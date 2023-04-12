Трактор разогнался почти до 250 км/ч! Чудо-махину помогла создать команда Формулы-1

В октябре 2019 года во время заездов на взлётной полосе аэродрома в Элвингтоне команда JCB установила новый рекорд скорости для тракторов — Fastrac Two достиг 247,47 км/ч, а средняя скорость, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса, составила 217,569 км/ч.

Это достижение было бы невозможно без участия инженеров легендарной команды Формулы-1 «Уильямс».

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Fastrac — один из главных серийных тракторов в линейке JCB. Ещё в 2007 году он появился в британском телешоу Top Gear и проехал тестовую трассу за 2 минуты 57 секунд — не слишком впечатляюще даже на фоне результата минивэна Ford Transit (2 минуты 2 секунды). В 2018 году в Top Gear вернулись к этой машине и в Элвингтоне разогнали Fastrac One — прокачанный инженерами прототип — до 140,45 км/ч, установив рекорд Великобритании.

В JCB решили выяснить, на что в теории может быть способен Fastrac, и так появился проект Fastrac Two. Инженеры установили в трактор гибридный двигатель JCB 672 — с турбокомпрессором и электроприводом он способен развивать мощность в 1016 лошадиных сил.

Кузовом и шасси занялись инженеры «Уильямса» под руководством Роба Смедли — он к тому моменту покинул команду, но сотрудничал с Williams Advanced Engineering. С помощью инструментов CFD у трактора появились новый аэродинамический обвес с минимальным коэффициентом сопротивления воздуха, компактная кабина, воздушные дефлекторы, передний сплиттер и переработанное днище.

Трактор JCB Fastrac Two и Гай Мартин Фото: jcb.com

За счёт алюминиевых панелей, стеклопластика и углеволокна массу трактора удалось снизить с 8,5 до 5 тонн. При этом, чтобы пройти сертификацию ФИА, инженерам пришлось вварить в кабину каркас безопасности и использовать гоночные 6-точечные ремни безопасности. Fastrac Two на всякий случай даже оснастили тормозным парашютом.

В то же время создатели JCB Fastrac Two отмечают, что более половины деталей трактора — от серийной модели. Даже шины в рекордном заезде использовались примерно такие же, как у стандартного Fastrac. Правда, обычная резина рассчитана на скорость около 80 км/ч, поэтому её пришлось модернизировать до получения индекса скорости 260 км/ч.

На аэродром Элвингтон трактор впервые выехал в июне 2019 года — за руль машины сел Гай Мартин, бывший британский мотогонщик, регулярно выступавший в состязаниях Турист Трофи на острове Мэн. Для фиксации рекорда необходимо провести два заезда — в одну сторону и в обратную, чтобы исключить влияние ветра и других внешних факторов. Целью заездов было проверить работоспособность трактора, и машина не подвела — средняя скорость Мартина превзошла отметку в 100 миль/час, а новым официально зарегистрированным рекордом скорости для модернизированных тракторов стало 166,79 км/ч.

Это, впрочем, были только испытания — четырьмя месяцами позже команда JCB вернулась в Элвингтон, чтобы показать истинную мощь пятитонного монстра. В этот раз средняя скорость составила 217,569 км/ч, а в пиковый момент Мартин достиг 247,47 км/ч. Абсолютный рекорд, который теперь официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Отметим, что для Мартина это был уже пятый рекорд скорости. Зимой 2014 года на специальных санках он достиг скорости в 134,368 км/ч, в октябре того же года разогнал лодку на воздушной подушке до 121,04 км/ч, а спустя неделю проехал на безмоторном миникаре на скорости 137,78 км/ч. В 2016 году британец гонялся по стене смерти — отвесному велодрому — на скорости 125,77 км/ч.

«Мне нравится скорость и делать то, что может меня убить», — сказал перед первыми тестами Fastrac Two англичанин. Останавливаться он, судя по всему, не намерен.