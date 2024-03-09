6 самых ярких гонок, открывавших сезоны Формулы-1

В 2024 году открытие сезона Формулы-1 получилось максимально разочаровывающим: минимум борьбы на трассе – особенно за лидерство (её просто не было). В таком случае нам остаётся разве что обратиться к истории и вспомнить наиболее яркие гонки, открывавшие сезон Формулы-1.

Гран-при Аргентины — 1974

В этой гонке полыхнуло уже на старте: в первом повороте произошло столкновение в группе лидеров – Регаццони, Хэйлвуд и Ревсон не смогли поделить трассу. Причём если первые двое смогли продолжить гонку, то американскому пилоту повезло куда меньше – его протаранил напарник по «Шэдоу» Жан-Пьер Жарье.

Главным героем старта стал представитель «Хескета» Джеймс Хант, который, отыграв три позиции, прорвался на второе место. Впрочем, развить стартовый успех Джеймсу не удалось: в конце первого круга британца развернуло. Достаточно скоро потерпел неудачу и стартовавший с поула Ронни Петерсон. На «Лотусе» шведа забарахлили тормоза – уже на третьем круге он начал терять одну позицию за другой. Так новым лидером гонки стал любимец местных зрителей Карлос Ройтеманн.

Ники Лауда в 1974 году Фото: Allsport UK/Getty Images

Возглавив пелотон, аргентинец начал уверенно отъезжать от соперников. Всё шло к дебютной победе Ройтеманна в Ф-1, как вдруг на «Брэбеме» Карлоса начались перебои в работе двигателя. Как выяснится позже, в машине Ройтеманна банально закончилось топливо. За два круга до финиша аргентинец припарковал свой болид на обочине. А победителем гонки стал пилот «Макларена» Дэнни Халм, для которого этот успех стал последним в формульной карьере. Вторым финишировал Ники Лауда (дебютный подиум в Ф-1), а тройку призёров замкнул пострадавший в стартовых передрягах Клей Регаццони.

Гран-при Бразилии — 1989

Сезон-1989 встречал команды обновлённым моторным регламентом: серия перешла на 3,5-литровые двигатели, а турбомоторы окончательно ушли в прошлое. Многие команды рассчитывали, что изменения в регламенте помогут покончить с беспощадным доминированием «Макларена», который в прошлом году потерпел лишь одно поражение в 16 гонках.

Квалификация на «Жакарепагуа» конкурентам «Макларена» особых надежд не внушила: Сенна уже по традиции взял поул, да ещё и с внушительным перевесом. Впрочем, стоило гонке начаться, как от команды Рона Денниса моментально отвернулась удача. Сенна немного проспал старт и к первому повороту оказался в «коробочке» – между Патрезе и Бергером, с которым в итоге дошло до контакта. В результате столкновения пилот «Феррари» завершил гонку, а вот бразильцу удалось продолжить заезд. Впрочем, фактическая борьба за победу для Айртона была окончена: повредив передний спойлер, он был вынужден свернуть в боксы на продолжительный ремонт.

Единственной надеждой «Макларена» остался Ален Прост. Француз был достаточно быстр и всерьёз претендовал на первую строчку, но на исходе 1/5 части дистанции на его машине забарахлило сцепление. Главной проблемой для Алена стала невозможность проведения пит-стопа: француз банально не смог бы тронуться в случае остановки. Таким образом, главный конкурент Проста Найджел Мэнселл получил колоссальное преимущество в виде свежих шин. Новичок «Феррари» дважды останавливался в боксах и дважды обгонял Проста за счёт преимущества по резине. Победителем в тот день стал, конечно же, Мэнселл, а вот Прост едва не потерял вторую строчку: на последних кругах ему пришлось отбиваться от атак пилота «Марча» Маурисио Гужельмина, но всё же Профессор выстоял под натиском бразильского пилота.

Гран-при Австралии — 2002

Возможно, в 2002 году зрители увидели самый огненный старт сезона в истории Формулы-1. Ещё до входа в первый поворот Ральф Шумахер налетел на стартовавшего с поула Рубенса Баррикелло: после непродолжительного полёта «Уильямс» немца на высокой скорости отправился прямиком в ограждение из покрышек. И ведь это был далеко не единственный инцидент на старте: в глубине пелотона образовался автономный завал, в результате которого шесть пилотов завершили гонку в первом повороте.

Больше всех выгоды из стартовой вакханалии извлёк Ярно Трулли, который застал рестарт гонки на второй позиции. На протяжении трёх кругов пилот «Рено» мастерски отражал атаки Михаэля Шумахера, а затем в достаточно безобидной ситуации потерял машину, завершив заезд в стене – сенсации не случилось. И снова на трассе появилась машина безопасности.

Маршалы устраняют последствия завала на старте Гран-при Австралии — 2002 Фото: Andreas Rentz/Getty Images

В конце 10-го круга сменился лидер гонки, причём происходило это всё формально во время режима сейфти-кара: Дэвид Култхард не вписался в предпоследний поворот, в результате чего немного попылил по траве, упустив уйму позиций. Пелотон возглавил Шумахер, но, как только он пересёк финишную черту, начав новый круг, немца тут же опередил Монтойя.

