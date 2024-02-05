Да как же всё-таки называть эту команду? Третья презентация перед сезоном Ф-1 — LIVE!

Начало в 22:00

Мы в ожидании третьей презентации года — на очереди команда «Стейк», она же — «Кик-Заубер». На прошлой неделе рендеры своего нового шасси показал «Хаас», а сегодня чуть ранее новую ливрею презентовали в «Уильямсе».

Начало презентации — в 22:00 по московскому времени.