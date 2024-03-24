Ферстаппена остановит не «Феррари», а шины? Гран-при Австралии Формулы-1 — LIVE

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Субботняя квалификация Гран-при Австралии не оправдала ожиданий в том плане, что Макс Ферстаппен на «Ред Булл» уверенно взял поул-позишен и подтвердил звание фаворита на гонку. Однако важнейшую роль в воскресенье должны сыграть шины: все команды ожидают серьёзного износа резины, что может привести к различной тактике и большому числу пит-стопов. Перевернуть ход борьбы способен и вполне возможный выезд сейфти-кара. Может, с помощью этих фактов нас ждёт даже интересная борьба за победу!

Все подробности Гран-при Австралии Формулы-1, а также основной гонки Формулы-3 с участием Никиты Бедрина — в нашей онлайн-трансляции!