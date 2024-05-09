17-летний юниор «Мерседеса» может ворваться в Ф-1 уже в этом году. Не рановато ли?

17-летний юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли – одна из самых обсуждаемых фигур последних дней в формульном инфополе. Сразу несколько инсайдеров сообщили о возможном трансфере итальянского пилота в «Уильямс» прямо по ходу нынешнего сезона. Подкрепляют эти слухи и сообщения всё тех же инсайдеров, что в ФИА поступил запрос на получение итальянским юниором суперлицензии в обход существующих правил – то есть до наступления совершеннолетия. Не совершает ли «Мерседес» ошибку, отправляя в Ф-1 17-летнего пилота, который ещё в прошлом году выступал в «региональной формуле»? Или Антонелли настолько талантлив, что достоин гоняться с лучшими пилотами мира уже сейчас?

Антонелли мощно стартовал в «формулах» — берёт по два титула в год

Для начала нужно объяснить, кто такой этот ваш Антонелли и почему вокруг его персоны столько шума. Если коротко, Андреа Кими – едва ли не главный талант поколения. Свой путь в юниорских сериях он начал осенью 2021-го: как только итальянцу исполнилось 15, он сразу же заявился в домашний чемпионат Ф-4. В том году Антонелли застал лишь три финальные этапа сезона, и было бы логично, если бы эти старты у юного итальянца ушли на адаптацию к формульной технике, но нет, уже по ходу дебютной кампании Андреа Кими удалось показать класс: Антонелли поднялся на подиум в каждой из трёх гонок финального этапа в Монце.

В следующем году «академик» «Мерседеса» (коим он стал ещё во время выступлений в картинге) гонялся в итальянском первенстве Ф-4 на полном расписании. На сей раз Антонелли не оставил ни единого шанса соперникам, в доминирующем стиле завоевав дебютный титул в «формулах»: юный итальянец выиграл 13 гонок из 22 возможных – на трёх этапах он и вовсе побеждал в каждом из заездов. Кстати, в 2022 году Антонелли крушил соперников не только в итальянском первенстве Ф-4, но ещё и в немецком – снова уверенное чемпионство при том, что Андреа Кими даже не во всех этапах принимал участие.

Андреа Кими Антонелли Фото: Prema Racing

Полностью пройдя уровень «четвёрок», юный итальянец логично отправился на повышение в «регионалки». 2023 год Антонелли начал с выступлений в зимнем первенстве ФРМЕК (ближневосточный чемпионат), куда частенько заглядывают топовые европейские юниоры. На трассах ОАЭ и Кувейта Андреа Кими схлестнулся со старым знакомым Тейлором Барнардом, которого он годом ранее поверг в немецкой Ф-4: итальянец снова вышел победителем, взяв очередной титул.

Впрочем, главным стартом 2023 года для Антонелли стал, конечно же, чемпионат ФРЕКА – промежуточная ступень между Ф-4 и Ф-3. Уже по сложившейся традиции в новом первенстве Антонелли начал с места в карьер: в первых четырёх гонках он трижды финишировал вторым. Кстати, что интересно, в квалификациях Андреа Кими не сказать, что прям блистал – всего четыре поула из 20 возможных. Впрочем, на длинной дистанции итальянец демонстрировал куда более высокий темп, что вкупе со стабильными выступлениями (лишь две гонки без набранных очков) принесли Антонелли титул в главной «регионалке» мира.

Андреа Кими Антонелли Фото: Prema Racing

По идее, следующим логичным шагом в карьере Андреа Кими должен был стать переход в Формулу-3, но в «Мерседесе» решили иначе, отправив 17-летнего юниора прямиком в Формулу-2 – шок, да и только. С самого начала вся эта история виделась невероятной авантюрой – уж слишком крутое повышение ожидало пилота, который ещё два года назад гонялся в картинге. Впрочем, у руководства «Мерседеса» был свой взгляд на эту ситуацию.

«Все гонщики разные, и к каждому молодому таланту нужен свой подход. Что работает в одном случае, может не сработать в другом. Но Кими – особый проект, и то, что мы делаем вместе с ним, мы делаем только с ним. Ему сейчас 17, но мы знаем друг друга уже пять лет. Он нам доверяет, он в полной мере восприимчив к конструктивной критике. И это тоже черта, которая отличает настоящих чемпионов», – заключил возглавляющий молодёжную программу «Мерседеса» Гвен Лагрю.

Антонелли может дебютировать в Ф-1 уже в этом году — в «Уильямсе» всё отрицают

В начале этого года карьерные перспективы Антонелли получили внушительный буст, и гоночные подвиги молодого итальянца здесь ни при чём: Льюис Хэмилтон подписал контракт с «Феррари», тем самым запустив трансферное домино каких-то невероятных масштабов. На освобождающееся в следующем году место в «Мерседесе» инсайдеры тут же набросали длинный список кандидатов, в котором можно было отыскать и фамилию Антонелли.

