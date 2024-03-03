Ферстаппен был недосягаем, но хоронить сезон Ф-1 пока рано. Объясняем почему

Первый этап нового сезона Формулы-1 завершился разгромной победой Макса Ферстаппена — даже в прошлом году голландец далеко не всегда «привозил» всему пелотону более 20 секунд. Со стороны всё выглядит так, что в 2024-м голландцу взять титул будет ещё проще, чем годом ранее. Может, и так, но пока рано так утверждать: практически все соперники «Ред Булл» в этой гонке столкнулись с теми или иными проблемами.

В традиционных итогах гонки разберём, почему разочаровали соперники «Ред Булл», а кто из середняков сумел удивить.

Что не так с «Феррари» и «Мерседесом»?

На предсезонных тестах в «Феррари» и «Мерседесе» повторяли, что добились прогресса, но на первом этапе сезона ни одна, ни другая команда показать его не смогла. Так, Карлос Сайнс отстал от Ферстаппена на 25 секунд, а Джордж Расселл — на 46. Куда же делась обещанная скорость? Или на деле её не было вовсе?

Уже на старте из-за проблем с тормозами стал терять Шарль Леклер — в девятом и 10-м повороте у монегаска постоянно блокировались колёса, что сказывалось не только на темпе, но и на износе резины. «Мы совершенно не попали в баланс тормозов. Машина и близко не была такой, как я хотел», — поделился монегаск.

Одна из блокировок Леклера на Гран-при Бахрейна Фото: Clive Rose/Getty Images

На третьем круге Леклера прошёл Джордж Расселл, однако и он ничего противопоставить Ферстаппену не мог и проигрывал едва ли не по секунде с круга. Однако это не был чистый темп «Мерседеса»: неожиданно для себя команда столкнулась с перегревом — пилотам пришлось ехать в щадящем режиме.

Кроме того, Льюис Хэмилтон признался, что испытывал проблемы с износом резины и вынужден был беречь её активнее, чем другие. «Мы оказались дальше от «Ред Булл», чем ожидали. Выяснилось, что мы должны прибавить во многих вещах, и я уверен, что команда в них прибавит», — сказал экс-чемпион.

В «Мерседесе» рассчитывали на большее Фото: Clive Mason/Getty Images

Единственный соперник «Ред Булл», не испытывавший больших проблем, это Карлос Сайнс, но и его темп не показателен. В первой фазе гонки испанец боролся с Леклером и Расселлом, а когда к 18-му кругу закрепился впереди них, Макс уже был в 10 секундах впереди. Едва ли после этого Сайнс атаковал на пределе.

«Ред Булл» действительно фаворит сезона-2024 и, судя по всему, обладает преимуществом над другими командами. В то же время, будь тормоза Леклера в порядке и не перегревайся «Мерседесы», разрывы были бы совершенно иными. Не будем торопиться с выводами: возможно, соперники ещё смогут дать бой.

«Макларен» и «Астон Мартин» расстроили сильнее

Куда хуже в Бахрейне выступили «Макларен» и «Астон Мартин». Причём в сравнении с прошлогодней гонкой в Бахрейне команда из Уокинга сделала явный шаг вперёд, но, если вспомнить отличный темп «Макларена» в концовке сезона-2023, становится понятно, почему прошедший этап — большое разочарование.

В прошлом году «Макларен» стал главным преследователем «Ред Булл» и, например, в Катаре мог даже победить австрийцев. Новая же машина уступает не только «Ред Булл», но даже «Феррари» и «Мерседесу». Так, Пиастри после второго пит-стопа был рядом с Хэмилтоном, а финишировал в пяти секундах позади.

«Макларен» и «Астон Мартин» сделали шаг назад Фото: Clive Rose/Getty Images

Для «Астон Мартин» максимумом в этот раз было девятое место. Алонсо так поздно поехал на второй пит-стоп, потому что отставал от Пиастри и Хэмилтона на 10 с лишним секунд и опередить кого-то из них мог лишь в случае появления сейфти-кара, в надежде на который и оставался на трассе.

Не факт, что «Макларен» и «Астон Мартин» весь сезон будут так далеко. Как и в случае с «Мерседесом» и «Феррари», нельзя исключать, что инженеры найдут скрытые резервы и прибавят. Тем не менее поверить в то, что кто-то из пилотов этих команд будет бороться за подиум в Джидде, пока сложно.

Хорошие новости для «Хааса» и «Кик-Заубера»

Если же говорить о главных сюрпризах первого этапа, то в первую очередь на ум приходит «Хаас». В прошлом году американская команда, несмотря на бодрый темп в квалификациях, в гонках была беспомощна: слишком высокий износ резины уже на первых кругах отбрасывал Хюлькенберга и Магнуссена далеко назад.

В этот же раз таких проблем не возникло, хотя асфальт трассы в Бахрейне — один из самых абразивных. Магнуссен одним из первых совершил второй пит-стоп, но на финише смог сдержать Риккардо и Цуноду, хотя те сменили шины чуть позже. Стабилен был и Халк, гонку которому испортил неудачный старт, а не резина.

«Хаас» стал одним из главных сюрпризов гонки Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Кик-Заубер» в гонке тоже произвёл хорошее впечатление: Гуаньюй Чжоу при старте с 17-го места смог прорваться на 11-е, оставив позади как Магнуссена, так и гонщиков «РБ». Результат, пожалуй, не слишком впечатляющий, но в прошлом году команда из Хинвиля в трёх случаях из четырёх не добивалась и такого.

А вот для кого уикенд обернулся настоящим кошмаром, так это для «Альпин». Причём, как признался Пьер Гасли, для команды столь слабый темп даже не стал сюрпризом — в Энстоуне знали, что машина плоха. Недаром ещё до её презентации в отставку подали технический директор и глава отдела аэродинамики.