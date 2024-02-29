«Феррари» победит хотя бы 6 раз, в «Мерседесе» — скандалы. 9 смелых прогнозов на сезон Ф-1

В день старта нового сезона Формулы-1 мы по традиции собрали смелые и неочевидные, но вместе с тем вполне реальные прогнозы авторов раздела на чемпионат 2024 года.

Лев Дорогов: Переса уволят по ходу сезона

На данный момент нет в пелотоне более явного кандидата на увольнение, чем Перес. Мексиканец в пух и прах провалился в прошлом сезоне, частенько проигрывая обладавшим более скромной техникой пилотам «Феррари», «Мерседеса», «Макларена» и «Астон Мартин» (речь, конечно, про Алонсо). Если Чеко продолжит в том же духе и в этом году, сохранить место в «Ред Булл» ему будет практически невозможно.

Учитывая любовь Хельмута Марко к кадровым перестановкам по ходу сезона, а также наличие под рукой (в младшей команде) Дэна Риккардо, велика вероятность, что в случае нового провала Переса руководство «быков» не постесняется выставить мексиканца за дверь, не дожидаясь окончания чемпионата. Что уж говорить, если сам Хельмут Марко прямым текстом заявляет, что сезон-2024 – хороший шанс для Цуноды и Риккардо заслужить повышение до главной команды.

Дмитрий Захарченко: пилоты «Макларена» начнут враждовать

Уже в сезоне-2023 не раз возникали ситуации, когда руководству «Макларена» приходилось вмешиваться в борьбу пилотов и приказывать им сохранять позиции или поменяться ими. Уже тогда гонщики реагировали на подобные распоряжения с нескрываемой неохотой — и в сезоне-2024 уступать напарнику что у Норриса, что у Пиастри желания будет ещё меньше.

В прошлом году Оскар был новичком и всерьёз лидерство Норриса в команде не оспаривал. Теперь у австралийца за плечами целый сезон — едва ли он будет готов так же легко смириться с ролью второго номера. Тем более неприятно пропускать напарника будет Ландо. Британец, который долгое время считался молодым пилотом при более опытном напарнике, теперь сам стал тем самым более опытным напарником. Поражение от Пиастри будет для него болезненным — особенно в случае прямого приказа пропустить Оскара.

Оскар Пиастри и Ландо Норрис Фото: Chris Graythen/Getty Images

Антон Колов: Сайнс вернётся в «Ред Булл»

Сайнс в межсезонье узнал, что его контракт с «Феррари» не будет продлён. Но вряд ли Карлоса шокировало это известие, они с отцом давно должны были готовить план «Б». Сразу после этого часть экспертов заявила, что испанец займёт место Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе»: якобы он неконфликтная личность и станет отличным вторым пилотом. Другие отвечали на это, что у немцев есть Андреа Кими Антонелли и делать ставку на Сайнса нет резона, к тому же, раз «Феррари» рассталась с Карлосом ради Льюиса, зачем «Мерседесу» его подбирать?

Но если не «Мерседес», то кто? Конечно же, родной «Ред Булл» — с самой быстрой машиной на сегодняшний день. Серхио Перес сильно разочаровал руководство в прошедшем сезоне, форма возрастного и не слишком мотивированного Риккардо (Даниэлю — 34) не вселяет оптимизма, а молодой Лиам Лоусон хоть и блеснул в нескольких гонках, всё равно нуждается в большем вкате. Таким образом, Карлос – прекрасный кандидат на место в австрийском болиде. Чете Сайнсов просто надо проявить немного тактичности и покорности во время переговоров. В конце концов, Риккардо же сумел.

Виталий Крысанов: Хэмилтон разругается с Вольфом и будет грозиться уйти

Ставлю на то, что у Льюиса Хэмилтона по ходу сезона настолько испортятся отношения с Тото Вольфом, что гонщик даже будет открыто намекать на возможность досрочного завершения сотрудничества (никуда он, впрочем, раньше времени не уйдёт и доедет последний сезон в «Мерседесе» до конца). Все предпосылки к этому есть: логично, что внимание команды должно переключиться на будущего лидера Джорджа Расселла, но вряд ли семикратный чемпион мира согласится на роль второго плана, особенно если новый болид действительно окажется весьма быстрым. Недовольство должно проскакивать и со стороны Вольфа, который наверняка в глубине души сильно обижен на Льюиса за его уход в «Феррари».

Трения между двумя столпами почти гарантированы, и вопрос лишь в том, как долго им будет удаваться сохранять нормальные рабочие отношения или хотя бы их видимость. Безусловно, и Хэмилтон, и Вольф — профессионалы высшей пробы, но и эго ведь у обоих запредельное… В общем, ждём искры — паров бензина тут предостаточно.

Тото Вольф, Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон Фото: Peter Fox/Getty Images

Антон Колов: «Ауди» подпишет Переса

Конечно, когда мы говорим о потенциальном составе «Ауди», на ум приходит море слухов про уже подписанный контракт с Карлосом Сайнсом. Но не всё так просто. Познавший вкус победы испанец вряд ли захочет связываться с долгостроем, который если и начнёт выигрывать, то отнюдь не быстро. А вот Чеко Переса такой вариант вполне может устроить.

