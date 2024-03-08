Карлоса Сайнса ждёт операция по удалению аппендицита. Албон после такой стал только лучше!

В «Феррари» срочная замена гонщика! Но почему за руль посадили не россиянина?

Накануне Гран-при Саудовской Аравии Карлос Сайнс загремел в больницу, и вместо испанца за «Феррари» поедет 18-летний юниор из Формулы-2 Оливер Берман.

Необычный выбор, если учесть, что у «Скудерии» были два более опытных резервиста — Антонио Джовинацци, уже выступавший в Формуле-1, и российско-израильский пилот Роберт Шварцман. Последний стал резервистом команды ещё в прошлом году…

Что с Сайнсом?

Испанец плохо почувствовал себя ещё в среду и пропустил медиадень. В четверг Карлос проехал обе тренировки и показал вечером неплохое седьмое время, хотя затем, проходя через паддок, с трудом стоял на ногах. И только в пятницу выяснилось, что гонщику требуется госпитализация — сообщают о воспалении аппендицита и предстоящей операции.

Карлос Сайнс в Джидде Фото: Clive Rose/Getty Images

Сайнс, отметим, стал гонщиком дня по результатам голосования болельщиков на Гран-при Бахрейна и в данный момент остаётся главным преследователем гонщиков «Ред Булл» в общем зачёте. В то же время Карлос в конце сезона теряет место в команде — ему необходимо впечатлять на трассе, чтобы в 2025 году вновь получить достойную технику.

Но будем верить, что испанца недуг не сломит. В 2022-м Александер Албон тоже пропустил Гран-при Италии из-за аппендицита, но затем вернулся сильным как никогда. Впрочем, ситуация больше похожа на ту, в которой оказался Перес в 2020-м: он заболел ковидом и не стартовал в двух гонках, но затем выиграл Гран-при Сахира и теперь представляет «Ред Булл».

Могли взять Шварцмана?

Роберта Шварцмана объявили резервным пилотом «Феррари» в Формуле-1 в прошлом году — и в текущем сезоне он вновь утверждён в этой роли. Одновременно с этим роль резервного гонщика команды играет Антонио Джовинацци.

Итальянец выступал в Формуле-1 три сезона, но ничем не впечатлил и потерял место в 2021 году. У него есть гоночный опыт, что само по себе уже немалое преимущество, однако он выступал на машинах предыдущего поколения. В то же время Шварцман пилотировал новый болид в Абу-Даби и знаком с ним лучше.

Джок Клиа, Джордж Расселл и Роберт Шварцман на тестах в Абу-Даби в ноябре 2023 года Фото: Clive Rose/Getty Images

Для обоих основная программа в этом году — чемпионат мира по гонкам на выносливость. На первом этапе сезона-2024, который прошёл в Катаре, экипаж Шварцмана, Кубицы и Йе занял пятое место, в то время как Джовинацци, Пьер Гуиди и Бортолотти стали 13-ми.

Это было неделю назад, а следующий этап WEC через полтора месяца — 21 апреля в Имоле. То есть на фоне того, что о болезни Сайнса было известно ещё в среду, и Джовинацци, победитель «24 часов Ле-Мана» прошлого года, и Шварцман были совершенно свободны и имели достаточно времени, чтобы прибыть в Джидду.

Кто такой Оливер Берман?

В конце января Оливера Бермана объявили третьим — наряду с Джовинацци и Шварцманом — резервным пилотом «Феррари». Главная задача британца в этом году — борьба за титул в Формуле-2, причём одним из главных соперников считается его партнёр по команде «Према» Андреа Кими Антонелли — 17-летнего итальянца уже в следующем году прочат в «Мерседес» на место Льюиса Хэмилтона.

Оливер Берман Фото: Clive Rose/Getty Images

Берман хорошо знаком с техникой Формулы-1. Он регулярно участвовал в частных тестах «Феррари», а кроме того, пилотировал «Хаас» в пятничных тренировках и тестах молодых пилотов. Отдельно следует отметить, что в конце января Оливер управлял F1-75, «Феррари» сезона-2022, на частных тестах.

Как и Шварцман, Берман знаком с актуальной техникой Ф-1. Тем не менее опыта у британца меньше, он не так, как Роберт или тем более Джовинацци, проехавший полный сезон на топовом уровне WEC, готов к длинным гонкам. Вероятно, не так хорошо готов физически. В «Феррари», однако, выбрали именно Оливера.

Важный шанс для Бермана?

Возможность выступить на Гран-при Формулы-1 — это всегда шанс для пилота и всегда огромное давление. Не исключение и случай Бермана — притом что парадоксальным образом высоких результатов от Оливера не ждут. Британцу придётся выступать в квалификации фактически вслепую.

Дело в том, что познакомиться с машиной Сайнса он может лишь в тренировке, проходящей при совершенно иных условиях — днём, а не ночью. Как и у Лиама Лоусона в Зандворте в прошлом сезоне, главной задачей Бермана будет просто добраться до финиша и не повредить автомобиль.

Берману предстоит пилотировать шасси Сайнса Фото: Clive Mason/Getty Images

Если Оливер достойно себя проявит, то ни у кого не останется сомнений в том, что британец готов к полноценному переходу в Формулу-1. С другой стороны, если Берман потерпит неудачу, то она ему будет стоить также и поул-позиции в Формуле-2 — после двух этапов у него будет лишь пара очков и огромное отставание от лидеров чемпионата.

Представлять, что Берман за рулём «Феррари» Сайнса будет бороться за подиум с Леклером и Хэмилтоном, пожалуй, не стоит. Тем не менее этот уикенд — судьбоносный для британского гонщика.