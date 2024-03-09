Бросят ли вызов Ферстаппену и как проедет новичок «Феррари»? ГП Саудовской Аравии — LIVE

На уличной трассе в Джидде сегодня состоится второй этап Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Саудовской Аравии. Трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен стартует с поул-позишен. После стартового Гран-при два основных конкурента «Ред Булл» – «Феррари» и «Мерседес» – объясняли большое отставание от «быков» разного рода проблемами. Выводы сделаны, изменения внесены – гонка в Саудовской Аравии должна точнее показать, каков гоночный темп двух топ-команд. Победа Ферстаппена остаётся наиболее вероятным исходом, но, может, на сей раз кто-то сможет оказать на трёхкратного чемпиона мира хоть какое-то давление?
Все подробности Гран-при Бахрейна Формулы-1, а также основной гонки Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!
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Ф-2: первая большая победа Фиттипальди
Энцо Фиттипальди с комфортным в отрывом в несколько секунд пересекает линию финиша и одерживает свою первую победу в длинной гонке Формулы-2!
Вторым финиширует Куш Майни, а на третье место прорывается Деннис Хаугер, который в последнем повороте опережает сразу двоих соперников — Джека Кроуфорда и Амори Кордила!
Антонелли замыкает топ-6, он опережает лидера чемпионата Мэлоуни, на восьмой позиции финиширует Версхор, а очки также набирают Виллагомес и Мартинс.
Длинная гонка Ф-2 в Джидде (топ-10):
1. Энцо Фиттипальди (Van Amersfoort) — 28 кругов.
2. Куш Майни (Invicta) +7,8 сек.
3. Деннис Хаугер (MP) +9,3.
4. Джек Кроуфорд (DAMS) +9,3.
5. Амори Кордил (Hitech) +9,5.
6. Андреа Кими Антонелли (Prema) +10,0.
7. Зейн Мэлоуни (Rodin) +10,4.
8. Ричард Версхор (Trident) +11,8.
9. Рафаэль Виллагомес (Van Amersfoort) +17,5.
10. Виктор Мартинс (ART) +20,6.
Судьи изучают оборону Антонелли, который срезал поворот в борьбе с Хаугером, но Деннис не дожидается решения и проходит итальянца в борьбе за пятое место! Полтора круга до финиша!
27/28: 1 Фиттипальди — 2 Майни — 3 Кордил — 4 Кроуфорд — 5 Хаугер — 6 Антонелли — 7 Мэлоуни — 8 Версхор — 9 Дюрксен — 10 Виллагомес.
Режим VSC снят — и Майни проходит Кордила, прорываясь в топ-3.
Антонелли под прессингом Хаугера срезает первый поворот.
Корреа наконец совершает обязательный пит-стоп и переходит на мягкие шины.
25/28: 1 Фиттипальди — 2 Майни — 3 Кордил — 4 Кроуфорд — 5 Антонелли — 6 Хаугер — 7 Мэлоуни — 8 Версхор — 9 Дюрксен — 10 Виллагомес.
Корреа опережает Кордила и прорывается на второе место! Но эта борьба почти в пяти секундах позади Фиттипальди.
Тем временем дирекция объявляет VSC — Зак О'Салливан остановился за пределами трассы во втором повороте, маршалы откатывают его машину в безопасное место. В борьбе с Виллагомесом за пределами топ-10 не удержал машину пилот.
Двойной обгон за лидерство в Формуле-2
Энцо Фиттипальди догоняет пару лидеров на стартовой прямой и проходит обоих в связке первого и второго поворотов! Энцо вырывается в лидеры совершенно безумным манёвром!
Фиттипальди совершает двойную атаку по внешней траектории
Фото: twitter.com/formula2
Чуть дальше нечто подобное попытался исполнить Антонелли, но итальянец срезал второй поворот…
Барнард провалился в конец топ-10 — британец посыпался и очков сегодня не наберёт…
23/28: 1 Фиттипальди — 2 Кордил — 3 Корреа — 4 Майни — 5 Кроуфорд — 6 Антонелли — 7 Хаугер — 8 Мэлоуни — 9 Версхор — 10 Мартинс.
Амори Кордил на свежих мягких шинах с помощью DRS на стартовой прямой проходит Хуана-Мануэля Корреа и выходит в лидеры гонки!
Корреа, напомним, ещё ждёт обязательный пит-стоп.
