Ферстаппена остановит не «Феррари», а шины? Гран-при Австралии Формулы-1 — LIVE

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Субботняя квалификация Гран-при Австралии не оправдала ожиданий в том плане, что Макс Ферстаппен на «Ред Булл» уверенно взял поул-позишен и подтвердил звание фаворита на гонку. Однако важнейшую роль в воскресенье должны сыграть шины: все команды ожидают серьёзного износа резины, что может привести к различной тактике и большому числу пит-стопов. Перевернуть ход борьбы способен и вполне возможный выезд сейфти-кара. Может, с помощью этих фактов нас ждёт даже интересная борьба за победу!
Все подробности Гран-при Австралии Формулы-1, а также основной гонки Формулы-3 с участием Никиты Бедрина — в нашей онлайн-трансляции!
Гёте атакует Бедрина, но тот отбивается и немец за пределами трассы! Бойя возвращает себе седьмое место, но ненадолго — Гёте во второй раз подряд проходит испанца.
08/23: 1 Форнароли — 2 Мини — 3 Беганович — 4 Браунинг — 5 Линдблад — 6 Бедрин — 7 Гёте — 8 Бойя — 9 Мэнселл — 10 Вурц.
Гёте в четвёртом повороте опережает Бойю и выходит на седьмое место — это борьба позади Бедрина.
В глубине пелотона Стенсхорн в финальной связке поворотов налетает на Ноэля Леона — оба потеряли немного времени, но продолжают заезд в середине второй десятки.
07/23: 1 Форнароли — 2 Мини — 3 Беганович — 4 Браунинг — 5 Линдблад — 6 Бедрин — 7 Гёте — 8 Бойя — 9 Мэнселл — 10 Вурц.
Сейфти-кар покидает трассу, гонка продолжается в боевом режиме. Браунинг в первом же повороте атакует Бедрина, россиянин кроется, но всё-таки выпускает британца вперёд в четвёртом повороте. За ним протискивается и Линдблад, а Бедрин откатывается на шестое место.
06/23: 1 Форнароли — 2 Мини — 3 Беганович — 4 Браунинг — 5 Линдблад — 6 Бедрин — 7 Бойя — 8 Гёте — 9 Мэнселл — 10 ван Хупен.
Джозеф Лоак и Томми Смит в гравии — автомобиль безопасности выезжает на трассу.
Лоак и Смит
Фото: twitter.com/formula3
София Флёрш остановилась на обочине, но смогла продолжить движение и доехала до боксов. Интрапхувасак тоже смог добраться до пит-лейна — ему меняют носовой обтекатель.
Оказывается, у них был контакт, который спровоцировал Тим Трамниц: немец подтолкнул Интрапхувасака, в которого после этого въехала Флёрш. А у Лоака и Смита столкновение произошло, когда они с Кианом Шилдсом втроём одновременно попытались пройти 11-й поворот.
Старт! Форнароли уверенно блокирует Мини ещё до поворота, Беганович на третьей позиции, Бедрин — четвёртый.
Бедрину пришлось побороться с Браунингом на старте
Фото: twitter.com/formula3
Тасанапол Интрапхувасак в отбойниках. Жёлтые флаги на первом секторе.
01/23: 1 Форнароли — 2 Мини — 3 Беганович — 4 Бедрин — 5 Браунинг — 6 Линдблад — 7 Бойя — 8 Гёте — 9 Мэнселл — 10 ван Хупен.
Пилоты на прогревочном круге. Старт гонки буквально с минуты на минуту.
Чуть более 15 минут остаётся до прогревочного круга гонки Формулы-3 — с четвёртой позиции в ней стартует россиянин Никита Бедрин.
Поул-позицию завоевал Леонардо Форнароли из команды «Трайдент», а на втором и третьем местах расположились Габриэле Мини и Дино Беганович из «Премы».
Лидер чемпионата Люк Браунинг стартует пятым.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA