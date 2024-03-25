Алонсо и Хэмилтон не в форме, Расселл сам виноват. Оценки за Гран-при Австралии Ф-1

Парадокс: главным героем этапа стал тот, от кого на следующий год отказались.

Третий этап Формулы-1 сезона-2024 — в предельно субъективных оценках автора.

Карлос Сайнс — 10

Выдающаяся победа. Две недели назад испанец лежал на хирургическом столе, после операции не мог тренироваться ни в зале, ни на симуляторе и даже в пятницу не знал, примет ли участие в гонке, в которой ему так никто и не смог навязать борьбу. Да, была небольшая оплошность в квалификации, но на неё в этот раз закроем глаза.

Юки Цунода — 9

Японец стал главным героем середины пелотона и завоевал для «РБ» шесть очков разом. Юки блеснул уже в квалификации, когда во второй раз подряд сумел пробиться в Q3, а затем чётко сработал с резиной и на предпоследнем круге был вознаграждён седьмой — с учётом штрафа Алонсо — позицией. Цунода теперь лучший среди пилотов команд, не входящих в топ-5.

Ландо Норрис — 8

Запоздалый пит-стоп стоил Норрису позиции относительно Леклера. Но Ландо, который заявил, что ехал в более высоком темпе, так и не смог за полгонки отыграть у Шарля 3,4 секунды. Не самое идеальное выступление, тем не менее и третье место — отличный результат и большое облегчение для всей команды.

Макс Ферстаппен — 8

В Мельбурне «Ред Булл» оказался внезапно не так страшен, как в Бахрейне и Саудовской Аравии, а на старте гонки на непобедимой машине Ньюи и вовсе заклинило тормоза. Макс тем не менее до последнего держался в борьбе за победу — и пусть даже не смог удержать Сайнса, оставался к испанцу достаточно близко, чтобы при случае контратаковать.

Ферстаппен потерял весь отрыв в общем зачёте Фото: Mark Thompson/Getty Images

Лэнс Стролл — 7,5

Стролл впервые в сезоне опередил Алонсо в квалификации и провёл очень достойную в плане работы с резиной гонку — пусть она и не выглядела так же впечатляюще, как прорыв в Бахрейне. Пример Алонсо показывает, что «Астон Мартин» позволял побороться с Расселлом, чего Строллу так и не удалось сделать, однако в итоге Лэнс и в гонке оказался выше испанца.

Кевин Магнуссен — 7,5

Магнуссен впервые в сезоне финишировал в топ-10, хотя появление VSC негативно сказалось на стратегии датчанина. Кевин достаточно рано избавился от «медиума» и в итоге оказался позади Албона, однако в конце концов всё-таки смог контратаковать и оставить «Уильямс» позади.

Валттери Боттас — 7,5

Боттас был не слишком доволен 13-м местом в квалификации, однако это был первый и пока единственный факт выхода «Кик-Заубера» из Q1. На первом круге Валттери отыграл ещё одну позицию и мог рассчитывать на первые очки в сезоне — пока на пит-стопе в очередной раз не заклинило гайковерт.

Шарль Леклер — 7

Блеклый уикенд в исполнении монегаска, который должен был быть в лучшей форме, чем напарник. Леклер неудачно провёл обе попытки в Q3, а в гонке не смог разобраться с работой резины на втором отрезке, из-за чего уступил Сайнсу больше, чем мог бы. В концовке Шарль решил свои проблемы, но выйти из тени Карлоса так и не смог.

Нико Хюлькенберг — 7

В квалификации Халк не справился с порывом ветра в седьмом повороте и именно поэтому потерял решающий круг в квалификации. Однако за счёт появления VSC ставка на длинный первый отрезок сработала — Нико оставил позади целый ряд соперников и стал девятым. Сложно сказать, что для «Хааса» ценнее — два очка или уверенная работа с резиной.

