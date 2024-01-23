Гонки для неудачников. Реверсивные решётки в Ф-1 — бред и зло

В Формуле-1 с новой силой обсуждают введение реверсивных решёток — пока речь только о спринтах, однако соответствующая поправка может быть внесена уже в регламент этого года.

По данным разных источников, одна из главных идей, которыми организаторы и промоутеры хотят оживить уикенд, это полный реверс стартовой решётки спринта. Вместо квалификации судьи будут брать таблицу общего зачёта и расставлять пилотов в обратном порядке: лидер чемпионата и его ближайший преследователь делят последний ряд, аутсайдеры из подвала таблицы займут первый.

Промоутерам это кажется хорошей идеей. Обгонов будет больше, результат — менее предсказуем, и тогда болельщики с куда большей охотой пойдут на трибуны и прильнут к экранам трансляций. Но всё выглядит так лишь на первый и поверхностный взгляд. На деле же реверсивные решётки сделают всё только хуже и никак не помогут Формуле-1 даже с коммерческой точки зрения.

Зрелища не будет

Болельщиков в спорте в первую очередь привлекает противостояние. Битва Хэмилтона и Ферстаппена в 2021-м была эпичной, можно сделать неплохую документалку о сражении Льюиса с Росбергом в 2014–2016 годах, сезоны начала 2000-х, когда Алонсо и Райкконен бросили вызов непобедимому Шумахеру, обсуждают и 15 лет спустя. Эти сражения захватывали, потому что победителя предсказать в них было невозможно. В последние два года предсказать имя чемпиона куда проще.

В первую очередь именно доминирование Ферстаппена вынуждает Liberty придумывать избыточные меры по повышению шоу. Сезон-2023 в исполнении «Ред Булл» был самым доминирующим в истории чемпионата, и даже невероятная борьба Хэмилтона и Алонсо позади голландца или впечатляющий прорыв «Макларена» неспособны удержать болельщиков, уверены промоутеры. Однако реверсивная решётка сделает преимущество нынешних чемпионов ещё больше.

Доминирующая команда всё равно обернёт правила в свою пользу Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ферстаппен, стартуя с последнего места, даже за треть гонки сможет прорваться если не в лидеры, то близко к первой тройке. Как показательный пример можно рассмотреть Джидду-2023 — при старте 15-м Макс уже к 15-му кругу шёл шестым. «Феррари», «Макларены» и «Мерседесы» едва ли способны на такие прорывы — и значит, в спринтах будут набирать меньше очков, чем пилоты «Ред Булл». И в итоге проигрывать им в чемпионате ещё больше.

Какого-то невероятного зрелища от такой гонки тоже ждать не стоит. В преддверии большой воскресной гонки пилоты по-прежнему будут беречь технику и не пойдут на большие риски, а обгоны будут происходить преимущественно в зонах DRS. Какие-то события возможны разве что в том случае, если кто-то из середняков будет отчаянно упираться, защищая свою «реверсивную» позицию — и это лишь сильнее подчеркнёт, что в условиях честной борьбы эта машина никогда не смогла бы подняться так высоко.

Шанс для аутсайдера?

Зрелищной борьбы за победу между условным Сарджентом и догоняющим его условным Ферстаппеном тоже быть не может. Лидер чемпионата либо спокойно проедет аутсайдера на прямой, поскольку ему нечем будет ответить, либо вовсе не станет рисковать машиной ради одного-единственного очка. У условного аутсайдера в таких условиях действительно есть шанс на победу, но она в итоге сыграет лишь против команды.

Несколько шальных очков позволят подняться на одну или даже две строчки выше, но на следующий год у инженеров будет меньше часов в аэродинамической трубе. То есть на чистом темпе такая «реверсивная» победа скажется негативным образом. Да и, в конце концов, как спрашивал Жак Вильнёв, почему мы хотим, чтобы в Формуле-1 побеждали паршивые команды?

Победы в спринте не помогут середнякам включиться в борьбу за титул Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Это правда привлечёт на трибуны дополнительных зрителей? В 2024 году спринт пройдёт, например, в Майами — много ли тех, кто не хотел покупать дорогущие билеты, передумают именно из-за реверсивной решётки в получасовой гонке? Ещё один спринт пройдёт в Остине, который в сезоне-2023 вошёл в тройку самых популярных этапов — трассу за уикенд посетили 432 тысячи человек. Надо полагать, из-за реверсивной решётки цифры станут заметно выше!

Эти рассуждения более актуальны для чемпионата, в котором «Ред Булл» продолжает уверенно доминировать. Если в первых гонках станет ясно, что соперники подтянулись и могут вести с лидерами равную борьбу, будет гораздо хуже — тогда реверсивные решётки могут напрямую повлиять на исход чемпионата. И это неизбежно рано или поздно произойдёт, если откровенно антиспортивное правило, наказывающего лучшего из участников, будет принято на уровне чемпионата мира.