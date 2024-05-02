Цареградцеву рано на пенсию! Бодро стартовал новый сезон RDS GP

Второй год подряд главными героями первого этапа Гран-при Российской Дрифт Серии становятся дебютанты, но вот в 2024-м вместе с амбициозными новичками на Moscow Raceway громко заявили о себе ветераны. И лучшего сценария для старта юбилейного чемпионата RDS GP представить было невозможно!

На квалификацию спортсмены выезжают по группам, состав которых формируется по личному зачёту чемпионата — лидеры совершают свои попытки позже всех, а первыми на трассе появляются новые лица. И обычно результатов на 90 с лишним баллов приходится ждать чуть ли не до последнего, но только не в этот раз! Главной сенсацией стал результат Сергея Кузнецова — новобранец команды «АВТОБАН AIMOL» за рулём российского гиперкара Flanker F первой же попыткой проехал на 96 баллов из 100, а вторым проездом на 93 балла закрепился в статусе лидера квалификации. Чуть-чуть не дотянулся до этой отметки ещё один дебютант RDS GP Артём Шабанов. Вице-чемпион «младшей» серии RDS Europe и действующий чемпион Sochi Drift Challenge в Гран-при Российской Дрифт Серии защищает цвета команды TimeUp и в первой же квалификации отметился проездом на 92,5 балла.

RDS GP на Moscow Raceway Фото: Пресс-служба RDS GP

В «клуб 90+» по итогам квалификации также вошли Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) с результатом 95 баллов и Григорий Гусев (Lukoil Racing Drift Team) с проездом на 96 баллов, Евгений Лосев (Fresh Racing) с проездом на 94 балла, Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) на новом Forward Racing RZ34-001 с 93,5 балла, но главным героем стал дебютант прошлого сезона Владислав Попов. Юный пилот команды «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» выдал два феноменальных проезда на 96 и 96,5 балла, что и принесло молодому спортсмену первую в его карьере победу в квалификации RDS GP. Напомним, счёт победам в серии Владислав открыл в 2023 году, выиграв этап на этой же трассе Moscow Raceway, но в «обратной» конфигурации.

Впрочем, красивая история молодого пилота завершилась уже в топ-16 — там его соперником стал напарник по «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» и наставник Аркадий Цареградцев. В этом внутрикомандном дерби опыт взял верх над молодостью, но сам факт, что в течение года один из самых молодых участников Гран-при Российской Дрифт Серии выиграл и квалификацию, и парные заезды — уже огромное достижение для новичка турнира.

Владислав Попов Фото: Пресс-служба RDS GP

А вот Дамир Идиятулин (Fresh Racing) и Антон Козлов (Carville Racing) стали авторами антидостижений. Оба пилота хоть и были близки к отметке в 90 баллов, но покорить её не смогли и по итогам квалификации заняли места ниже 10-й строчки протоколов. В итоге сетка парных заездов уже в топ-32 свела силовиков Цареградцева и Идиятулина — в этой дуэли сильнейшим стал Царь. Вице-чемпион RDS GP-2023 также не прошёл в топ-16, не сумев преодолеть сопротивление Андрея Астапова из Lukoil Racing Drift Team.

«Этап сложился для меня неудачно, — рассказал Козлов о дебюте за рулём BMW 2 Series. — Новая машина — хорошая основа для хорошего будущего, но пока она ещё не отстроена до конца так, чтобы это функционировало и показывало тот результат, который я хочу видеть. Мы столкнулись с большим количеством технических проблем до этапа и мучились с ними на самом этапе. Из-за этого не получилось вкатиться в автомобиль, подобрать необходимые настройки, ну и результат закономерный у всего этого. Машина подкидывает большое количество задач, но мы погружаемся с головой в них и берёмся за эти приключения. Наша задача сейчас – сделать всё, чтобы технически она была исправна. Чтобы я в машину вкатился, нашёл необходимые настройки и уже освоил её полностью. Вообще, мы понимаем, в чём у нас сложности. Надеюсь, что всё получится решить к следующему этапу».

