оставался недосягаем для соперников, но с появлением нового регламента Формулы-1 в 2022 году немецкая команда откатилась назад и до сих пор не может прийти в себя. Подопечные Тото Вольфа рассчитывают, что уж к сезону-2024 проблемы удастся оставить позади, но насколько оправданны эти надежды?

Начало провала

Одно из главных отличий нового регламента от предыдущего — возвращение граунд-эффекта. Инженеры и прежде использовали днище для того, чтобы увеличить прижимную силу машины, однако оно должно было оставаться плоским, инженеры работали с продольным наклоном корпуса — так называемым рейком. Теперь же у них появилась определённая свобода: днище болида перестало быть плоским и представляет собой сложную систему каналов, по которым движется воздух. Другими словами, машины создавались буквально с чистого листа.

В «Мерседесе» перед началом сезона-2022 были уверены в своей концепции — настолько, что на первые тесты команда привезла машину с временными понтонами. «Нулевые» сайдподы, которые позже станут одной из главных проблем, появились лишь на второй неделе заездов — инженеры немецкой команды переживали, что соперники примутся копировать их блестящую задумку. На симуляторе W13 смотрелась просто блестяще — и если бы на реальной трассе машина вела бы себя так же, «Ред Булл» остался бы далеко позади.

Льюис Хэмилтон на предсезонных тестах в 2022 году Фото: Mercedes AMG Petronas F1 Team

Но на практике серьёзные проблемы возникли уже на шейкдауне. В команде списывали их на дождливую погоду, но время шло, а проблемы оставались. Главной из них было дельфинирование: болид так сильно «присасывало» к земле, что в какой-то момент воздух переставал проходить под днищем, а весь «прижим» улетучивался. По ходу сезона с дельфинированием удалось разобраться — за счёт более жёстких настроек подвески, однако теперь машина стала подпрыгивать на неровностях.

Шасси оставалось крайне нестабильным и непредсказуемым — на одном этапе автомобиль получалось настроить, а на следующем те же самые решения давали чуть ли не противоположный эффект. Так, на Гран-при Сан-Паулу Расселл и Хэмилтон оформили дубль, а уже на следующем этапе в Абу-Даби заметно уступали не только «Ред Булл», но и «Феррари». Казалось, к сезону-2023 инженеры изменят концепцию, но W14 была создана в прежнем русле. Локальные успехи убедили команду, что ещё есть шанс реализовать изначальную задумку и добиться от машины стабильности.

Дело не только в понтонах

Первые же гонки 2023 года показали, что проблемы не решены. «В концовке 2022-го мы смотрелись всё лучше и лучше, были конкурентоспособны в американских гонках и думали, что находимся на верном пути, что концепция работает. Но это не так», — признался в апреле руководитель команды Тото Вольф. На этот случай у команды был план Б — новые днище и боковые понтоны, подготовленные к Гран-при Эмилии-Романьи. Более массивные сайдподы должны были помочь генерировать больше прижимной силы и сделать машину стабильнее.

В целом W14 выглядела лучше предшественницы. У машины была более проработанная задняя часть, на фоне решённых проблем с дельфинированием появилась возможность чуть мягче настраивать подвеску. Тем не менее автомобиль оставался непредсказуемым, инженерам трудно было найти правильные регулировки, из-за чего в уикендах со спринтами «Мерседес» смотрелся ещё хуже — по количеству набранных в коротких гонках очков немецкая команда заняла в сезоне-2023 лишь четвёртое место.

«Мерседес» с обновлёнными понтонами на Гран-при Монако Фото: Mercedes AMG Petronas F1 Team

Новые понтоны не решили всех проблем, а обновлённое днище не всегда работало так, как задумывали инженеры. Чтобы обеспечить хоть какую-то прижимную силу, приходилось увеличивать угол атаки антикрыла, а это приводило к потерям скорости на прямой. В какой-то момент команда буквально потерялась: в Сан-Паулу на фоне дисквалификации Хэмилтона в Остине инженеры слишком сильно увеличили клиренс, из-за чего прижимной силы и сцепления стало ещё меньше.

Проблема однако была не только в аэродинамике. Так, несмотря на активную работу с подвеской, «Мерседесу» не удалось обеспечить машине ту же стабильность при смещении центра тяжести, как у «Ред Булл». Кроме того, Хэмилтон не раз отмечал, что у W14 кокпит смещён ближе к передней оси, чем у других машин, из-за чего гонщику сложнее чувствовать работу задних колёс, которым и без того не хватало сцепления.

В «Мерседесе» начинают всё заново

На фоне того, что проблемы у «Мерседеса» продолжаются уже второй год, можно предположить, что вплоть до появления нового технического регламента в 2026-м команде уже не удастся отыграться. И такая вероятность действительно есть, однако есть и другая — именно немецкая команда может стать главным сюрпризом 2024 года.

Дело в том, что в условиях ограничения бюджетов у инженеров больше нет возможности прямо по ходу сезона подготовить новую версию шасси. Даже с обновлённым днищем и массивными понтонами сама по себе компоновка машины была создана с расчётом на «зироподы», по ходу сезона решить оставшиеся от них в наследство проблемы было в принципе невозможно. А потому нельзя оценивать потенциал команды по результатам прошедшего сезона.

Джеймс Эллисон Фото: Mercedes AMG Petronas F1 Team

В 2024 году у «Мерседеса» будет совершенно иная машина — и создавать её будет Джеймс Эллисон. Британец, напомним, не только автор доминировавшей в сезоне-2020 W11, он также приложил руку к чемпионским «Рено» Алонсо и «Феррари» Шумахера, а также придумал наделавший немало шума «Лотус» с передним выхлопом. В то же время Майк Эллиотт, при котором создавались проблемные «Мерседесы» 2022–2023 годов, команду покинул. Это, конечно, не значит, что Эллисон точно справится лучше, но теперь в распоряжении команды куда больше данных о новом регламенте.

С другой стороны, «Мерседесу» фактически придётся начинать всё заново — буквально с нуля. Не исключено, что у новой машины тоже проявятся какие-то проблемы, которых инженеры не ожидали. Но даже при всех сложностях последних двух сезонов немецкая команда оставалась в топ-3 Кубка конструкторов. К тому же в «Феррари» тоже намерены полностью переработать болид. А если новый «Мерседес» будет хоть немного более предсказуемым и послушным, это уже станет большим прорывом и позволит встать на путь прогресса. И, возможно, позволит хотя бы иногда бороться с «Ред Булл». А в таком случае нельзя будет исключать и борьбу за титул.