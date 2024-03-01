«Ошеломлён». Марко — после новости об отправке «доказательств» вины Хорнера в Сеть

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о недавней новости, согласно которой архив с Google-диска, якобы содержащий доказательства вины руководителя команды Кристиана Хорнера, был разослан сотне журналистов Формулы-1, другим боссам команд, Liberty Media, генеральному директору Ф-1 Стефано Доменикали и некоторым прочим лицам.

«Я ошеломлён и удивлён, что данные просочились в прессу. Что касается меня, то сам я их никогда не видел», — цитирует Марко Sport Bild.

Напомним, ранее в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка со стороны «Ред Булл». Босса команды обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.