Гонщик Ф-1 устроил истерику: скандалил с командой и подрезал напарника после финиша

Одним из самых ярких и запоминающихся эпизодов Гран-при Бахрейна Формулы-1 стала перепалка Юки Цуноды со своей командой. Под финиш в «РБ» (так теперь называется «Альфа Таури», она же «Торо Россо») попросили японца пропустить напарника, чтобы тот на более мягких шинах попробовал атаковать соперников впереди.

В ответ Цунода стал огрызаться в адрес команды, а после финиша едва не вынес партнёра по команде с трассы! Рассказываем, почему Юки можно понять, но не стоит оправдывать.

Что было на последних кругах

На середине гонки пилоты «РБ» — Юки Цунода и Даниэль Риккардо — занимали 10-е и 12-е место. Дело шло ко второму пит-стопу, и на него первым отправился Юки — на 34-м круге он получил свежий комплект «харда» и, пока прогревал его, пропустил Кевина Магнуссена, который сменил шины чуть раньше.

Даниэль Риккардо совершил пит-стоп кругом позже — и, в отличие от напарника, перешёл на мягкие шины. Ближе к финишу, когда Риккардо догнал Цуноду, в команде попросили пилотов поменяться позициями — чтобы Дэн на более эффективной резине смог атаковать Магнуссена.

«Серьёзно? Сейчас? — гневно переспросил в ответ у инженера Цунода. — Ты что, шутишь?». Какое-то время Юки не пропускал Риккардо и подчинился лишь после повторного приказа — явно без удовольствия. «Спасибо, парни. Я это оценил», — добавил японец уже после того, как оказался позади.

Юки Цунода на Гран-при Бахрейна Фото: Mark Thompson/Getty Images

У Риккардо было пять кругов, чтобы попытаться обогнать Магнуссена, но сделать этого так и не удалось. Во-первых, как раз после этого всю группу на круг проходил Ферстаппен, а во-вторых — «софт» австралийца к тому моменту прошёл уже 17 кругов и явно был не в оптимальном состоянии.

Магнуссен сохранил за собой 12-е место, Риккардо закончил гонку 13-м, а Цунода занял только 14-ю позицию. После финиша на круге возвращения в боксы японец демонстративно заблокировал перед напарником колёса, а затем чуть не выбил его на прямой, демонстрируя явное неудовольствие.

Цунода подрезает Риккардо после финиша Фото: F1 TV

Простить нельзя помиловать

Вообще, подобные приказы — норма для Формулы-1. Когда гонщик на явно более эффективной и быстрой резине находится позади, стратеги всегда стараются дать ему возможность атаковать соперников и подняться повыше. И тому, кого заставляют пропускать напарника, это всегда не нравится.

Не понравился такой приказ и Цуноде. Юки в тот момент сам был близок к Магнуссену и мог бы с ним побороться. Причём речь шла о 12-й позиции, в то время как очки дают только за первые 10 — можно понять гонщика, которому приказ пропустить напарника кажется несправедливым и ненужным.

С другой стороны, никогда нельзя исключать, что у кого-то впереди возникнут технические проблемы, а помимо этого, кого-то могут дисквалифицировать, и тогда 12-е место превратится в 10-е. Да, вероятность мала, но в Формуле-1 команда обязана использовать даже микроскопический шанс.

Цунода в конце концов подчинился, однако время было упущено. Если бы Юки не пререкался с командой, Риккардо атаковал бы Магнуссена на менее изношенных шинах и ещё до того, как всю эту группу на круг проходил Ферстаппен. Шансов оставить «Хаас» позади было бы куда больше.

Даниэль Риккардо и Юки Цунода Фото: Mark Thompson/Getty Images

Понятно, что в «РБ» идёт борьба за место в команде — почти наверняка в следующем году за Фаэнцу будет выступать Лиам Лоусон, а это значит, что кого-то из нынешних гонщиков придётся уволить. И уступать своему главному конкуренту за место на стартовой решётке очень тяжело.

Однако действия Цуноды выглядят ребячеством. Инженеры обладают всей телеметрией и точно знают, кто из двух пилотов быстрее и в чём именно. Юки же продемонстрировал не столько волю к победе, сколько склочность. Если пилот быстр, но не готов подчиняться команде, зачем он ей нужен?

Цунода дебютировал в Формуле-1 в 2021 году, и уже тогда его главным недостатком была несдержанность. Год назад, когда в команду пришёл де Врис, Юки, казалось, стал более спокоен. Теперь же, находясь под прессингом, японец начинает вести себя так, словно за эти три года он совершенно не изменился.