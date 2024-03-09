Новичок «Феррари» сдержал аж Норриса с Хэмилтоном! А Ферстаппен снова победил

После крайне напоминающего любой из этапов сезона-2023 Гран-при Бахрейна ожидания от гонки в Джидде были заниженными. Хотя дополнительной интриги этому заезду придавало отсутствие Карлоса Сайнса — испанца, слёгшего с аппендицитом, в составе итальянской команды заменял Оливер Берман. Для Олли это стало дебютом в Формуле-1. Субботняя квалификация не принесла хоть сколько-то неожиданных результатов, так что оставалось уповать на то, что интригу нам в эту гонку вернут внешние факторы.

Спокойный старт

Начало выдалось достаточно спокойным. Ферстаппен сохранил лидерство, Леклер чуть не пустил вперёд Переса, но в итоге сохранил вторую позицию. Берман позади на «софте» даже потерял одну позицию. Норрис слишком рано отпустил сцепление и допустил фальстарт. Любопытно, но Ландо на этом только потерял, пока тормозил и снова трогался.

Перес уже к четвёртому кругу легко с помощью DRS справился с Леклером и вышел на второе место. Для Пьера Гасли к этому моменту гонка была закончена из-за проблем с коробкой передач.

На седьмом круге пелотон потерял Стролла — Лэнс сломал подвеску в 21-м повороте и вылетел в следующем в стену, а на трассе появилась машина безопасности. Бо́льшая часть гонщиков заехала на пит-стопы, чтобы перейти на «хард». На трассе остались Норрис, Хэмилтон, Хюлькенберг и Чжоу.

На рестарте Норрис сохранил лидерство, Ферстаппен позади занял выжидательную позицию. Через пару кругов Макс прогрел «хард» и опередил Норриса, вернув себе лидерство. Позади Перес справился с Хэмилтоном. Вскоре то же самое сделал и Леклер. Пересу, правда, дали пятисекундный штраф за небезопасный выпуск его на пит-лейн — под машиной безопасности механики отправили Переса в бой прямо под колёса Алонсо.

Перес, не держа в голове штраф, справился с Норрисом и вышел на вторую позицию.

Леклер к середине гонки наконец-то тоже смог догнать Норриса и опередил его в борьбе за третью позицию.

Датский герой Америки

Кто действительно провинился перед судьями, так это Кевин Магнуссен. Датчанин получил 20 секунд штрафа за два инцидента: контакт с Албоном и обгон Цуноды за пределами трассы. Тем не менее Кевин сдерживал за собой целую группу пилотов, работая на Хюлькенберга: Нико был в числе тех, кто не заезжал в боксы под машиной безопасности, и создавал отрыв для «бесплатной» остановки.

Хюлькенберг нырнул в боксы за 15 кругов до конца гонки и вернулся на трассу впереди группы Магнуссена — Кевин великолепно выполнил свою работу по сдерживанию соперников!

Через пару кругов заехал и Хэмилтон, перейдя на «софт» и вернувшись на трассу позади Бермана. Кругом позднее то же самое сделал Норрис. У Ландо возникла заминка на остановке, однако он сумел сохранить позицию относительно Хэмилтона. Оба бросились в погоню за Берманом, однако добраться до соотечественника так и не смогли. Оливер под давлением не допустил ни единой ошибки.

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Ферстаппен одержал очередную уверенную победу, которая стала для него второй в сезоне и 56-й в карьере. Перес снова финишировал вторым, тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер, который на последнем круге отобрал бонусный балл у Хэмилтона. В пятёрке сильнейших к финишу пришли Пиастри и Алонсо.

Шестым стал Расселл, седьмым в дебюте финишировал Берман, которого так и не смогли догнать Норрис и Хэмилтон. Два британца на последних кругах устроили борьбу между собой, победителем из которой вышел Норрис. Десятку сильнейших замкнул Нико Хюлькенберг, выведя одним финишем «Хаас» на шестое место в Кубке конструкторов.

Формула-1 отправляется на двухнедельный перерыв, следующий этап состоится в Австралии. И хочется надеяться, что хотя бы в той стране, где всё с ног на голову, гонка получится интригующей.