21/28: 1 Кордил — 2 Корреа — 3 Фиттипальди — 4 Майни — 5 Барнард — 6 Кроуфорд — 7 Антонелли — 8 Хаугер — 9 Мэлоуни — 10 Версхор.
У Хаджара проблемы! Француз теряет темп и откатывается назад. «Та же проблема, что и вчера», — передаёт Исак команде «Кампос».
Его седьмая позиция теперь переходит к Андреа Кими Антонелли.
19/28: 1 Корреа — 2 Кордил — 3 Фиттипальди — 4 Барнард — 5 Майни — 6 Кроуфорд — 7 Антонелли — 8 Хаугер — 9 Мэлоуни — 10 Мартинс.
В конце 18-го круга автомобиль безопасности возвращается в боксы, а гонка продолжается в обычном режиме. Корреа лидирует, но он ещё должен совершить пит-стоп, а вот идущий за ним Кордил и Барнард могут ехать до финиша.
Фиттипальди уже в первом повороте после рестарта атакует Барнарда
Фото: twitter.com/formula2
Фиттипальди уже в первом повороте атакует Барнарда, тот уступает позицию, срезает поворот и теряет место в топ-3.
Десять кругов до финиша.
Франко Колапинто разворачивает в первом повороте! Аргентинец обогнал Мартинса и должен был ближе к концу гонки прорваться в топ-10, но в одном из эпизодов коснулся стены, повредил шину, она не выдержала — и гонщика просто выбросило из гонки. На трассу возвращается автомобиль безопасности.
Колапинто в отбойнике
Фото: twitter.com/formula2
В команде ДАМС почему-то не воспользовались возможностью совершить обязательный пит-стоп. Барнард и Кордил такой шанс не упустили — и оба сохраняют места в топ-3!
16/28: 1 Корреа — 2 Кордил — 3 Барнард — 4 Фиттипальди — 5 Майни — 6 Кроуфорд — 7 Хаджар — 8 Антонелли — 9 Хаугер — 10 Мэлоуни.
Энцо Фиттипальди догнал Куша Майни и в первой эске выверенной атакой прошёл его! Фиттипальди выходит на четвёртое место, но фактически он лидирует в гонке, ведь топ-3 ещё не совершили обязательные пит-стопы.
13/28: 1 Корреа — 2 Кордил — 3 Барнард — 4 Фиттипальди — 5 Майни — 6 Кроуфорд — 7 Хаджар — 8 Антонелли — 9 Хаугер — 10 Мэлоуни.
Кордил обогнал Барнарда и вышел на второе место. Это борьба в группе пилотов, которые в боксах ещё не побывали. Барнард, например, сейчас на 2,5 секунды медленнее Энцо Фиттипальди — он на свежих шинах ставит рекорд гонки 1:45.645.
12/28: 1 Корреа — 2 Кордил — 3 Барнард — 4 Майни — 5 Фиттипальди — 6 Кроуфорд — 7 Хаджар — 8 Антонелли — 9 Хаугер — 10 Мэлоуни — 11 Мартинс — 12 Колапинто.
Исак Хаджар догнал Андреа Кими Антонелли и прошёл того в зоне DRS, однако итальянец контратаковал на стартовой прямой. В этой паре позиции тоже остаются неизменны.
10/28: 1 Корреа — 2 Барнард — 3 Кордил — 4 Майни — 5 Фиттипальди — 6 Кроуфорд — 7 Антонелли — 8 Хаджар — 9 Хаугер — 10 Мартинс — 11 Мэлоуни — 12 Калапинто. Топ-3 не совершили обязательный пит-стоп.
Борьба Кроуфорда и Антонелли
Фото: twitter.com/formula2
Антонелли на свежих шинах опережает Кроуфорда, но тот контратакует в скоростных эсках! Оба пилота уже побывали в боксах и сражаются за место в топ-5 на финише.
Тем временем О'Салливан, Дюрксен и Виллагомес совершают обязательные пит-стопы. Лидируют Корреа, Барнард и Кордил — они ещё не были в боксах.
Лидеры синхронно сворачивают в боксы в конце седьмого круга: Майни, Фиттипальди, Антонелли, Хаджар, Мартинс, Мэлоуни и Колапинто.
В лидеры гонки выходит Хуан-Мануэль Корреа. Позади него О'Салливан, Дюрксен, Виллагомес и Барнард, которые тоже не останавливались.