Сомнительно, чтобы Андреа Кими всерьёз рассматривали в качестве замены уходящему Хэмилтону, но сам факт подобных разговоров явно намекает, что в «Мерседесе» на юного «академика» делают серьёзную ставку – пусть не здесь и сейчас, но в обозримом будущем точно. На сегодняшний день итальянец является главным активом академии «Мерседеса» – сопоставимых по таланту гонщиков в молодёжной программе «Серебряных стрел» банально нет.

К старту нового сезона Антонелли оказался в непростом положении: он ещё не провёл ни одной гонки в Ф-2, а его уже прочат на место Хэмилтона и ждут подвигов здесь и сейчас. 17-летний юниор оказался под серьёзным давлением, но ему удалось не сломаться ментально, выполнив программу-минимум на старте дебютного сезона Ф-2: не провалиться. В каждой из трёх воскресных гонок Антонелли непременно финишировал в очковой зоне – в Австралии так и вовсе на четвёртой позиции – при том, что «Према» не столь быстра, как в предыдущие годы.

В последний раз Антонелли выходил на старт гонки более месяца назад, но даже без видимых подвигов на трассе он умудряется продвигаться по карьерной лестнице – по крайней мере, по мнению инсайдеров. Неубедительные результаты Логана Сарджента вкупе с неопределённой ситуацией с пилотским составом в «Мерседесе» породили волну слухов о скором трансфере Антонелли в «Уильямс». Была информация, что итальянец может занять место Сарджента уже на ближайшем этапе в Имоле, но Джеймс Ваулз оперативно опроверг подобные слухи, заявив, что раньше 2025 года Андреа Кими ждать в Формуле-1 не стоит.

Впрочем, когда заявления официальных лиц что-либо гарантировали в Формуле-1? Прибавим сюда скорые частные тесты, организованные «Мерседесом» специально для Антонелли, а также запрос в ФИА на получение итальянцем суперлицензии в обход существующих правил (то есть до наступления совершеннолетия) – и получим неплохую вероятность на скорый дебют Андреа Кими в Формуле-1.

Антонелли не готов к Формуле-1. Слишком ранний дебют может загубить карьеру

Самый главный вопрос, касающийся возможного прихода Антонелли в Ф-1 уже в этом году: насколько адекватно отправлять в чемпионат мира неподготовленного пилота, за плечами которого не имеется даже полноценного сезона в Формуле-2?

Меньше всех в данной ситуации рискует «Уильямс». Логан Сарджент так и не начал прогрессировать, продолжая утверждаться в статусе худшего гонщика пелотона. И раз уж американец и так уступает в одну калитку напарнику и периодически колотит машины, вряд ли с приходом Антонелли ситуация станет кардинально хуже.

Андреа Кими Антонелли Фото: Prema Racing

А вот кто может прогореть по-крупному, так это «Мерседес» и сам Антонелли. Не будем забывать, что Андреа Кими всего 17, а в прошлом году он выступал в первенстве ФРЕКА. Далеко не факт, что итальянский юниор готов к Ф-1 – физически и ментально. Да, кто-то может вспомнить кейс Макса Ферстаппена, который всё в те же 17 вовсю набирал очки в Формуле-1, но здесь важно учитывать, что каждый случай индивидуален. То, что получилось у трёхкратного чемпиона, не факт, что получится у кого-либо ещё.

Слишком ранний переход в Ф-1 с последующим провалом (а он возможен) может просто сломать психологически неподготовленного юниора. Это Макса Ферстаппена с раннего детства превращали в ментального терминатора, а что до Антонелли, то итальянец наверняка рос в несколько других условиях, не находясь под давлением 24/7.

Кстати, раз уж мы заговорили о Максе, не лишним будет вспомнить карьеру его отца Йоса. Ферстаппен-старший, как и его сын, считался большим талантом и точно так же достаточно быстро дошагал до Формулы-1. В 1994-м он дебютировал в составе «Бенеттона» (хотя изначально приходил как тест-пилот), где был в пух и прах разбит более опытным Шумахером. Казалось бы, Ферстаппен всего лишь провёл относительно неудачный дебютный сезон, но на его карьеру злополучный год в «Бенеттоне» оказал огромное влияние со знаком минус. В дальнейшем мегаталант, в очереди за которым стояла половина пелотона, будет выступать исключительно за аутсайдеров и середняков – более-менее конкурентоспособным коллективам он будет уже неинтересен.

Андреа Кими Антонелли Фото: Prema Racing

История Ферстаппена-старшего наглядно иллюстрирует, какими серьёзными последствиями для молодого пилота может обернуться провал на старте карьеры в Ф-1 – особенно сегодня, когда на молодых гонщиках максимально быстро ставят крест руководители команд (Мик Шумахер и Ник де Врис не дадут соврать). Поэтому Антонелли нужно крепко подумать: а стоит ли столь рано переходить в самый конкурентный чемпионат мира?

Ну а «Мерседесу», в свою очередь, нужно разработать внятный план развития своего главного кадрового актива: адекватно относиться к возможным неудачам, всецело поддерживать Антонелли и не форсировать его переход в «Мерседес», чтобы привести итальянца в главную команду, лишь когда он на 100% будет к этому готов. Иначе вся эта затея просто не имеет смысла.