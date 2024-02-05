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Команда Формулы-1 «Стейк» проведёт презентацию перед сезоном-2024 — новая ливрея, фотографии, онлайн-трансляция

Да как же всё-таки называть эту команду? Третья презентация перед сезоном Ф-1 — LIVE!
Дмитрий Захарченко
Презентация команды Ф-1 «Стейк» на 2024-й
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Будущая «Ауди» готова к радикальной смене имиджа. Начало — в 22:00 мск.

Новый сезон Формулы-1 всё ближе: состоялась уже вторая по счёту презентация, а вечером будет третья. Вслед за «Хаасом» и «Уильямсом» ливрею на 2024 год продемонстрирует «Стейк». Или не «Стейк»? Так до конца и непонятно, как правильно называть команду, которая в сезоне-2026 станет заводской конюшней «Ауди». Сами швейцарцы просят использовать вариант «Стейк», хотя их шасси называется «Кик-Заубер», а название «Стейк» на некоторых Гран-при будет нелегальным из-за запрета на игорный бизнес… В общем, посмотрим, как сами представители команды будут обращаться с её названием во время презентации!

Формула-1. Расписание оставшихся презентаций команд на сезон-2024:

5 февраля – «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео»);
7 февраля – «Альпин»;
8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»);
12 февраля – «Астон Мартин»;
13 февраля – «Феррари»;
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».

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Начало в 22:00
Live Дмитрий Захарченко

Презентация машины состоится в довольно живописном здании. Мероприятие, напомним, проходит в Лондоне.

Место презентации «Стейк Кик-Заубер»

Место презентации «Стейк Кик-Заубер»

Фото: Stake F1 Team

20:33 Дмитрий Захарченко

Тем временем у себя в социальных сетях «Стейк» подтвердил, что форма у гонщиков будет сине-зелёной. Фотографии комбинезона утекли ранее, так что сохранять интригу было бессмысленно.

Валттери Боттас в комбинезоне «Стейк Кик-Заубер»

Валттери Боттас в комбинезоне «Стейк Кик-Заубер»

Фото: Stake F1 Team

20:06 Дмитрий Захарченко

Начало в 22:00

Мы в ожидании третьей презентации года — на очереди команда «Стейк», она же — «Кик-Заубер». На прошлой неделе рендеры своего нового шасси показал «Хаас», а сегодня чуть ранее новую ливрею презентовали в «Уильямсе».

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Начало презентации — в 22:00 по московскому времени.

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