Кроуфорд в конце шестого круга открывает волну пит-стопов. Вместе с ним сворачивают Хаугер, Версхор, Арон и оштрафованный Мията.
В гонке продолжают лидировать Майни, Фиттипальди и Антонелли — их разделяют 2,2 секунды.
Хаджар обогнал Мартинса и теперь пытается обойти француза в борьбе за пятое место…
Мията получает штраф в 10 секунд за некорректную постановку на стартовую решётку.
Продолжается гонка в боевом режиме. Куш Майни ставит рекорд гонки — 1:46.374, однако пока не может оторваться от Кроуфорда. Топ-4 немного отрываются от остальных, а Мартинс с трудом сдерживает натиск Хаугера и Хаджара.
Четыре круга позади.
Гонка Формулы-2 стартовала с аварии
Старт гонки Формулы-2
Фото: twitter.com/formula2
Старт! Кроуфорд немного зазевался и Майни легко уехал из первого поворота лидером гонки. Сам Джек вынужден был отбиваться от Фиттипальди, Антонелли вышел на четвёртое место, а позади него за место в топ-5 сражаются Мартинс и Хаугер.
Марти цепляет Арона перед Станеком
Фото: twitter.com/formula2
В глубине пелотона разворачивает Марти — он разбивает носовой обтекатель об автомобиль Арона — ему повезло продолжить гонку. Сзади машину Пепе цепляет Роман Станек и глохнет. Кроме того, технические проблемы у Габриэля Бортолето — автомобиль бразильца еле-еле тронулся с места на старте, а теперь окончательно вышел из строя. Три схода уже в начале гонки, а на трассе автомобиль безопасности.
01/28: 1 Майни — 2 Кроуфорд — 3 Фиттипальди — 4 Антонелли — 5 Мартинc — 6 Хаугер — 7 Хаджар — 8 Версхор — 9 Арон — 10 Корреа.
Пилоты Формулы-2 отправляются на прогревочный круг.
Пилоты Формулы-2 уходят на прогревочный круг
Фото: twitter.com/formula2
Тейлор Барнард глохнет! Маршалы откатывают британца на пит-лейн — он должен был стартовать 17-м, но теперь в лучшем случае будет стартовать из боксов.
Сайнс, к слову, успешно перенёс операцию и даже шутит. Испанец в социальных сетях вспомнил, что ранее такую же операцию делали его отцу — двукратному чемпиону мира по классическому ралли и пятикратному победителю ралли «Дакар» Карлосу Сайнсу-старшему.
Теперь паддок переключает внимание на Формулу-2 — основная гонка второго этапа сезона-2024 стартует в 16:25.
После неожиданного повышения Оливера Бермана в Формулу-1 с поула стартует Куш Майни, который разделит первый ряд с Джеком Кроуфордом. Лидеру чемпионата Зейну Мэлоуни предстоит прорываться с 15-й позиции.
Стартовая решётка гонки Формулы-2
Фото: twitter.com/formula2
F1 Academy: Пен захватила лидерство
В Джидде только что завершилась вторая гонка первого этапа женского первенства F1 Academy — и вторую же победу одержала Дориан Пен, известная в том числе по выступлениям в гонках на выносливость, где одним из её партнёров по экипажу был Даниил Квят.
Отметим, что топ-3 на финише заезда полностью повторила тройку призёров гонки накануне: на подиум вместе с Пен вновь поднялись Эбби Пуллинг и Майя Вёг.
Уличная трасса в Джидде при свете дня
Фото: twitter.com/formula2
Добавим также, что в ходе гонки произошла неприятная авария с участием Лии Блок — дочери погибшего чуть более года назад Кена Блока.
Клоя Чамберс в одном из поворотов развернула Лолу Ловинфоссе и последнюю выставило поперёк трассы. Всем удалось избежать контакта с её автомобилем, но Блок увернуться не успела. В результате столкновения пострадал лишь носовой обтекатель — после его замены Лия продолжила заезд.
Дориан Пен пересекает линию финиша
Фото: twitter.com/f1academy
В общем зачёте по итогам этапа лидирует Пен, а её главные преследовательницы — Пуллинг и Вёг — уступают Дориан 18 и 25 очков соответственно. На четвёртой позиции расположилась Бьянка Бустаманте, а Клоя Чамберс замыкает топ-5. Сезон F1 Academy продолжится 4–5 мая в Майами.