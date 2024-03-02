Найден самый универсальный пилот современности — он выступит на гонках в России

В рамках международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» 2 и 3 марта в Сочи состоятся соревнования по фиджитал-гонкам (соревнования на трассе + гонки на симуляторе). В списке участников заездов можно найти несколько интересных фамилий – в том числе бывшего пилота Формулы-1 Роберто Мери. Для испанца соревнования в России станут очередным приключением в его насыщенной гоночной карьере: практически не осталось статусных гоночных чемпионатов, в которых не принимал участия Роберто. Вашему вниманию история насыщенной карьеры едва ли не самого универсального и многогранного пилота современности.

После «молодёжек» ушёл в DTM, где его наставником был Шумахер

Сегодня Роберто Мери можно наградить статусом уникального пилота, однако на раннем этапе карьеры испанец ничем не выделялся на фоне других гонщиков, продвигаясь по автоспортивной лестнице вполне стандартными способами. В юниорских формульных сериях Мери дебютировал в 2006-м. Как и подобает пилоту того времени, на стартовом отрезке гоночной карьеры Роберто перепробовал огромное множество различных юниорских серий. На протяжении шести лет Мери состязался в первенствах испанской и британской Формулы-3, различных чемпионатах Формулы «Рено», GP3 и Евросерии Формулы-3, где он взял титул с третьей попытки (впрочем, состав участников в год триумфа испанца совсем не впечатлял).

Добившись первых локальных успехов, Мери принял решение продолжить карьеру в DTM: к 2012 году «Мерседес» возродил программу поддержки юниоров в немецком туринговом чемпионате, одним из участников которой стал Роберто (наставником испанца был сам Михаэль Шумахер).

Для Мери предстоящий дебют в DTM представлял собой вполне перспективную историю. Немецкий туринг должен был стать для него чем-то вроде тренировочного лагеря, где он мог прокачать навыки адаптации к незнакомой технике, да и просто посостязаться со взрослыми мастерами. Да и к тому же нельзя забывать, что именно в ту пору пилоты DTM обладали серьёзными шансами на прямой переход в Ф-1. Сегодня это звучит несколько безумно, но в начале 2010-х дела обстояли именно так: за год до дебюта Мери в «Королевские гонки» ушёл чемпион DTM Пол ди Реста (в недалёком будущем путь британца повторят Верляйн и Окон).

Роберто Мери празднует подиум в DTM Фото: Lars Baron/Getty Images

В немецком туринге Роберто проведёт два не самых удачных сезона. В дебютной кампании испанец станет одним из двух пилотов (вместе с напарницей Сьюзи Вольф), завершивших чемпионат с нулём набранных очков. На второй год пребывания в DTM «Мерседес» повысит Мери до более конкурентоспособной команды HWA, но и это не поможет испанцу добиться глобального прогресса.

За весь сезон Роберто лишь четыре раза наберёт очки (включая финиш на втором месте), а самым запоминающимся моментом с участием испанца станет скандальная гонка на «Брэндс-Хэтч»: в рамках одного заезда он жёстко выдавил с трассы сразу двух пилотов «БМВ» – пострадавший от действий Мери Тимо Глок призывал судей применить штрафные санкции к агрессивному сопернику.

Из-за проблем с деньгами не смог закончить единственный сезон в Формуле-1

В начале 2014-го Мери начал подавать первые признаки пилота, который решил попробовать всё, приняв участие в открывавшем сезон этапе экзотичного для европейцев первенства бразильских сток-каров. Впрочем, вояж в Южную Америку был разовой акцией: сезон-2014 Роберто проведёт в чемпионате Формулы «Рено» 3.5, который в те годы котировался едва ли не на одном уровне с GP2, – пожалуй, это был самый акцентированный заход испанца на Формулу-1.

Именно в 2014-м Мери добился наилучшего результата в карьере: по итогам дебютного сезона едва ли не самого конкурентного юниорского чемпионата испанец расположился на третьей строчке личного зачёта – впереди только более опытный Сайнс и такой же новичок Гасли.

Успехи в Формуле «Рено» серьёзно повысили шансы Роберто на дебют в «Королевских гонках»: Испанский королевский автоклуб согласился проспонсировать участие Мери в гонках Ф-1. Изначально речь шла о дебюте испанца в «Королевских гонках» уже в конце 2014-го: близкий к полному краху «Кэтерхэм» настолько остро нуждался в деньгах, что готов был предоставить Мери место боевого пилота на заключительную часть сезона, но Роберто столкнулся с проблемами при получении суперлицензии – сделка сорвалась.

Роберто Мери на старте своего единственного сезона в Ф-1 Фото: Clive Mason/Getty Images

Впрочем, уже в следующем году Мери наконец-таки дебютирует в Формуле-1, подписав контракт с другим аутсайдером — «Манором» (бывшая «Маруся»). Проявить себя в абсолютно худшей команде чемпионата Роберто было крайне тяжело – что уж говорить, если в сезоне-2015 «Манор» использовал слегка модифицированную версию прошлогоднего болида. Впрочем, даже с поправкой на катастрофическую форму команды приключения Мери в Ф-1 выдались крайне неудачными: во внутрикомандном сражении Роберто неожиданно был разгромлен таким же дебютантом Уиллом Стивенсом – 3:9 в квалификационной дуэли.

Также увесистую ложку дёгтя в и без того безрадостный дебют испанца в Ф-1 внесли проблемы с финансированием. После 12-го этапа Мери разжаловали до запасного пилота, отдав его место выступавшему в GP2 американцу Александеру Росси. В оставшейся части чемпионата Роберто лишь дважды примет участие в Гран-при, подменяя завершавшего сезон в GP2 Росси.