Серхио явно не горит желанием покидать Ф-1, но, как ни крути, на понижение пойти придётся. Имея внушительный спонсорский пакет и приличный опыт, он вряд ли предпочтёт скромный «Уильямс». А вот договориться с «Ауди» — вполне по силам. Мексиканский рынок авто и партнёрские деньги – хорошие карты, чтобы разыграть эту партию. Немцы явно не будут против столь опытного пилота, который может ещё и пару уловок от «Ред Булл» подсказать. Да и в Хинвиле Чеко прекрасно знают со времён его выступлений за «Заубер».

Максим Вершинин: «Хаас» окончательно провалится

«Хаас» уверенно претендует на звание аутсайдера сезона-2024, который для команды вполне может стать последним в Формуле-1. После того как коллектив провалил предыдущий чемпионат, а потом внезапно решил расстаться со своим бессменным руководителем, на улучшение показателей надеяться сложно — похоже, что новый сезон превратится в год реформ и перестановок, которые вряд ли можно будет совместить с прогрессом и регулярным набором очков.

Всё указывает на то, что Формула-1 становится для Джина Хааса удовольствием дорогим и приносящим больше проблем, чем результатов — не исключено, что основатель и владелец команды решит избавиться от проблемного актива. Результатов нет, расходы растут, так смысл продолжать? Тем более что есть отличная возможность выйти из игры с минимальными потерями, договорившись о продаже «Хааса» гоночной империи Андретти — в выигрыше окажутся обе стороны, плюс ещё и Формула-1, которая одновременно и получит новую привлекательную команду, и сохранит присутствие в серии американского коллектива, и не должна будет расширять пелотон.

Александр Кожевников: «Феррари» выиграет больше гонок, чем за два предыдущих сезона

За это говорит сразу пара факторов. Во-первых, темп итальянцев на предсезонных тестах. По мнению части экспертов, они достигли чуть ли не уровня «Ред Булл» (а коллеги с The Race и вовсе поставили их на первое место в прогнозах на сезон). В титул «Феррари» мы, конечно, не особо верим, но выиграть больше, чем за два последних года, они наверняка могут. Добавим к этому запредельную мотивацию пилотов. Одному нужно показывать себя в ожидании контракта на 2025 год, второму — доказывать команде, что он действительно является её лидером в преддверии прихода в коллектив Великого и Ужасного Хэмилтона.

Кроме того, не забываем мы и о потенциальных проблемах «Ред Булл». В команде явно решили сделать шаг в сторону, чтобы повысить «улучшаемость» своей машины в 2025 году, однако смена концепции может привести к непредсказуемым последствиям. Ньюи, конечно, гений, но в первую очередь он человек и тоже может ошибаться. А на «зероподах» погорел уже не один инженер «Мерседеса», так что вероятность ошибки здесь достаточно высока.

«Феррари» может приятно удивить в 2024 году. И в таком случае, думаю, по итогам сезона почти все болельщики перестанут задаваться вопросом «А зачем это Льюису?».

В этом году у «Феррари» может оказаться больше поводов для радости Фото: Clive Mason/Getty Images

Евгений Кустов: в «Альпин» снова сменится руководство

Французы слабо провели межсезонье: занявшись кардинальной переделкой болида, сделали шаг назад — и это при том, что и прежде их показатели были куда ниже, чем ожидаешь от заводской команды. Соответственно, весь нынешний сезон превратится в испытание на прочность терпения «Рено»: готовы ли они довериться обновлённому руководству гоночной команды, хватит ли мудрости дать карт-бланш и не рубить сгоряча? Прежде это было свойственно французам не всегда — можно вспомнить хотя бы спорное увольнение Отмара Зафнауэра в 2023 году.

Если «Альпин» быстро не прибавит, если его пилоты будут бороться за выход во второй сегмент и редкие очки, то я как-то не уверен, что Бруно Фамен сохранит свой пост. И это ещё хорошо, что впереди новый технический регламент 2026 года, а иначе в «Рено» вообще могли бы психануть и выставить команду на продажу.

Максим Вершинин: «Астон Мартин» победит в одной гонке

Фернандо Алонсо в 2023 году приятно удивил всех своих фанатов, начав сезон с череды подиумов, за которыми последовали периодические финиши в том же топ-3 или как минимум гонки, завершённые в очковой зоне. Вероятно, сказался не самый высокий темп «Астон Мартин» в плане подготовки обновлений, но, как бы то ни было, минувший сезон оказался самым результативным для испанца за последние годы. Похоже, двукратный чемпион Формулы 1 более-менее угадал с командой.

Очевидно, что третьего титула Фернандо не видать, но почему бы Алонсо не взять и не замахнуться хотя бы на очередную победу в Гран-при? Скорость у ветерана есть, так что если машина «Астон Мартин» окажется хороша, то почему бы не помечтать об одной или нескольких выигранных гонках, которые помогут либо красиво завершить карьеру, либо поднять свои акции и выторговать очередной выгодный контракт. Возможно, с «Мерседесом» — почему нет?