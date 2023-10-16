7 чемпионов главных молодёжек перед Формулой-1, которые потом провалились

В прошлом году Фелипе Другович стал чемпионом Формулы-2, однако должного импульса сие достижение карьере бразильца не дало. Фелипе не нашлось места в числе боевых пилотов Ф-1 – этот сезон он провёл на скамейке запасных в «Астон Мартин». Впрочем, у Друговича ещё будет шанс реанимировать карьеру (возможно, даже в Ф-1). Ну а пока что мы вспомним наиболее провальные карьеры чемпионов главных юниорских серий мира, будь то Формула-2, GP2 или Формула-3000.

Джолион Палмер – чемпион GP2 (2014 год)

Триумф Палмера – классический пример вымученного титула в молодёжном первенстве (такого в этом материале будет предостаточно). В 2014-м британец проводил уже четвёртый по счёту сезон в GP2 (тогдашний аналог Формулы-2). Ранее Джолиону не удавалось завершить чемпионат выше седьмого места, а на четвёртый раз он наконец-таки выиграл титул, опередив по итогам сезона дебютанта Стоффеля Вандорна. Из других более-менее звучных соперников Палмера можно выделить разве что Фелипе Насра, который в будущем проведёт пару неплохих сезонов в Ф-1 – состав чемпионата в 2014 году был, откровенно говоря, слабым.

Нико Хюлькенберг, Джолион Палмер и Сергей Сироткин Фото: Mark Thompson/Getty Images

Как вы понимаете, чемпионство Палмера в GP2 никоим образом не коррелировалось с его гоночным талантом (а вернее, с его отсутствием). Впрочем, попасть в Формулу-1 британцу всё же удалось. На правах рента-драйвера Палмер получил место боевого пилота в вернувшемся в «Королевские гонки» «Рено», когда вдруг закончились деньги у Пастора Мальдонадо. В стане французской команды Джолион провёл практически два полных сезона. Один финиш в очковой зоне и увольнение за четыре этапа до окончания чемпионата 2017 года – итог двухлетнего пребывания Палмера в Ф-1.

После провала в «Королевских гонках» Джолион не придумал ничего лучше, чем повесить шлем на гвоздь. В 2018-м британец сменил род деятельности, попробовав себя в роли гоночного эксперта на канале BBC, а начиная с этого года Палмер ещё и гонки комментирует на F1 TV – здесь всё куда лучше, чем за рулём.

Фабио Ляймер – чемпион GP2 (2013 год)

Гоночный путь швейцарского пилота имеет схожие черты с карьерой Палмера. Как и британец, Фабио взял титул в GP2 с четвёртой попытки, причём триумфальный для Ляймера сезон стал едва ли не самым слабым в истории серии (второе место в том году взял Сэм Бёрд, на третьей строчке расположился Джеймс Каладо).

После триумфа в молодёжном первенстве Ляймер отправился в чемпионат WEC, причём сразу в класс LMP1. Казалось бы, у швейцарца была отличная возможность построить карьеру в гонках на выносливость, но эта история ограничилась всего лишь одним сезоном.

Фабио Ляймер на Гран-при Венгрии Фото: Clive Mason/Getty Images

В 2015-м Фабио добрался до Формулы-1, но только лишь в качестве резервного пилота «Манора». Итогом однолетнего союза Ляймера и британской команды стала одна проведённая пятничная практика в рамках Гран-при Венгрии. После неудачного набега на «Королевские гонки» Фабио пытался закрепиться в других конкурентных гоночных сериях, но раз за разом терпел крах: в Формуле-Е он провёл всего две гонки, а в японской Супер Формуле до дебюта и вовсе не дошло.

В будущем Ляймер проведёт два сезона в кузовном первенстве Ferrari Challenge Europe, после чего завершит гоночную карьеру. Какое-то время Фабио комментировал гонки на швейцарском телевидении, но в 2018-м он прекратил и эту деятельность.

Давиде Вальсекки – чемпион GP2 (2012 год)

Как вы понимаете, в первой половине 2010-х конкуренция в GP2 была «что надо». Вальсекки пошёл дальше вышеупомянутых коллег, взяв титул аж на пятый год выступлений в чемпионате. Ранее Давиде, естественно, не показывал хоть сколько-нибудь обнадёживающих результатов в молодёжных чемпионатах.

Что же до формульной карьеры Вальсекки, то там всё так же печально, как и у Ляймера. Ещё в 2011-м (за год до триумфа в GP2) Давиде провёл одну тренировку в составе «Кэтерхэма». А в 2013-м итальянец весь сезон числился резервистом в «Лотусе». На этом соприкосновения Вальсекки-гонщика с Формулой-1 и заканчиваются.

Давиде Вальсекки с Себастьяном Феттелем Фото: Dan Istitene/Getty Images

В течение следующих трёх лет итальянец проведёт пять гонок в кузовных сериях, после чего окончательно завершит карьеру пилота. Далее, как и предыдущие герои нашей подборки, Вальсекки начнёт работать на телевидении. Давиде попробует себя в роли аналитика на Sky Sports, а также ведущего итальянской версии Top Gear.

Джорджо Пантано – чемпион GP2 (2008 год)

В какой-то степени Пантано – уникальный пилот. Титул в юниорском первенстве GP2 Джорджо взял спустя четыре года после дебюта в Формуле-1. Но обо всём по порядку.

