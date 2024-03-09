Бросят ли вызов Ферстаппену и как проедет новичок «Феррари»? ГП Саудовской Аравии — LIVE

На уличной трассе в Джидде сегодня состоится второй этап Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Саудовской Аравии. Трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен стартует с поул-позишен. После стартового Гран-при два основных конкурента «Ред Булл» – «Феррари» и «Мерседес» – объясняли большое отставание от «быков» разного рода проблемами. Выводы сделаны, изменения внесены – гонка в Саудовской Аравии должна точнее показать, каков гоночный темп двух топ-команд. Победа Ферстаппена остаётся наиболее вероятным исходом, но, может, на сей раз кто-то сможет оказать на трёхкратного чемпиона мира хоть какое-то давление?

Все подробности Гран-при Бахрейна Формулы-1, а также основной гонки Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!

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