Кто худший гонщик Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу уже традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Джидде редакция отобрала семерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Даниэль Риккардо
Невыразительное выступление австралийца, который стал ещё одним участником «паровозика Магнуссена» и не сумел себя проявить. А под финиш Риккардо допустил странную ошибку: слишком сильно атаковал бордюр в первом повороте, и его «РБ» развернуло.
Лэнс Стролл
Ну что тут сказать? На первых кругах Стролл не мог оторваться от середняков, перестарался, задел левым колесом стену и сломал переднюю подвеску. Серьёзная ошибка с не менее серьёзными последствиями. Примечательно, что в день гонки больше никто не оставил свой болид в отбойнике.
Льюис Хэмилтон
Главная претензия к семикратному чемпиону мира — ошибочное решение не заезжать в боксы при раннем сейфти-каре. Да, риск и возможная выгода были понятны, но раз план не сработал, то мы вправе покритиковать Льюиса. Также пожурим Хэмилтона за то, что ему не удалось опередить Норриса.
Кевин Магнуссен
Датчанин — одновременно антигерой и герой. Герой — за то, что создал за собой паровозик и успешно оттормозил всех соперников Хюлькенберга в борьбе за 10-е место. В то же время Кевин пошёл на жертву собственной гонкой потому, что нахватал 20 штрафных секунд. Сначала Магнуссен не оставил места на трассе Албону, а затем опередил Цуноду по обочине и не стал возвращать позицию — бесспорные нарушения.
Юки Цунода
Японец сам признал, что провёл неидеальную гонку, так и не сумев выпутаться из оков Магнуссена. Когда Юки почти опередил «Хаас», то в итоге сам отдал позицию Окону. А уже после финиша Цуноду наказали за то, что ещё до старта гонки он чуть не врезался на пит-лейне в Норриса. Да, там скорее вопросы к команде, но штраф есть штраф.
Ландо Норрис
Британский пилот каким-то чудом не получил штрафа на старте, когда его машина покатилась ещё до того, как погасли красные огни светофора. Затем на счету Норриса и его команды неудачное решение не заезжать в боксы при сейфти-каре — в итоге потерял две позиции. Наконец, не удалась Ландо и погоня за Оливером Берманом под финиш гонки.
Логан Сарджент
Не худшая гонка для американца, но поводов для гордости по-прежнему нет. Сарджент никак не проявил себя в «паровозике Магнуссена» и всё равно отстал от Алекса Албона, хотя «Уильямс» напарника был несколько повреждён после контакта с Магнуссеном.