Кстати, что интересно, Мери тоже совмещал «Королевские гонки» с выступлениями в другой гоночной серии, продолжая состязаться в Формуле «Рено» 3.5. По злой иронии испанца и в хорошо изученном юниорском чемпионате ожидало полное разочарование, а гонка на «Ред Булл Ринге» и вовсе закончилась крупным скандалом. Как только Мери пересёк финишную черту, он по какой-то причине очень резко замедлился, чем спровоцировал крупную аварию: от практически остановившейся машины испанца не смог увернуться Николас Латифи. По итогам этого инцидента Роберто схлопотал дисквалификацию на два последующих этапа – больше он в Формуле «Рено» не выступал.

Насыщенная карьера после Формулы-1: гонял в местных чемпионатах Австралии и Японии, выходил на замену в Ф-2 и Ф-Е

В возрасте 25 лет Мери, по сути, завершил карьеру в «Королевских гонках»: отсутствие внятного финансирования ставило крест на каких-либо перспективах испанца в Ф-1. Именно распрощавшись с мечтами о «Королевских гонках», Роберто встал на путь становления мегауниверсального пилота, готового выступать где угодно.

В 2016-м Мери познакомился с гонками на выносливость, проведя сезон в первенстве WEC в классе LMP2. Что интересно, выступал он за команду «Манор», которая к тому моменту хоть уже и не имела отношения к конюшне в Ф-1, но символизм в этом некий присутствовал. Впрочем, в первенстве WEC Роберто дебютировал куда удачнее, нежели в «Королевских гонках»: экипаж испанца финишировал третьим в марафоне «6 часов Спа».

В 2016 году Мери представлял «Манор» в WEC Фото: Ker Robertson/Getty Images

Казалось бы, Мери нашёл оптимальный вектор дальнейшего развития карьеры, но в 2017-м его внезапно потянуло обратно в открытые колёса, если быть точным, в Формулу-2. «Юниорский» камбэк Роберто изначально виделся крайне странным и нелогичным решением со стороны испанца – это был шаг назад в карьере 26-летнего пилота. Ещё больше вопросов касательно целесообразности участия Мери в Формуле-2 добавляли проблемы испанца с поиском финансирования: в 2017-м ему хватило денег только на четыре этапа, а в следующем сезоне всё по тем же причинам он был вынужден искать новую команду прямо посреди чемпионата.

После неудачного набега на Формулу-2 Мери проведёт два года в гонках на выносливость – Азиатской серии Ле-Ман и WEC (везде в LMP2). Ну а следующие три сезона станут самыми насыщенными и разнообразными в карьере Роберто.

В 2021-м он, помимо уже привычных гонок на выносливость, попробует свои силы в непопулярных у зарубежных пилотов австралийских гоночных чемпионатах – GT World Challenge Australia и S5000 Tasman Series. Первое представляет собой типичную кузовную серию, где соревнуются на технике GT, а второе – местный формульный чемпионат, ставший некой реинкарнацией некогда культовой Серии Тасман. Наиболее успешные результаты Мери показал в S5000 Tasman Series, став вице-чемпионом по итогам скоротечного сезона – победа + два подиума за шесть гонок.

В следующем году Мери открыл новую для себя страну – на сей раз Японию. Роберто откатал практически полный сезон в первенстве Super GT (в категории GT300), а также провёл один этап в чемпионате Super Formula Lights (японский аналог Ф-2). Ничем примечательным в Стране восходящего солнца Мери не отметился, но и откровенного провала не случилось.

Но всё же главным событием в 2022 году для Роберто стало триумфальное возвращение в Формулу-2. В преддверии этапа в Австрии из-за травмы шеи выбыл из строя пилот «Кампоса» Ральф Бошунг – на замену захворавшему пилоту был вызван хороший друг команды и лично Ральфа Роберто Мери. В пустующий кокпит испанца позвали скорее по старой памяти – учитывая, как давно он в последний раз состязался в Ф-2, на него вряд ли возлагали большие надежды. Впрочем, Мери удалось превзойти даже самые смелые ожидания: по итогам основной гонки он поднялся на третью ступень подиума.

Роберто Мери подменяет Ральфа Бошунга в Формуле-2 Фото: Francois Nel/Getty Images

Бошунг был настолько восхищён результатом испанца, что не стал форсировать собственное возвращение за руль, позволив Роберто провести ещё два этапа. Благодарности Мери не было предела.

«Во-первых, ты настоящий друг. Во-вторых, ты суперчеловек, и я знаю, что у меня будет друг на всю оставшуюся жизнь. В этом месте (автоспорте) сложно найти таких людей, как ты. Ещё раз спасибо, Ральф, за доверие» – написал испанский пилот в одной из социальных сетей.

В 2023-м Мери продолжил выступать в Super GT (и даже завоевал дебютные подиумы), а также наведался на один этап в австралийский формульный чемпионат S5000. Ну а самым ярким моментом прошлого года для Роберто стал дебют в Формуле-Е: в разгар сезона «Махиндра» рассталась с Оливером Роулендом – кого звать на помощь, если не самого универсального пилота современности? За семь гонок в первенстве «электричек» Мери не показал ничего сверхъестественного, завершив чемпионат с нулём в графе «набранные очки». Ну, зато открыл для себя новую гоночную серию. Разве не это самое главное для Мери?

Роберто Мери на этапе Формулы-Е в Лондоне Фото: Warren Little/Getty Images

Роберто всего 32, а он уже попробовал себя в 19 различных чемпионатах. Пусть Мери и не был сверхуспешен с точки зрения результатов на трассе, но его многогранности точно позавидуют многие великие пилоты.