На протяжении четырёх кругов Михаэль сидел на хвосте «Уильямса» и в конце концов дожал колумбийца, перекрестив траектории на выходе из первого поворота. Впоследствии Шумахер создаст комфортный отрыв, а Монтойя будет вынужден бороться уже за второе место с новичком «Макларена» Кими Райкконеном (на сей раз колумбиец удержит позицию).

Кстати, кипели страсти в тот день не только в лидирующей группе: некий дебютант на скромной «Минарди» по фамилии Уэббер вёл отчаянное сражение за пятую строчку с представителем «Тойоты» Микой Сало. Финский пилот долго прессинговал Марка, но за несколько кругов до финиша совершил ошибку, допустив разворот. Пятая строчка осталась за австралийцем. Победителем гонки в тот день стал Шумахер, но звание «пилот дня» заслужил именно Уэббер.

Гран-при Австралии — 2003

С точки зрения интриги сезон-2003 кардинально отличался от предыдущего чемпионата – зрители наконец-то увидели настоящее сражение за титул. Хотя квалификация открывавшего сезон гоночного уикенда в Австралии слабо намекала на какое-либо изменение в расстановке сил: две «Феррари» оккупировали первый ряд стартового поля.

Впрочем, стоило гонке начаться, и удача тут же отвернулась от «Скудерии». Шумахер и Баррикелло стали одними из немногих, кто отважился стартовать на промежуточном типе резины – очень быстро станет понятно, что капитанский мостик «Феррари» здорово просчитался: трасса начала стремительно подсыхать, и пилотам «Скудерии» пришлось отправиться в боксы. На этом неудачи «красных» и не думали заканчиваться: Шумахер из-за заминки механиков простоял на пит-стопе долгих 14 секунд, а Баррикелло до боксов и вовсе не дотянул, расколотив машину на пятом круге.

Дэвид Култхард празднует последнюю победу в карьере Фото: Martin Rose/Getty Images

Впрочем, даже с учётом всех неприятностей, Шумахеру удалось вернуться в лидирующую группу ближе к экватору гонки, а после того, как Райкконен схлопотал штраф в виде проезда по пит-лейну, немец и вовсе виделся главным фаворитом на победу. Но лидировал Михаэль совсем не долго: на одном из поребриков он повредил боковой дефлектор, который вскоре начал болтаться – далее последовал приказ от дирекции гонки направиться в боксы для ликвидации поломки.

Так Шумахер распрощался с шансами на победу. Новым лидером гонки стал Монтойя, но и он недолго возглавлял пелотон: за 11 кругов до финиша колумбиец допустил разворот на выходе из первого поворота. Эта ошибка пилоту «Уильямса» будет стоить победы – финиш на втором месте. А триумфатором в тот день стал Дэвид Култхард, для которого эта победа станет последней в Ф-1.

Гран-при Австралии — 2005

Этот гоночный уикенд стал шокировать зрителей с самого начала: обладателем поула стал новичок «Рено» Джанкарло Физикелла, следом за ним расположился представитель «Тойоты» Ярно Трулли, а вот Михаэль Шумахер – человек, который выиграл пять предыдущих чемпионатов, – квалифицировался лишь 18-м (понятно, что виной тому стал странный формат квалификации, но всё же).

Сама гонка получилась не такой событийной, как те, что мы описывали ранее, но своей порции внимания Гран-при Австралии 2005 года заслуживает прежде всего неожиданными результатами. Вряд ли в преддверии старта сезона кто-то мог предположить, что многолетний доминатор Шумахер бо́льшую часть гонки будет прозябать за пределами очковой зоны (до финиша он так и не доберётся, столкнувшись с Хайдфельдом). Удивляли и победитель Гран-при Джанкарло Физикелла (третья победа для «Рено» после возвращения в Ф-1), а также четвёртое место Дэвида Култхарда на «Ред Булл».

Гран-при Австралии — 2009

Пожалуй, самый шокирующий Гран-при (по крайней мере из тех, что открывали сезон) в истории Ф-1. Одним из главных событий межсезонья 2009 года стала ликвидация команды «Хонда»: японский концерн вышел из «Большого цирка», передав команду даром бывшим управленцам своего формульного проекта Россу Брауну и Нику Фраю.

Вряд ли кто-то ждал особых подвигов от вчерашнего аутсайдера, который чудом избежал банкротства, но «Брауну» удалось всех шокировать. Благодаря революционной технологии двойного диффузора коллектив из Брэкли стремительно взлетел вверх: в первой квалификации сезона Баттон и Баррикелло заняли первый ряд стартового поля.

Сенсационная победа «Брауна» в Мельбурне-2009 Фото: Clive Mason/Getty Images

Уже в самой гонке «выскочкам» из «Брауна» удалось подтвердить скорость машины. Баттон выиграл гонку, пролидировав от старта до финиша, а Баррикелло, несмотря на проваленный старт, всё же смог финишировать вторым – помогло столкновение Феттеля и Кубицы в конце гонки. Также в тот день удивила и «Тойота»: стартовавшие с пит-лейна Трулли и Глок сумели добраться до третьего и четвёртого мест соответственно (да, после дисквалификации Хэмилтона, но всё же).