Штурмовать «молодёжки» Пантано начал ещё на стыке тысячелетий. И поначалу Джорджо был очень даже убедителен: в 2000-м он взял титул в немецкой Ф-3, а два года спустя остановился в шаге от чемпионства в Ф-3000, уступив победителю первенства Себастьену Бурде всего лишь два очка. Следующий сезон итальянец провёл чуть хуже предыдущего, заняв третье место во всё том же первенстве Ф-3000, однако это не помешало ему подписать контракт с «Джорданом» на 2004 год.

К сожалению, в Формуле-1 у Пантано не задалось. Джорджо выглядел откровенно слабо как по сравнению с более опытным Хайдфельдом, так и на фоне точно такого же дебютанта Глока (заменял Пантано на этапах, которые итальянец пропускал из-за проблем с финансированием), который взял очки в дебютной гонке.

Джорджо Пантано в IndyCar Фото: Nick Laham/Getty Images

Оказавшись невостребованным в Ф-1, Джорджо решил вернуться к молодёжным формулам: сезон-2005 он начинал в новообразованном чемпионате GP2. В юниорском первенстве Пантано будет гоняться четыре года – ровно до тех пор, пока не выиграет титул в 2008-м. С учётом выступлений в Формуле-3000 на завоевание чемпионства в главном юниорском первенстве мира Джорджо потребовалось семь лет.

Естественно, столь запоздалый триумф не помог итальянцу вернуться в Ф-1. Вместо «Королевских гонок» Пантано отправился в достаточно странный чемпионат Формула «Суперлига», где он представлял футбольный клуб «Милан». В будущем Джорджо проведёт пару гонок в IndyCar, вдоволь погоняется в «кузовах» и закончит с гонками в 2014 году.

Майк Такуэлл – чемпион Формулы-2 (1984 год)

В далёком 1980-м Такуэлл установил рекорд, став самым молодым участником Гран-при Формулы-1 в истории – на тот момент ему было чуть за 19. Достижение новозеландца продержалось аж 29 лет – ровно до дебюта Хайме Альгерсуари. Этим собственно вклад Майка в мировой автоспорт и ограничивается.

Закрепиться в Ф-1 в 1980 году у молодого рекордсмена не получилось, поэтому он продолжил выступать в первенстве Формулы-2, где проведёт следующие четыре сезона. С пятого раза Такуэллу всё же покорился главный юниорский чемпионат планеты. В том же 1984-м новозеландец ненадолго вернётся в Ф-1, проведя два этапа в составе двух разных команд, а также попробует силы в американском чемпионате CART – вышло не очень удачно.

Майк Такуэлл на «24 часах Ле-Мана» 1987 года Фото: Simon Bruty/Getty Images

За неимением иных вариантов продолжения карьеры Майк был вынужден вернуться в младшие формулы – на сей раз это был пришедший на замену Ф-2 чемпионат Ф-3000. Помимо «молодёжек», Такуэлл пытался пробовать свои силы в гонках на выносливость, но, не добившись там больших успехов, принял решение повесить шлем на гвоздь в возрасте 27 лет.

Джефф Лиз – чемпион Формулы-2 (1981 год)

В отличие от предыдущих героев нашей подборки, Лиз брал титулы в «молодёжках» не в статусе ветерана чемпионата. Первый громкий успех в карьере Джеффа был зафиксирован в 1979-м: британец выиграл престижный в среде юниоров Гран-при Макао (кстати, вторым финишировал Рикардо Патрезе). В следующем году Лиз повторил успех, став уже двукратным победителем статусной гонки.

Дальше — больше. В 1981-м британец возьмёт титул в Формуле-2, проводя в данном первенстве первый сезон на полном расписании. Также стоит отметить соперников, которых Лиз опередил по итогам чемпионата: Бутсен, Йоханссон, Альборето – список более чем достойный.

Джефф Лиз на «24 часах Ле-Мана» 1989 года Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Спустя два года Лизу снова покорится первенство Формулы-2 – на сей раз японское. Как вы понимаете, пилотом Джефф был относительно талантливым, но, к сожалению, даже это не помогло ему закрепиться в «Королевских гонках». В промежутке с 1978 по 1982 год Лиз в общей сложности провёл 12 этапов в Ф-1 (в семи из них не смог преодолеть квалификацию) в составе семи разных команд – в основном это были аутсайдеры, хотя на одном из этапов он защищал честь «Лотуса».

Не закрепившись в Ф-1, Лиз переключил внимание на чемпионат спорткаров (тогдашний аналог WEC). В «кузовах» Джефф выступал вплоть до начала XXI века, но даже там не добился особого успеха: его лучшим результатом на «24 часах Ле-Мана» стало шестое место.

Брайан Хентон – чемпион Формулы-2 (1980 год)

На старте гоночной карьеры Хентон взял титул в британской Формуле-3, а уже в следующем году дебютировал в «Королевских гонках», проведя два Гран-при в составе «Лотуса» – звучит неплохо, да только вот развить успех Брайану не удалось.

Далее последуют не совсем удачные попытки Хентона закрепиться в Ф-1, после чего он пойдёт на понижение – в чемпионат Формулы-2. С третьей попытки (учитывая сезоны, проведённые на полном расписании) британцу всё же покорится главное юниорское первенство. И Хентону даже удастся вернуться в Ф-1: следующие два года он проведёт в составе «Тоулмена», «Эрроуза» и «Тиррелла». Результаты Брайан демонстрировал, прямо скажем, неудачные. К примеру, в сезоне-1982 он набрал ровно 0 очков в составе боеспособного «Тиррелла», при том что его напарник Альборето выиграл один из Гран-при.

После провала в Ф-1 Хентон принял решение завязать с гонками, переключив свой взор на бизнес – этакий Латифи своего времени.