Денис Мигаль против Антона Клямко Фото: Пресс-служба RDS GP

Драмы продолжились в топ-16. Битва Евгения Лосева (Fresh Racing) и Никиты Шикова (Carville Racing) стала одной из самых необычных по сценарию. В первом заезде лидером Лосев из-за технических проблем не смог исполнить даже постановку, а затем уже у Шикова произошла поломка, оперативно устранить которую команде не удалось. Сход Шикова и bye run Лосева обеспечили Евгению победу, тогда как Никита имел вполне реальные шансы пройти дальше, после того как его соперник обнулил первый заезд.

«Я даже не знаю, как это назвать — стечение каких-то кармических обстоятельств, совершенно дурацких. Я очень хорошо себя чувствовал, машина в кондиции была, все технические проблемы, которые в трансмиссии у нас возникали, мы на тренировках победили — машина в гоночные дни работала идеально. И вот заезд с Женей Лосевым. На разгоне перед постановкой я увидел, что он осадился — случились технические проблемы. Я думаю — ну всё, судьба наконец-то мне тоже благоволит. Я проезжаю для зрителей заезд, в конце которого у меня слетает приводной ремень. Я к этому тоже отношусь с улыбкой — хорошо, что сейчас проявилось, потому что в заезде если бы это случилось… Но конструктивная особенность, к сожалению, там была такая, что мы не смогли за пять минут поменять натяжитель. Я об этом не знал и понял только тогда, когда у нас случился техсход. Конечно, у меня полное опустошение — мы три месяца готовились к этому этапу, и по такой причине проиграть особенно обидно.

Мы не могли ожидать такого решения судей. Если бы мы понимали это заранее, то, наверное, отреагировали бы иначе — возможно, нам надо было попробовать хоть как-то выехать на сухом картере, на стартере, чтобы мотор не угробить, но просто тронуться и получить ноль за заезд. Не техсход, а ноль — тогда был бы OMT-заезд, потому что в первом проезде был бы ноль у соперника, а у меня во втором. Но мы до последнего пытались проехать нормальный заезд — не получилось», — рассказал о проблемах Никита Шиков.

В остальном же борьба была острой. В сражении Романа Тиводара (Takayama Forward Auto) и Максима Гроссмана (TimeUp) судьям пришлось назначить несколько OMT, чтобы выявить сильнейшего в дуэли. Затем Тиводар уступил победу Лосеву, и Takayama Forward Auto в топ-8 лишилась всех своих пилотов, поскольку Тимофей Добровольский на этой же стадии парных заездов проиграл Григорию Гусеву, а легендарный Гоча уступил ещё раньше. Дуэль самого титулованного пилота Гран-при Российской Дрифт Серии и новичка турнира Артёма Шабанова растянулась на несколько OMT-заездов, по итогам которых судьи назвали сильнейшим новобранца серии.

В топ-8 сетка парных заездов свела Шабанова с другим дебютантом серии — его соперником стал Сергей Кузнецов, который выступает на Flanker F. Дуэль двух новичков RDS GP была очень яркой, но дальше прошёл Артём. И в этой битве можно пожалеть только о том, что столь мощные новобранцы серии встретились друг с другом так рано…

«Я вообще пытался отказаться от участия в RDS GP, потому что у меня была твёрдая уверенность, что мне надо провести ещё сезон в RDS Europe. Не сказал бы, что я сразу поехал ярко, потому что в моём успехе есть доля работы механиков, с которыми мы очень плотно работали со среды и настраивали машину абсолютно по новой — настройки Чарли и других пилотов мне не подходили. В тренировках я ехал лучше, так что в квалификации рассчитывал проехать намного результативнее — я много разговаривал с судьями насчёт своих заездов, но мандраж помешал улучшить результат. Я пока не вкатился в машину, надо поработать над настройками, потому что мне пока не хватает темпа. Этим и займёмся с командой в Нижнем Новгороде», — отметил Сергей Кузнецов.

Но всё равно без приятных сюрпризов не обошлось. Артём Шабанов в блестящем стиле вышел в полуфинал своего дебютного этапа Гран-при Российской Дрифт Серии. Команда TimeUp на протяжении всего уикенда решала многочисленные проблемы технического характера на Toyota Supra A80 своего пилота. Очередная поломка случилась как раз перед полуфиналом с Григорием Гусевым — выйти на старт Шабанов не смог, отдав сопернику место в финале. Однако механикам удалось совершить чудо и восстановить машину к сражению за третье место — в битве с опытнейшим Евгением Лосевым Артём абсолютно не растерялся и обеспечил себе бронзу на этапе. Этот подиум стал первой сенсацией.