Халк во второй раз подряд в топ-10. Такого не было с 2020 года Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Эстебан Окон — 7

У Окона тоже был шанс набрать очки в Австралии — после первого пит-стопа Эстебан шёл впереди Магнуссена. Однако затем в воздухозаборник забилась плёнка от визора, на второй пит-стоп Эстебану пришлось ехать уже через семь кругов, что и похоронило все надежды на финиш в топ-10.

Серхио Перес — 6,5

После двух неплохих уикендов Чеко провёл по-настоящему посредственный. Перес ошибся в последней попытке квалификации, пропустил в четвёртом повороте Расселла, а когда смог его контратаковать, упёрся в Алонсо и повредил днище при обгоне «Астон Мартин». В итоге Чеко показал свой худший результат после схода в Мексике в прошлом сезоне.

Фернандо Алонсо — 6

Испанец в этот уикенд оказался не в форме. Он завалил сразу две попытки в Q3, а подаренное виртуальным сейфти-каром место в топ-6 отдал из-за сомнительных выкрутасов на предпоследнем круге. Даже если бы Фернандо пропустил Расселла, он оказался бы седьмым — выше, чем в итоговых протоколах гонки.

Льюис Хэмилтон — 6

В очередной раз экс-чемпион смотрится очень посредственно на фоне напарника. Льюис вновь был медленнее в квалификации, а на первом отрезке не мог подняться выше девятого места. Примерно там — ближе к концу топ-10 — он бы и закончил гонку, если бы не отказ двигателя. И виновата в этом не только машина.

Пьер Гасли — 5,5

Гасли в третий раз подряд уступил напарнику в квалификации, а в гонке при тактике поздних пит-стопов смог прорваться лишь на 13-е место. На фоне проблем «Альпин» в этом году результат выглядит даже неплохим, но странно радоваться финишу позади Риккардо в сезоне-2024.

Гуаньюй Чжоу — 5,5

Шансы Чжоу на очки закончились ещё в субботу, когда он сломал на поребрике переднее антикрыло и в итоге вынужден был стартовать с пит-лейна. Практически весь заезд Гуаньюй провёл во второй половине второй десятки и финишировал на бесславном 15-м месте. Если бы не плёнка, помешавшая Окону, именно Чжоу был бы на финише последним.

В квалификациях Чжоу проигрывает Боттасу 0:3 Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Оскар Пиастри — 5

Второй уикенд подряд австралийцу некомфортно на домашней трассе. Год назад он не вышел из Q1, а теперь наделал ошибок в Q3, показывал слабый темп в гонке и по делу пропустил Ландо на подиум. Лучшее, что за эти два дня сделал Оскар, это признание решения команды логичным.

Александер Албон — 4,5

Албону тоже никак не удаётся совладать с Альберт-парком — пятничная авария Алекса стоила команде целой машины. Темп «Уильямса» в этот раз не позволял прорваться в топ-10 — даже со сходом Ферстаппена и обоих «Мерседесов» тайский пилот остался лишь 11-м. Получается, в каком-то смысле Сарджент пожертвовал гонкой зазря.

Джордж Расселл — 4,5

Весь уикенд Расселл смотрелся предпочтительнее более опытного и титулованного Хэмилтона — до шестого поворота предпоследнего круга. Да, манёвры Алонсо действительно могли выбить из колеи, однако Джордж был не настолько близко и не настолько быстр на входе поворот, чтобы не иметь шансов среагировать.

Даниэль Риккардо — 4

Прошедший уикенд — полная катастрофа Риккардо. В третий раз подряд опытнейший австралиец не может собраться в квалификации, а попытка стартовать на «софте» в конце концов лишь заперла Даниэля в конце пелотона. 12-е место на финише не отражает того, насколько плохим выдался для австралийца домашний уикенд.

Логан Сарджент — без оценки

По-человечески Сардженту, конечно, можно только посочувствовать: из-за ошибки другого члена команды Логану пришлось отказаться от участия в квалификации и гонке. Тем не менее этот эпизод наглядно показывает, что, во-первых, гонки это командный вид спорта, а во-вторых — вера «Уильямса» в американского пилота не так сильна, как уверяют в Гроуве.