В «Феррари» срочная замена гонщика! Но почему за руль посадили не россиянина?

Накануне Гран-при Саудовской Аравии Карлос Сайнс загремел в больницу, и вместо испанца за «Феррари» поедет 18-летний юниор из Формулы-2 Оливер Берман.
Необычный выбор, если учесть, что у «Скудерии» были два более опытных резервиста — Антонио Джовинацци, уже выступавший в Формуле-1, и российско-израильский пилот Роберт Шварцман. Последний стал резервистом команды ещё в прошлом году…
Что с Сайнсом?
Испанец плохо почувствовал себя ещё в среду и пропустил медиадень. В четверг Карлос проехал обе тренировки и показал вечером неплохое седьмое время, хотя затем, проходя через паддок, с трудом стоял на ногах. И только в пятницу выяснилось, что гонщику требуется госпитализация — сообщают о воспалении аппендицита и предстоящей операции.
Карлос Сайнс в Джидде
Фото: Clive Rose/Getty Images
Сайнс, отметим, стал гонщиком дня по результатам голосования болельщиков на Гран-при Бахрейна и в данный момент остаётся главным преследователем гонщиков «Ред Булл» в общем зачёте. В то же время Карлос в конце сезона теряет место в команде — ему необходимо впечатлять на трассе, чтобы в 2025 году вновь получить достойную технику.
Но будем верить, что испанца недуг не сломит. В 2022-м Александер Албон тоже пропустил Гран-при Италии из-за аппендицита, но затем вернулся сильным как никогда. Впрочем, ситуация больше похожа на ту, в которой оказался Перес в 2020-м: он заболел ковидом и не стартовал в двух гонках, но затем выиграл Гран-при Сахира и теперь представляет «Ред Булл».
Могли взять Шварцмана?
Роберта Шварцмана объявили резервным пилотом «Феррари» в Формуле-1 в прошлом году — и в текущем сезоне он вновь утверждён в этой роли. Одновременно с этим роль резервного гонщика команды играет Антонио Джовинацци.
Итальянец выступал в Формуле-1 три сезона, но ничем не впечатлил и потерял место в 2021 году. У него есть гоночный опыт, что само по себе уже немалое преимущество, однако он выступал на машинах предыдущего поколения. В то же время Шварцман пилотировал новый болид в Абу-Даби и знаком с ним лучше.
Джок Клиа, Джордж Расселл и Роберт Шварцман на тестах в Абу-Даби в ноябре 2023 года
Фото: Clive Rose/Getty Images
Для обоих основная программа в этом году — чемпионат мира по гонкам на выносливость. На первом этапе сезона-2024, который прошёл в Катаре, экипаж Шварцмана, Кубицы и Йе занял пятое место, в то время как Джовинацци, Пьер Гуиди и Бортолотти стали 13-ми.
Это было неделю назад, а следующий этап WEC через полтора месяца — 21 апреля в Имоле. То есть на фоне того, что о болезни Сайнса было известно ещё в среду, и Джовинацци, победитель «24 часов Ле-Мана» прошлого года, и Шварцман были совершенно свободны и имели достаточно времени, чтобы прибыть в Джидду.
Кто такой Оливер Берман?
В конце января Оливера Бермана объявили третьим — наряду с Джовинацци и Шварцманом — резервным пилотом «Феррари». Главная задача британца в этом году — борьба за титул в Формуле-2, причём одним из главных соперников считается его партнёр по команде «Према» Андреа Кими Антонелли — 17-летнего итальянца уже в следующем году прочат в «Мерседес» на место Льюиса Хэмилтона.
Оливер Берман
Фото: Clive Rose/Getty Images
Берман хорошо знаком с техникой Формулы-1. Он регулярно участвовал в частных тестах «Феррари», а кроме того, пилотировал «Хаас» в пятничных тренировках и тестах молодых пилотов. Отдельно следует отметить, что в конце января Оливер управлял F1-75, «Феррари» сезона-2022, на частных тестах.
Как и Шварцман, Берман знаком с актуальной техникой Ф-1. Тем не менее опыта у британца меньше, он не так, как Роберт или тем более Джовинацци, проехавший полный сезон на топовом уровне WEC, готов к длинным гонкам. Вероятно, не так хорошо готов физически. В «Феррари», однако, выбрали именно Оливера.
Важный шанс для Бермана?
Возможность выступить на Гран-при Формулы-1 — это всегда шанс для пилота и всегда огромное давление. Не исключение и случай Бермана — притом что парадоксальным образом высоких результатов от Оливера не ждут. Британцу придётся выступать в квалификации фактически вслепую.
Дело в том, что познакомиться с машиной Сайнса он может лишь в тренировке, проходящей при совершенно иных условиях — днём, а не ночью. Как и у Лиама Лоусона в Зандворте в прошлом сезоне, главной задачей Бермана будет просто добраться до финиша и не повредить автомобиль.
Берману предстоит пилотировать шасси Сайнса
Фото: Clive Mason/Getty Images
Если Оливер достойно себя проявит, то ни у кого не останется сомнений в том, что британец готов к полноценному переходу в Формулу-1. С другой стороны, если Берман потерпит неудачу, то она ему будет стоить также и поул-позиции в Формуле-2 — после двух этапов у него будет лишь пара очков и огромное отставание от лидеров чемпионата.
Представлять, что Берман за рулём «Феррари» Сайнса будет бороться за подиум с Леклером и Хэмилтоном, пожалуй, не стоит. Тем не менее этот уикенд — судьбоносный для британского гонщика.