Григорий Гусев против Аркадия Цареградцева Фото: Пресс-служба RDS GP

А второй — место в топ-3 Григория Гусева. Пилот впервые в своей карьере оказался призёром RDS GP. В финале спортсмена ждало сражение с Аркадием Цареградцевым. В топ-8 Царь встретился с основателем Fresh Racing Денисом Мигалём на свежепостроенной Toyota GR Supra A90 — Мигаль за рулём нового автомобиля был хорош, но недостаточно, чтобы взять верх над титулованным соперником. В полуфинале Аркадию предстояло сражение с ещё одним представителем Fresh Racing Евгением Лосевым. Дуэль двух опытнейших сибиряков стала одним из самых ярких заездов уикенда. Победу одержал Цареградцев, что открыло ему дорогу в финал.

Заезд лидеров показал, что Гусев вполне может претендовать на победу, поскольку Цареградцев не лучшим образом проехал преследователем, но ошибка в следующем заезде поставила крест на надеждах дальневосточного пилота выиграть этап. Григорий допустил ошибку на постановке и врезался в Аркадия — обе машины ушли в разворот и получили повреждения, а судьи признали виновником инцидента представителя Lukoil Racing Drift Team. В итоге победа досталась основателю «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» — для Царя она стала первой с 2022 года, когда он завоевал титул чемпиона.

Призовой подиум Фото: Пресс-служба RDS GP

«В целом этап для меня сложился хорошо, и для меня основная победа — не то, что я оказался в финале и попал на подиум, а то, что я смог совладать со своими чувствами и эмоциями, победить себя и выехать на старт спокойно. В финале, во-первых, была моя ошибка, потому что я слишком близко подобрался к лидеру и допустил касание. Во-вторых, это недоработка команды, потому что споттеру стоило сказать, что у меня есть преимущество по первому заезду и нужно было поставить и проехать самую опасную зону подальше», — прокомментировал свой результат Гусев.

«Это какая-то магия на Moscow Raceway – я в третий раз ломаю на этой трассе кардан на тренировках. В прошлом году мы не смогли починиться, а в этом сезоне хотя у нас опять не было запасного кардана, но мы вышли из ситуации – смогли подключить кардан братьев Поповых к моей машине через специальный переходник. Финал для меня не особо хорошо сложился по части самого заезда: я не смог нормально преследовать Гусева. У него какая-то своеобразная траектория движения машины, я не смог под неё подстроиться и заезд провел неидеально. В заезде лидером мне повезло, что Григорий на меня набросился и выбил с трассы, а так ещё не факт, что я бы выиграл. На пенсию скоро не пойду, а то в прошлом сезоне вроде как уже засобирался», — поделился впечатлениями от долгожданной победы Цареградцев.

На пенсию ветеранам действительно рано. Царь вновь обрёл победные кондиции, а Гоча весьма ярко дебютировал за рулём своего нового автомобиля — выезд Nissan Z Георгия Чивчяна, который был построен к старту RDS GP — 2024, стал одним из самых ярких эпизодов прошедшего уикенда на Moscow Raceway. Так что пока в противостоянии новичков и легенд российского дрифта счёт равный, а кто окажется впереди по итогам сезона — покажут оставшиеся шесть этапов.

Георгий Чивчян против Владислава Ерофеева Фото: Пресс-служба RDS GP

По итогам первого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 абсолютным победителем стала команда «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», которая записала на свой счёт выигранную квалификацию, победу в парных заездах и золото в командном зачёте. Коллектив Lukoil Racing Drift Team наконец-то вернулся в первую тройку как среди пилотов, так и среди команд, а TimeUp и Fresh Racing оказались в плотной борьбе за место в тройке сильнейших коллективов RDS GP. Но и Takayama Forward Auto с Carville Racing (Антон Козлов, верим, найдёт общий язык с новой машиной и вернётся в борьбу!) после одного неудачного этапа списывать со счетов рано — впереди ещё шесть уикендов, которые способны изменить расклад сил.

Следующий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц. 25-26 мая ареной сражения станет нижегородская трасса NRing. Автодром, который прекрасно знаком и завсегдатаям RDS GP, и выходцам из RDS Europe, подарит незабываемое зрелище. И наверняка новые сюрпризы и сенсации с точки зрения спортивных результатов.