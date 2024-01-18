«Нас так воспитали». Как благородный поступок лишил камазовца победы на «Дакаре»

Второй «Дакар» кряду обходится без участия доминаторов грузового зачёта из команды «КАМАЗ-мастер». Очевидно, что и на гонке 2024 года камазовцы задавали бы тон вместе с также не допущенными до старта представителями «МАЗ-СПОРТавто». Ну а пока к победе на ралли-марафоне в условиях отсутствия фаворитов мчит чех Мартин Мацик, мы вспоминаем драматичную концовку «Дакара» 2022 года, когда благородство Эдуарда Николаева не позволило ему выиграть ралли-рейд в шестой раз.

За два этапа до финиша гонки в генеральной классификации лидировал Дмитрий Сотников, который опережал Николаева на 10 минут. С одной стороны, не совсем мелочь, тем более что представители «КАМАЗ-мастер» к тому моменту уже далеко оторвались от оппонентов и имели возможность избегать повышенного риска. С другой — даже небольшая проблема (например, два прокола колеса или ошибка в навигации) могла стоить Сотникову лидерства. При этом по традиции последний этап «Дакара» организаторы делают не самым сложным, так что именно 11-й день борьбы должен был снять практически все оставшиеся вопросы.

И пройти этот день без сбоя у Сотникова не получилось. Дмитрий открывал для грузовиков трассу и допустил ошибку при преодолении очередной дюны. «Была большая дюна третьего уровня сложности, — вспоминал Сотников после финиша. — След уходил прямо, а мы заходили чуть слева, и объезд не просматривался. Решили попробовать проехать. Но верхушка оказалась очень рыхлой. Когда увидел обрывистый спуск, попытался подобрать скорость, но её не хватило».

Вот как ситуацию анализировал Николаев: «Дима начал пересекать дюну строго по курсу — там, где ехали Нассер Аль-Аттия и другие топы на внедорожниках. У Димы не было других ориентиров, потому что из грузовиков он ехал первым. А на самом деле дорога шла чуть-чуть левее — там трасса была более пологой и туда пошёл весь остальной гоночный караван. Но я понимаю Диму: когда ты едешь первым и лидируешь в последние дни гонки, то в голове сидит результат, ты становишься скованнее и сам не замечаешь, как допускаешь ошибки. Сам Дима на разборе признал, что это ошибка пилота, когда застреваешь на вершинке. Владимир Геннадьевич напомнил, что лучше уж не доехать, чем так».

Так или иначе, «КАМАЗ» закопался в песке. В такой ситуации остаётся лишь два варианта, которые дополняют друг друга: раскапывать машину и надеяться, что тебя «выдернет» кто-то из коллег. К счастью для Сотникова, позади находились ещё три представителя челнинской команды.

Вот только первым из них к месту инцидента подъехал Николаев — хоть и сокомандник, но в то же время единственный соперник Дмитрия по общему зачёту. Казалось бы, Эдуард вполне мог отправиться дальше, оставив задачу вызволения Сотникова из беды коллегам: позади находились Андрей Каргинов и Антон Шибалов.

Эдуард Николаев на «Дакаре» 2022 года Фото: kamazmaster.ru

«Когда мы подъехали, они уже простояли на дюне шесть минут, — подсчитывал потом время Николаев. — Да, наверное, если бы мы вопреки всему проехали мимо, то, может, была бы ситуация, как на «Дакаре»-2018 у меня с Вильягрой: нас разделяла бы условно секунда! Но мы о таком варианте не думали, просто для себя подсчитали развлечения ради».

Как вы уже поняли, мимо Николаев не проехал. Быстро обсудив всё внутри экипажа, Эдуард с коллегами остановился, прицепил трос к грузовику Сотникова и вытащил его ниже по дюне. Таким образом, Эдуард и сэкономил время Дмитрию, и потерял его на помощи сам, лишив себя возможности опередить коллегу в генеральной классификации.

Мог ли Николаев поступить по-другому? Теоретически да, ведь общая победа всё равно бы досталась «КАМАЗ-мастер» — результат не пострадал бы, а спонсоры по-прежнему были бы довольны. Но получилось бы как-то «не по-камазовски».

«Мы один коллектив, одна команда, — объяснял потом Николаев в интервью «Чемпионату». — Мы не должны уходить в какую-то совсем показательную борьбу, в междусобойчик. Я бы неправильно себя показал, если бы проехал мимо, поехал за «бедуином». Да, я мог бы давать вам интервью как победитель, но тогда этот «бедуин» был бы только для меня, а не для всей команды. Все в «КАМАЗ-мастер» друг друга ценят, уважают, и если бы я так поступил, то для всех ребят, наверное, стал бы «уже не тот».

У нас разрешена внутренняя борьба, но она должна оставаться спортивной: чтобы на финише мы могли спокойно посмотреть друг другу в глаза, а не стыдиться. Нас так воспитали. Мы — не частники, мы — команда. И личный результат на марафоне всегда отходит на второй план. А уж кому больше повезёт, тот и выиграет.

Самое главное — отношения в команде. Выиграешь ты этого «бедуина» — а дальше-то что? Если ты пришёл в команду, грубо говоря, на одну гонку, то да, понятно. Но мы же с детства вместе, с картинга. Как мы можем так поступить? Мы, грубо говоря, с одной ложки едим, семьями общаемся. Как потом пойти в гости, если ты проехал мимо этого человека?! Это всё неправильно. Мы действительно одна семья.

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К слову, в 2019 году выиграли мы, а Дмитрий занял второе место. И он тоже мог однажды проехать мимо, когда наш грузовик завалился на бок. Да, он мог сказать, что где-то рядом Антон и Андрей — но этого не было. Просто тот случай меньше обсуждали».

Тот успех Сотникова на данный момент остаётся последним для «КАМАЗ-мастер» на главном ралли-марафоне планеты. Дмитрий — двукратный победитель «Дакара», на счету Николаева остаётся пять побед (четыре раза как пилот и один как механик).

Напомним, совсем недавно Эдуард стал новым руководителем команды вместо легендарного Владимира Чагина. Однако в интервью «Чемпионата» Николаев заверил, что пока не собирается завершать спортивную карьеру, так что, даст бог, он ещё получит шанс побороться за свой шестой «Дакар».